Mojtaba Khamenei, întâlnire secretă cu președintele Iranului. Teheranul anunță noi imagini cu liderul suprem

Președintele iranian Masoud Pezeshkian s-a întâlnit la sfârșitul lunii iulie cu liderul suprem Mojtaba Khamenei, a anunțat duminică presa oficială de la Teheran, citată de Reuters. Informația vine în contextul speculațiilor privind starea de sănătate a lui Khamenei, care nu a mai fost văzut în public de la preluarea funcției, în luna martie.

În ultimele săptămâni, declarațiile lui Pezeshkian privind contactele sale cu liderul suprem au fost contradictorii. Pe 21 iulie, președintele iranian afirma că interacțiunile sale cu Mojtaba Khamenei „cresc zi de zi”. La începutul lunii august, el a spus însă că este „foarte dificilă” comunicarea cu liderul suprem.

Potrivit presei de stat iraniene, întâlnirea de la sfârșitul lunii iulie a vizat probleme militare și economice, inclusiv asigurarea resurselor, gestionarea pieței valutare, utilizarea energiei și relațiile economice cu partenerii străini.

Agenția oficială IRNA a relatat că cei doi au discutat și despre provocările cu care se confruntă Iranul, în special măsurile necesare pentru a răspunde dificultăților legate de costul vieții, situația militară actuală și perspectivele conflictului cu Statele Unite și Israelul.

Teheranul promite noi imagini cu liderul suprem

Qasem Qoraishi, adjunctul șefului Organizației Basij, a declarat duminică faptul că în perioada următoare vor fi publicate imagini cu Mojtaba Khamenei în public, pe străzi și în timpul unor întâlniri cu comandanții forțelor armate.

Declarația, citată de agenția oficială Mizan, pare să urmărească înlăturarea speculațiilor privind starea de sănătate a liderului suprem și motivul pentru care acesta a lipsit atât timp din spațiul public.

„Imaginile vor aduce din nou rușine asupra dușmanilor poporului iranian”, a afirmat Qoraishi.

Anunțul vine la o zi după ce presa de stat iraniană a difuzat o înregistrare video nedatată cu Mojtaba Khamenei. În imagini, acesta ține o prelegere religioasă în fața unui grup de persoane. Nu a fost precizat momentul în care a fost realizată înregistrarea, iar imaginile par să fi fost filmate înainte de izbucnirea războiului.

Speculații privind starea de sănătate

Mojtaba Khamenei a devenit liderul suprem al Iranului după moartea tatălui său, Ali Khamenei, ucis într-un atac aerian la 28 februarie, în prima zi a campaniei militare americano-israeliene împotriva Iranului.

De atunci, absența sa din spațiul public a alimentat speculațiile privind starea sa de sănătate. Surse citate de CNN si preluate de news.ro au afirmat, la momentul numirii sale, că Mojtaba Khamenei ar fi suferit o fractură la picior și răni superficiale la nivelul feței în timpul atacurilor din 28 februarie.

Informațiile nu au fost confirmate oficial de autoritățile iraniene. În înregistrarea difuzată sâmbătă nu sunt vizibile semne evidente ale unor răni.

Mojtaba Khamenei a avut un profil public discret și înainte de a prelua funcția de lider suprem. Lipsa aparițiilor publice după numire a făcut ca orice informație privind activitatea sa să fie urmărită îndeaproape, atât în Iran, cât și în străinătate.

Publicarea unor noi imagini cu liderul suprem ar putea reprezenta, astfel, o încercare a autorităților iraniene de a demonstra că acesta își exercită în continuare atribuțiile și că este implicat în deciziile privind situația militară și economică a țării.

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Editor : C.A.