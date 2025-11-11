O parte dintr-un pod recent inaugurat s-a prăbușit marți în provincia Sichuan, din sud-vestul Chinei, de-a lungul unei autostrăzi naționale care leagă centrul țării de Tibet, au declarat autoritățile locale.

Poliția din orașul Maerkang a închis podul Hongqi, lung de 758 de metri, pentru tot traficul luni după-amiază, după ce au apărut fisuri pe versanții și drumurile din apropiere și s-au observat deplasări de teren.

Marți după-amiază, condițiile de pe versantul muntelui s-au înrăutățit, provocând alunecări de teren, ceea ce a dus la prăbușirea podului de acces și a platformei rutiere, a adăugat acesta.

Potrivit unui videoclip postat pe rețelele sociale de către antreprenorul Sichuan Road & Bridge Group, construcția podului a fost finalizată la începutul acestui an.

Prăbușirea bruscă a unei structuri noi a ridicat îngrijorări cu privire la standardele de construcție pe termen lung, în special în provinciile vestice ale Chinei, unde proiectele majore de transport traversează adesea terenuri instabile.

Deși nu există încă dovezi ale unor defecte de construcție la podul Hongqi, incidentul survine la doar câteva luni după un alt accident de mare amploare. În august, un pod feroviar în construcție în provincia Qinghai s-a prăbușit în timpul unei operațiuni de tensionare a cablurilor, ucigând cel puțin 12 muncitori și lăsând alți patru dispăruți, informează Newsweek.

Editor : Sebastian Eduard