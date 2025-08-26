Live TV

Video Momentul în care o furtună de praf „haboob” loveşte oraşul Phoenix din Arizona. Valuri de nisip, aruncate la zeci de metri în aer

Furtună Phoenix Arizona
Furtună în Phoenix, Arizona. Foto: Profimedia
O furtună de praf şi nisip impresionantă a lovit luni oraşul Phoenix, în statul american Arizona. Acest fenomen, cunoscut sub numele de „haboobs” („vânt puternic” în arabă), este o formă de furtună de praf intensă, destul de frecventă în zonele deşertice precum Arizona, în special în timpul sezonului musonic.

Aceste fenomene sunt, de asemenea, frecvente în Asia de Vest şi în deşertul Sahara. Ele pot ridica „valuri” de nisip de câteva mii de metri înălţime, reducând considerabil vizibilitatea şi făcând imposibilă conducerea maşinilor şi a avioanelor.

 

Vizibilitate zero

Norul de praf uriaş, cunoscut în meteorologie sub numele de haboob, a înghiţit luni seara părţi din zona metropolitană Phoenix, reducând vizibilitatea la aproape zero, relatează CNN, conform News.ro.

Furtuna de praf a fost urmată rapid de furtuni violente care au devastat oraşul, lăsând în urmă copaci doborâţi, pagube cauzate de vânt şi întreruperi de curent pe scară largă.

La aeroportul Phoenix Sky Harbor, un pod de legătură a fost distrus de rafale de vânt de peste 110 km/h.

 

Avertismente meteo

Serviciul Naţional de Meteorologie din Phoenix a emis avertismente atât pentru furtuna de praf, cât şi pentru vântul violent, pe măsură ce sistemul avansa în comitatul Maricopa, luni seara. Serviciul meteorologic a avertizat şoferii cu privire la vizibilitatea redusă şi a îndemnat oamenii să „oprească maşinile şi să rămână în viaţă”.

Departamentul Transporturilor din Arizona a repetat avertismentul, spunând că vizibilitatea era semnificativ redusă pe autostrăzile I-10 şi I-17 din cauza furtunii de praf şi a inundaţiilor de pe şosele, îndemnând şoferii să circule cu prudenţă.

După trecerea furtunilor, peste 60.000 de clienţi din Arizona au rămas fără energie electrică, majoritatea întreruperilor fiind concentrate în comitatul Maricopa, potrivit PowerOutage.us.

Timp de aproximativ o oră, aeroportul Internaţional Phoenix Sky Harbor a fost închis, împiedicând orice avion să decoleze sau să aterizeze, deoarece norul de praf părea gata să înghită întreaga instalaţie. Aeroportul înregistra întârzieri de până la 30 de minute luni seara târziu, în timp ce echipele evaluau eventualele daune, a declarat purtătorul de cuvânt al aeroportului, Gregory E. Roybal.

În Gilbert, Arizona – la aproximativ 35 km sud-est de Phoenix – semafoarele nu funcţionează şi „sunt copaci căzuţi în tot oraşul”, a declarat poliţia, îndemnând locuitorii să evite deplasările din cauza condiţiilor periculoase.

Furtunile de praf nu sunt o noutate în sezonul musonic din Arizona, dar această furtună a fost mai puternică decât de obicei, notează CNN.

