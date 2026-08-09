Live TV

Mojtaba Khamenei, întâlnire secretă cu președintele Iranului. Teheranul anunță noi imagini cu liderul suprem

Data publicării:
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Teheranul promite noi imagini cu liderul suprem Speculații privind starea de sănătate

Președintele iranian Masoud Pezeshkian s-a întâlnit la sfârșitul lunii iulie cu liderul suprem Mojtaba Khamenei, a anunțat duminică presa oficială de la Teheran, citată de Reuters. Informația vine în contextul speculațiilor privind starea de sănătate a lui Khamenei, care nu a mai fost văzut în public de la preluarea funcției, în luna martie.

În ultimele săptămâni, declarațiile lui Pezeshkian privind contactele sale cu liderul suprem au fost contradictorii. Pe 21 iulie, președintele iranian afirma că interacțiunile sale cu Mojtaba Khamenei „cresc zi de zi”. La începutul lunii august, el a spus însă că este „foarte dificilă” comunicarea cu liderul suprem.

Potrivit presei de stat iraniene, întâlnirea de la sfârșitul lunii iulie a vizat probleme militare și economice, inclusiv asigurarea resurselor, gestionarea pieței valutare, utilizarea energiei și relațiile economice cu partenerii străini.

Agenția oficială IRNA a relatat că cei doi au discutat și despre provocările cu care se confruntă Iranul, în special măsurile necesare pentru a răspunde dificultăților legate de costul vieții, situația militară actuală și perspectivele conflictului cu Statele Unite și Israelul.

Teheranul promite noi imagini cu liderul suprem

Qasem Qoraishi, adjunctul șefului Organizației Basij, a declarat duminică faptul că în perioada următoare vor fi publicate imagini cu Mojtaba Khamenei în public, pe străzi și în timpul unor întâlniri cu comandanții forțelor armate.

Declarația, citată de agenția oficială Mizan, pare să urmărească înlăturarea speculațiilor privind starea de sănătate a liderului suprem și motivul pentru care acesta a lipsit atât timp din spațiul public.

„Imaginile vor aduce din nou rușine asupra dușmanilor poporului iranian”, a afirmat Qoraishi.

Anunțul vine la o zi după ce presa de stat iraniană a difuzat o înregistrare video nedatată cu Mojtaba Khamenei. În imagini, acesta ține o prelegere religioasă în fața unui grup de persoane. Nu a fost precizat momentul în care a fost realizată înregistrarea, iar imaginile par să fi fost filmate înainte de izbucnirea războiului.

Speculații privind starea de sănătate

Mojtaba Khamenei a devenit liderul suprem al Iranului după moartea tatălui său, Ali Khamenei, ucis într-un atac aerian la 28 februarie, în prima zi a campaniei militare americano-israeliene împotriva Iranului.

De atunci, absența sa din spațiul public a alimentat speculațiile privind starea sa de sănătate. Surse citate de CNN si preluate de news.ro au afirmat, la momentul numirii sale, că Mojtaba Khamenei ar fi suferit o fractură la picior și răni superficiale la nivelul feței în timpul atacurilor din 28 februarie.

Informațiile nu au fost confirmate oficial de autoritățile iraniene. În înregistrarea difuzată sâmbătă nu sunt vizibile semne evidente ale unor răni.

Mojtaba Khamenei a avut un profil public discret și înainte de a prelua funcția de lider suprem. Lipsa aparițiilor publice după numire a făcut ca orice informație privind activitatea sa să fie urmărită îndeaproape, atât în Iran, cât și în străinătate.

Publicarea unor noi imagini cu liderul suprem ar putea reprezenta, astfel, o încercare a autorităților iraniene de a demonstra că acesta își exercită în continuare atribuțiile și că este implicat în deciziile privind situația militară și economică a țării.

