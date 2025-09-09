Live TV

Video Momentul în care Israelul a atacat ținte Hamas în Doha. Imaginile surprinse în capitala Qatarului

atac doha
Qatar acuză Israelul de „încălcarea suveranității naționale”. Sursa foto: Profimedia Images

Un atac israelian a vizat marți mai mulți lideri Hamas aflați la Doha, capitala Qatarului. Exploziile au fost surprinse pe camere, iar imaginile video arată momentele loviturilor aeriene.

Potrivit armatei israeliene, operațiunea a avut ca țintă conducerea de rang înalt a Hamas, într-o acțiune desfășurată împreună cu agenția de securitate Shin Bet. Oficialii israelieni susțin că printre cei vizați s-ar afla negociatori importanți ai grupării.

Este pentru prima dată când Israelul desfășoară o operațiune militară pe teritoriul Qatarului. Armata israeliană a declarat că a fost un atac „precis”, iar potrivit presei israeliene, atacul a fost desfășurat cu 15 avioane de vânătoare, care au lansat 10 proiectile asupra unei singure ținte.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a justificat raidul aerian din Qatar ca răspuns la atentatul terorist comis luni la Ierusalim, soldat cu şase morţi şi revendicat de Brigăzile al-Qassam, aripa armată a Hamas.

Autoritățile qatareze și-au exprimat condamnarea fermă, acuzând Israelul de „încălcarea suveranității naționale” și de „atac criminal” asupra clădirilor rezidențiale.

