Super-taifunul Ragasa a făcut ravagii în Hong Kong, unde un val uriaș de apă a distrus ușile din sticlă ale hotelului Fullerton Ocean Park din Aberdeen, inundând imediat recepția, conform Daily Mail.

În imaginile publicate pe platformele sociale, oamenii pot fi auziți țipând și agățându-se de mobilier în încercarea disperată de a nu fi luați de apă. Alții pot fi văzuți căzând și fiind târâți de curentul puternic al apei.

Furtuna a lovit și Taiwanul, iar bilanțul victimelor a crescut la 15. De asemenea, 124 de oameni sunt încă dați dispăruți, după ce Ragasa a provocat ruperea unui lac de baraj, declanșând inundații violente.

Aproape două milioane de oameni au fost evacuați aseară din provincia Guangdong, pe măsură ce furtuna se apropie de cea mai populată provincie a Chinei, unde trăiesc circa 127 de milioane de oameni.

Autoritățile din aproximativ 12 orașe chineze au închis astăzi școlile, întreprinderile și serviciile de transport, furtuna urmând să lovească în această seară între orașele Yangjiang și Zhanjiang.

O stație meteorologică din orașul Chuandao, din provincia Guangdong, China, a înregistrat rafale de circa 241 km/h la prânz. â

Hong Kong și Macao au anulat cursurile școlare și zborurile, multe magazine au fost închise, iar sute de oameni au căutat refugiu în centre temporare.

Străzile din Macao s-au transformat în râuri, pe care pluteau diverse resturi. Echipele de salvare au folosit bărci gonflabile pentru a salva persoanele blocate. Furnizorul local de energie electrică al orașului a întrerupt alimentarea cu electricitate în unele zone inundate și joase, din motive de siguranță.

Cel puțin 10 decese au fost înregistrate în Filipine, inclusiv șapte pescari care s-au înecat după ce barca lor a fost lovită de valuri uriașe și s-a răsturnat în largul Santa Ana, în provincia Cagayan.

Alți cinci pescari sunt în continuare dispăruți, au spus oficialii.

