Moscova își întărește apărarea în fața atacurilor cu drone. O nouă linie de sisteme de interceptare, în capitala Rusiei

Moscova își consolidează apărarea antiaeriană pe fondul intensificării loviturilor cu drone, despre care primarul Serghei Sobianin susține că au crescut considerabil în ultimele luni. Potrivit acestuia, două treimi dintre atacurile lansate aproape zilnic asupra teritoriului rus ar viza capitala, unde sunt stabilite noi poziții de apărare și este formată inclusiv o unitate de voluntari.

Autorităţile din Moscova, oraş cu cel mai mare sistem de apărare aeriană din Rusia, colaborează cu Ministerul Apărării pentru a-şi consolida capacităţile defensive ca răspuns la escaladarea atacurilor ucrainene, a declarat miercuri primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, informează Agerpres.

„La cererea preşedintelui (Rusiei, Vladimir Putin), interacţionăm îndeaproape şi activ cu Ministerul Apărării şi cu forţele de apărare aeriană pentru a garanta securitatea capitalei”, a declarat Sobianin pentru agenţia de ştiri TASS.

Potrivit primarului, administraţia Moscovei stabileşte deja noi poziţii de apărare antiaeriană în colaborare cu conducerea militară rusă. „Moscova dezvoltă o linie complet nouă de sisteme de interceptare a dronelor pentru a ne proteja de vehiculele aeriene fără pilot. Se formează o unitate de voluntari pentru a se alătura apărării antiaeriene„, a adăugat el.

Sobianin a mai spus că „în ultimele luni numărul de drone lansate în direcţia Moscovei a crescut considerabil (...) Dintre toate atacurile efectuate aproape zilnic împotriva teritoriului rusesc, două treimi sunt lansate împotriva capitalei”.

O reţea de turnuri şi movile artificiale cu sisteme de artilerie şi rachete antiaeriene Pantsir înconjoară deja capitala rusă. Reţeaua este concepută pentru a minimiza succesul atacurilor cu drone ucrainene. Mai mult, armata a instalat baterii antiaeriene pe cele mai înalte clădiri din unele cartiere ale oraşului cu 13 milioane de locuitori.

Editor : M.I.