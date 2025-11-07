Live TV

Momente de panică pe aeroportul din Melbourne: o baterie externă a luat foc, iar un bărbat a fost rănit

Data publicării:
baterie externa-foc- Melbourne
Imagine cu bateria externă care a luat foc. Foto: Instagram/leannetonkes

Un bărbat s-a ales cu arsuri la picior și degete, după ce o baterie externă cu litiu a luat foc. Incidentul s-a petrecut pe aeroportul internațional din Melbourne, iar bateria se afla în buzunarul bărbatului, relatează BBC.

Bărbatul, în vârstă de aproximativ 50 de ani, se afla joi dimineață în salonul business al companiei Qantas când bateria externă supraîncălzită a luat foc, umplând zona exclusivistă cu fum și determinând evacuarea a aproximativ 150 de persoane.

Personalul l-a ajutat rapid pe bărbat să intre în duș înainte ca paramedicii să sosească pentru a-i trata rănile. El a fost transportat la spital în stare stabilă și ulterior externat.

Un martor a declarat că a văzut „acid de baterie împrăștiat peste tot”, potrivit ziarului The Age. Un purtător de cuvânt al companiei Qantas a declarat că sala de așteptare a fost curățată și redeschisă două ore mai târziu.

Producătoarea de film australiană Leanne Tonkes se afla în salon joi dimineață când a auzit agitația. Ea a postat o imagine cu bateria externă arsă la câteva momente după ce aceasta a explodat.

Qantas revizuiește în prezent politica sa privind pasagerii care transportă orice tip de baterii cu litiu, inclusiv baterii externe portabile, și sunt așteptate informații actualizate în curând. 

Multe companii aeriene recomandă acum pasagerilor care călătoresc cu baterii externe să le păstreze la îndemână - fie în buzunarul scaunului, fie într-o geantă sub scaunul din fața lor - și nu în compartimentul de bagaje de deasupra capului.

În luna iulie, un incendiu a izbucnit la bordul unui zbor Virgin Australia de la Sydney la Hobart, cauza fiind o baterie externă aflată într-un compartiment de bagaje de deasupra capului.

Compania aeriană intenționează să își actualizeze politica, iar pasagerii sunt rugați să păstreze bateriile externe portabile „la vedere și la îndemână” în timpul zborurilor.

