Mojtaba Khamenei, desfigurat în război, este încă sub tratament pentru rănile grave suferite, afirmă surse din cercul său 

Noul Lider Suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, se află încă în convalescență după rănile grave la față și la picioare suferite în urma atacului aerian care i-a curmat viața tatălui său la începutul războiului, au declarat pentru Reuters trei persoane apropiate cercului său de încredere.

Fața lui Khamenei a fost desfigurată în atacul asupra complexului liderului suprem din centrul Teheranului, iar el a suferit o rană gravă la unul sau la ambele picioare, spun toate cele trei surse.

Cu toate acestea,liderul în vârstă de 56 de ani se recuperează după rănile suferite și rămâne lucid, potrivit persoanelor care au solicitat anonimatul pentru a discuta chestiuni sensibile.

El participă la întâlniri cu înalți oficiali prin intermediul conferințelor audio și este implicat în luarea deciziilor privind chestiuni majore, inclusiv războiul și negocierile cu Washingtonul, afirmă două dintre aceste persoane.

Întrebarea dacă starea de sănătate a lui Khamenei îi permite să conducă afacerile statului vine într-un moment în care Iranul se află în cea mai gravă situație din ultimele decenii, în contextul în care astăzi încep, în capitala pakistaneză Islamabad, negocierile de pace cu miză mare cu Statele Unite.

Relatările persoanelor apropiate cercului restrâns al lui Khamenei oferă cea mai detaliată descriere a stării liderului din ultimele săptămâni. Reuters nu a putut verifica în mod independent aceste descrieri.

