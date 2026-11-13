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Video Momentul în care un Airbus British Airways ratează aterizarea și lovește pista cu coada avionului, nu o dată, ci de două ori

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Airbus British Airways
Foto: Profimedia
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Din articol
Piloții au reușit să aterizeze în siguranță după 14 minute British Airways a retras avionul din serviciu. Autoritățile au deschis o anchetă Un incident asemănător a ținut la sol un avion timp de opt săptămâni

Incident grav pe aeroportul Heathrow din Londra. Un avion de pasageri a lovit de două ori pista cu partea din spate, în timpul aterizării. Piloții au ridicat avionul și au fost nevoiți să reia procedura.

Momente tensionate pe aeroportul Heathrow din Londra, unde un avion Airbus A321 Neo al companiei British Airways a lovit de două ori pista cu partea din spate a fuselajului, în timpul unei tentative de aterizare. Piloții au abandonat manevra și au ridicat din nou aeronava de la sol, reușind să aterizeze în siguranță aproximativ 14 minute mai târziu. Incidentul a fost surprins de camerele de filmat, iar autoritățile britanice au deschis o investigație pentru a stabili cauzele, relatează publicația germană FOCUS.

Incidentul s-a produs joi dimineață, 12 noiembrie 2026, pe aeroportul Heathrow din Londra, unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Europa.

Aeronava Airbus A321 Neo, înmatriculată G-TNEB, efectua zborul BA431 al companiei British Airways, venind din Amsterdam.

În momentul aterizării pe pista 27L, partea din spate a fuselajului a intrat în contact cu solul de două ori, într-un incident cunoscut în aviație sub denumirea de „tailstrike”.

Imaginile filmate la aeroport arată cum avionul atinge pista cu partea din spate, după care incidentul se repetă aproape imediat.

În urma celor două contacte cu pista, piloții au decis să abandoneze aterizarea și să execute o manevră de go-around, care presupune reluarea zborului pentru o nouă tentativă de aterizare.

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Piloții au reușit să aterizeze în siguranță după 14 minute

După abandonarea primei tentative de aterizare, aeronava a revenit în aer și a efectuat o nouă apropiere de aeroport.

Aproximativ 14 minute mai târziu, piloții au reușit să aducă avionul la sol fără alte incidente.

Potrivit informațiilor publicate de FOCUS, niciuna dintre persoanele aflate la bord nu a fost rănită.

Pasagerii au putut părăsi aeronava în condiții normale, după aterizare.

Cu toate acestea, incidentul a ridicat semne de întrebare privind eventualele avarii suferite de avion.

Un tailstrike poate provoca deteriorări importante ale structurii unei aeronave, în special în zona inferioară a fuselajului.

Gravitatea avariilor depinde de mai mulți factori, inclusiv de forța cu care partea din spate a avionului lovește pista.

British Airways a retras avionul din serviciu. Autoritățile au deschis o anchetă

După incident, British Airways a decis să retragă temporar din exploatare aeronava implicată.

Avionul, fabricat în 2023, urmează să fie supus unor verificări tehnice pentru a determina dacă cele două contacte cu pista au provocat deteriorări structurale.

Autoritatea britanică pentru investigarea accidentelor aviatice, Air Accidents Investigation Branch (AAIB), a început, la rândul său, să analizeze circumstanțele incidentului.

Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.

Un incident asemănător a ținut la sol un avion timp de opt săptămâni

La 19 septembrie 2026, un Airbus A320 Neo al companiei Austrian Airlines a lovit pista cu partea din spate în timpul unei aterizări pe aeroportul Heathrow.

În acel caz, deteriorările au fost atât de importante încât specialiștii au fost nevoiți să îndepărteze și să înlocuiască anumite secțiuni ale învelișului exterior al fuselajului.

După efectuarea unor reparații provizorii la Londra, aeronava, înmatriculată OE-LZN, a fost transferată la Budapesta pentru lucrări suplimentare.

Acolo au fost necesare intervenții structurale ample și numeroase inspecții tehnice.

Avionul a putut reveni în serviciul comercial abia după aproximativ opt săptămâni.

În cazul aeronavei British Airways implicate în incidentul din 12 noiembrie, amploarea eventualelor pagube nu este încă stabilită.

Autoritățile britanice continuă investigația pentru a determina de ce avionul a lovit de două ori pista și dacă au existat probleme tehnice sau operaționale care au contribuit la producerea incidentului.

Editor : Sebastian Eduard

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