Un leopard a pătruns într-un magazin de băuturi alcoolice dintr-un oraș din Rajasthan și a rănit trei persoane, înainte de o operațiune de salvare care a durat cinci ore.

Un leopard care s-a rătăcit din pădure și a pătruns într-un magazin de băuturi alcoolice din districtul Tonk, din Rajasthan, a provocat panică luni dimineață, rănind trei persoane înainte de a fi sedat și salvat în urma unei operațiuni de aproape cinci ore.

Incidentul a avut loc în jurul orei 8:45 dimineața în orașul Todaraisingh, unde felina a atacat mai întâi un voluntar forestier, apoi a pătruns într-o piață aglomerată și, în cele din urmă, s-a adăpostit într-un magazin de băuturi alcoolice.

Potrivit oficialilor din serviciul forestier, leopardul a fost zărit inițial ascunzându-se în tufișurile din apropierea orașului. Voluntarul forestier Rakesh Mali s-a dus să inspecteze zona după ce a fost alertat de locuitorii din zonă, dar animalul s-a năpustit brusc asupra lui, rănindu-l la picioare. Apoi a fugit aproape 400 de metri în piață.

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Martorii oculari au declarat că leopardul l-a atacat mai întâi pe Fateh Lal Koli (40 de ani), care stătea în fața magazinului de băuturi alcoolice, înainte de a se năpusti înăuntru. Apoi l-a atacat pe vânzătorul Sanjay Gurjar, în vârstă de 25 de ani, care a reușit să scape fugind din magazin, deși a suferit răni la nas, la spate și în alte părți ale corpului.

Întrucât leopardul a rămas în interiorul magazinului, localnicii au coborât rapid oblonul magazinului din exterior, blocând animalul înăuntru și împiedicând astfel alte atacuri. Răniții au fost transportați de urgență la spital. În timp ce Rakesh Mali a primit îngrijiri medicale la nivel local, Sanjay Gurjar și Fateh Lal Koli au fost transferați la un centru medical de nivel superior, datorită gravității rănilor lor.

La scurt timp, au fost chemați la fața locului oficialii forestieri din Tonk și o echipă specializată în sedare de la Grădina Zoologică din Jaipur. După aproape cinci ore, leopardul a fost sedat în condiții de siguranță și salvat, fiind apoi dus la biroul diviziei forestiere din Tonk pentru un examen medical.

Medicul veterinar șef Ashok Tanwar, care a condus operațiunea de salvare, a declarat că animalul era un leopard mascul adult. Având la activ peste 60 de operațiuni de salvare a animalelor sălbatice, el a descris acest caz ca fiind prima dată când a salvat un leopard din interiorul unui magazin de băuturi alcoolice.

Editor : Sebastian Eduard