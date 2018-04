Momentul penibil în care Donald Trump a încercat să o convingă… din nou pe Melania să îl țină de mână. Reacția Primei Doamne

Printre multele momente ciudate care au marcat vizita oficială în SUA a președintelui francez Emmanuel Macron (vezi faza în care Trump îi scutură sacoul de „mătreață”), unul a fost remarcat de toată lumea. Iar glumele nu au întârziat să apară.

Protagoniștii sunt chiar președintele SUA și soția lui, Melania Trump, care a refuzat din nou să îl țină de mână, în ciuda semnelor disperate ale lui Trump. Cel mai puternic om din lume a încercat o abordare discretă. Sau cel puțin asta a crezut. Pentru că jurnaliștii au surprins momentul, care s-a viralizat rapid.

În imagini se poate vedea cum Trump îi face semne cu degetul mic de la mână Primei Doamne, care rămâne neclintită la rugămințile lui. Până la urmă o prinde de mână și, mulțumit că de data asta i-a ieșit, dă din cap în semn de aprobare.

Look at Melania, refusing to hold hands with Trump. Hilarious. pic.twitter.com/JG6EMZVthK

Nu este prima dată când Melania refuză să își țină soțul de mână. În februarie, președintele Trump a încercat să își ia soția de mână. Nu a reușit, așa că a apucat-o în schimb de mâneca paltonului. S-a întâmplat în timp ce se îndreptau spre elicopterul care urma să îi ducă în Ohio.

WATCH: President Trump and First Lady Melania Trump depart the White House on their way to Ohio pic.twitter.com/unoZ5xyEXN