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Video Momentul în care un pilot Lufthansa, la manșa unui Boeing 747-8, a evitat o catastrofă pe aeroportul din Los Angeles

Data publicării:
Boeing 747-8 Lufthansa
Foto: Profimedia
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Un Boeing 747-8 al companiei Lufthansa a fost nevoit să reia aterizarea în Los Angeles, după ce, în timpul manevrei, coada avionului s-a apropiat periculos de pistă - o potențială catastrofă la un avion atât de mare.

Pasagerii zborului Lufthansa LH456 de la Frankfurt la Los Angeles au fost nevoiți să rămână mai mult timp în Boeing 747-8 sâmbătă (10 octombrie). Avionul cu patru motoare a întrerupt prima încercare de aterizare pe pista 24R a aeroportului din Los Angeles și a reluat zborul.

Conform datelor serviciului de urmărire a zborurilor „Airnav Radar”, acesta a aterizat în siguranță aproximativ 15 minute mai târziu. Pentru călători, acest incident a însemnat în primul rând o ușoară întârziere. Din exterior, însă, întreaga scenă a arătat spectaculos.

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Coada avionului Jumbo s-a apropiat periculos de pistă

Trenul de aterizare principal al Boeingului 747-8 atinsese deja ușor pista la prima încercare. În acel moment, echipajul a ridicat botul avionului Jumbo prea brusc, avionul s-a dezechilibrat ușor, iar coada s-a apropiat periculos de pistă, fără însă a o atinge.

Din fericire, nu s-a produs un „tailstrike”, adică o atingere a părții din spate cu pista. Scena a fost înregistrată de o cameră de livestream a canalului Airline Videos.

Lufthansa a confirmat portalului „Simple Flying” că zborul LH456 a reluat zborul în timpul manevrei de aterizare la Los Angeles și a aterizat normal și în siguranță la a doua încercare.

„Siguranța are întotdeauna prioritate maximă la Lufthansa”, a declarat compania aeriană. Compania aeriană nu a precizat motivul pentru care piloții au întrerupt manevra de aterizare.

Un Boeing 747-8 alLufthansa are în configurația standard 364 de locuri.

Editor : Sebastian Eduard

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