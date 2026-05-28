Mojtaba Khamenei susține că SUA și Israelul încearcă să îngenuncheze Iranul pentru „a-și ascunde înfrângerile militare”

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat joi că SUA şi Israel încearcă „să aducă ţara în genunchi”, după recentele înfruntări între aceste ţări şi Iran, cele mai grave de la intrarea în vigoare a armistiţiului, pe 8 aprilie, relatează AFP.

„Planul orb al duşmanului, după războiul impus, presiunile economice, asalturile politice şi propagandă, este de a crea divizare şi distrugere pentru a-şi ascunde înfrângerile militare şi a aduce ţara în genunchi”, a afirmat Mojtaba Khamenei, potrivit unei declaraţii scrise difuzate de televiziunea de stat.

În acest mesaj publicat cu prilejul aniversării Parlamentului iranian, el a făcut apel încă o dată la unitate naţională şi la „coeziunea” iranienilor.

Mojtaba Khamenei, de 56 de ani, i-a urmat în funcţie tatălui său Ali Khamenei, ucis în prima zi a loviturilor americano-israeliene pe 28 februarie, ceea ce a declanşat represalii ale Teheranului în întreaga regiune.

El însuşi a fost rănit în aceste lovituri și nu a apărut în public de la acel moment. Khamenei a suferit „răni superficiale la faţă, la cap şi la picioare”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian al Sănătăţii.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a afirmat pe 13 aprilie că ayatollahul Khamenei este „rănit şi probabil desfigurat”.