Citește și: Iranul anunță „etapele finale” ale acordului cu Oman și pune condiții pentru redeschiderea Ormuz: SUA trebuie să facă primul pas

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ardei iuti
1
Legătura dintre consumul de ardei iute și cancer. Ce a descoperit un nou studiu
JURNAL ORA 18 090826_02217
2
Tinerii care au atacat ambulanța din Cluj au fost reținuți. Mărturia echipajului: „Au...
Boxing In Riyadh: Tyson Fury v Francis Ngannou
3
Mii de fani s-au strâns la o catedrală pentru nunta lui Cristiano Ronaldo şi Georgina...
Mohsen Rezaei
4
Un fost comandant militar, reprezentant al lui Mojtaba Khamenei în Consiliul de...
profimedia-1051364381
5
Priștina dă jos drapelul Ucrainei după declarațiile lui Zelenski în Serbia: „Kosovo...
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Digi Sport
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
stramtoarea ormuz iran
Iranul anunță „etapele finale” ale acordului cu Oman și pune condiții pentru redeschiderea Ormuz: SUA trebuie să facă primul pas
mojtaba khamenei
Preşedintele iranian dă detalii despre o întâlnire cu Mojtaba Khamenei: Comunicarea e „foarte dificilă în acest moment”
Nave în Strâmtoarea Ormuz
Iranul susține că a ajuns la un acord cu Omanul privind circulația navelor în Strâmtoarea Ormuz
US unveils force behind Iranian ports blockade
SUA întâmpină rezerve din partea aliaților: sprijinul pentru războiul din Iran, condiționat de un armistițiu
Iran Mideast Jerusalem Protests
Pe urmele ayatollahului: cum îl vânează CIA și Mossadul pe Mojtaba Khamenei
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
„Propagandă stalinistă”. Reacția dură a MAE după ce Rusia a atacat...
dunare debit icon apele romane
De ce sunt „vitale” operațiunile de dragare a Dunării pentru centrala...
BUCURESTI - PALATUL COTROCENI - CONFERINTA - ROMANIA SI OCDE - 2
Radu Burnete anunță când „va deveni o prioritate” formarea noului...
masini de lupta noi
Miruță cere mai multe produse românești pentru Apărare. „Vehiculele...
Ultimele știri
Randamentele titlurilor de stat românești au scăzut după decizia Moody’s. Nazare: „Reacția piețelor a fost una favorabilă”
NATO îşi reduce prezenţa în două locuri sensibile din Kosovo
O felină mare asemănătoare cu o pumă, semnalată în apropierea Varșoviei. Localnicii, sfătuiți să nu lase copiii nesupravegheați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica cea mică a lui Bruce Willis și Demi Moore s-a căsătorit. Nuntă de vis în Idaho. Primele imagini cu...
Cancan
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă'...
Fanatik.ro
Se pregătește o nouă demitere de antrenor în SuperLiga. Fostul tehnician al echipei, gata să revină pe bancă...
editiadedimineata.ro
Google Earth a devenit, pentru o zi, o fabrică de imagini false
Fanatik.ro
La un pas de tragedie pe Ion Oblemenco: un fan a căzut în gol din peluză și a ajuns de urgență la spital
Adevărul
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la...
Playtech
Ce se întâmplă cu panourile fotovoltaice după 20-25 de ani. Mai produc energie sau trebuie înlocuite
Digi FM
A câștigat un milion de euro la loterie, apoi a aruncat biletul la gunoi. Gestul făcut muncitorii de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Fără precedent!”. Rusia a lansat un nou atac, dar a primit imediat o replică dură
Pro FM
Dakota Johnson, colaborare surpriză cu iubitul ei. Cum a ajuns actrița din „Materialiștii” să apară pe noul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fenomenul „Spider-Man: Brand New Day”: încasări de peste 1,6 miliarde de dolari la nivel global
Adevarul
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de...
Newsweek
Casa de Pensii sectorială anunță dacă recalculează și crește pensiile. „Combate” o decizie a Înaltei Curți
Digi FM
Și-a rupt un deget în vacanță, dar asta nu i-a stricat cheful. Halle Berry, naturală, fără machiaj, superbă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pericolul invizibil din zilele caniculare. Câți litri de apă trebuie să bei vara și la ce alimente să ai...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywoodul. Decizia luată după divorțul de Melanie Griffith și infarctul...
UTV
Selly recunoaște că părinții încă îi fac observații, în ciuda succesului său. „În ochii părinților rămâi...