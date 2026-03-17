Mojtaba Khamenei, în vizorul armatei israeliene. General: „Îl vom urmări, îl vom găsi şi îl vom neutraliza”

Armata israeliană a declarat marţi că este hotărâtă „să-l urmărească, să-l găsească şi să-l neutralizeze” pe noul lider suprem iranian, Mojtaba Khamenei, care nu a apărut în public de la numirea sa în funcţie, în urmă cu mai bine de o săptămână, relatează The Times of Israel.

Răspunzând la o întrebare adresată într-o conferinţă de presă, generalul de brigadă Effie Defrin, purtător de cuvânt al armatei, a declarat: „Îi lovim pe toţi liderii regimului, aşa cum s-a văzut în ultima zi”, referindu-se la uciderea înaltului oficial iranian Ali Larijani şi a comandantului Basij, Gholamreza Soleimani.

„În ceea ce-l priveşte pe Mojtaba Khamenei, nu îi cunoaştem soarta. Nu avem veşti despre el, nu-l vedem, dar vă pot spune un lucru: vom continua, aşa cum am demonstrat, să-i urmărim pe toţi cei care reprezintă o ameninţare pentru statul Israel sau ridică mâna împotriva lui”, a promis Defrin.

„El nu este imun. Îl vom urmări, îl vom găsi şi îl vom neutraliza”, a adaugat generalul.

Amintim că noul lider suprem al Iranului a supraviețuit atacurilor aeriene americane și israeliene pentru că a ieșit afară la o plimbare în grădină, cu câteva minute înainte ca locuința sa să fie lovită de rachete. O înregistrare audio care a ajuns în posesia publicației The Telegraph dezvăluie că fiul lui Ali Khamenei a fost vizat în același atac care i-a ucis tatăl și pe alți membri ai conducerii Republicii Islamice.

Totodată, ambasadorul Iranului în Rusia, Kazem Jalali, a negat o informaţie apărută în presă, conform căreia noul lider suprem al ţării primeşte îngrijiri medicale la Moscova, a informat marţi agenţia de presă de stat rusă Tass. Presa a scris că Mojtaba Khamenei ar fi fost transferat la Moscova în urma rănilor suferite într-un atac israelian.

