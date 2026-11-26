Ministerul rus de Externe l-a acuzat, joi, pe preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski că urmăreşte o confruntare între Moscova şi NATO prin atacurile recente asupra navelor ruseşti din Libia şi Golful Finlandei, informează EFE.

„Prin acţiunile sale nebuneşti, liderul de la Kiev urmăreşte în mod deliberat să provoace o confruntare între Rusia şi ţările NATO pentru a declanşa o escaladare de necontrolat a conflictului şi pentru a îndepărta iremediabil dialogul de pace”, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, potrivit Agerpres.

Ea a adăugat că Ucraina încearcă „să extindă geografia conflictului şi să îl mute în ape din afara teritoriului ucrainean”.

„Pe 22 noiembrie, corveta marinei ruse Merkurii şi cargoul rus MV ANGARA au fost atacate de drone în portul libian Benghazi. Zelenski a recunoscut public implicarea serviciilor speciale ucrainene în aceste acte de terorism”, a constatat Zaharova.

Este prima dată când autorităţile ruse se pronunţă asupra atacului împotriva navei lor din portul libian şi asupra consecinţelor acestuia pentru procesul de pace.

În plus, reprezentanta diplomaţiei ruse a citat declaraţii ale comandamentului militar finlandez, care „a sugerat public că regimul de la Kiev ar fi putut fi implicat în atacul împotriva navei Sparta II” în Golful Finlandei.

Anterior, purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse Dmitri Peskov a afirmat că Kremlinul „a luat notă” de declaraţiile preşedintelui Zelenski, care a revendicat atacul din Libia.

„Totul s-a întâmplat aproape de coasta Libiei. Luptătorii noştri au folosit şapte drone navale fabricate în Ucraina”, a explicat liderul ucrainean într-un mesaj publicat pe X.

După atacuri, corveta rusă Merkurii s-a scufundat împreună cu un elicopter de luptă Ka-27, de asemenea distrus în operaţiune. „Este una dintre cele mai noi nave ale lor, a intrat în serviciu în 2023, în timpul războiului pe scară largă”, a spus Volodimir Zelenski despre corvetă.

„Al doilea nostru obiectiv a fost cargoul MV ANGARA, pe care inamicul îl folosea pentru a transporta arme. Rezultatul: obiectivul a fost atins. Continuăm operaţiunile noastre în apele desemnate”, a subliniat preşedintele ucrainean.

Marţi, preşedintele Zelenski a confirmat de asemenea atacul cu drone de sâmbătă asupra navei sub pavilion rus Sparta II în Golful Finlandei şi l-a calificat ca fiind un obiectiv legitim.

Liderul ucrainean a spus că Sparta II, care se îndrepta spre enclava rusă Kaliningrad când a fost atacată sâmbătă de drone care au provocat un incendiu la bord, transporta armament.

Editor : Ș.R.