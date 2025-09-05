Live TV

Moscova restricționează internetul mobil pentru „asigurarea securităţii”. Rușii rămân fără WhatsApp și YouTube

Data publicării:
moscova
Printre aplicaţiile exceptate de la blocaj se numără servicii guvernamentale şi magazine online. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Guvernul rus a blocat internetul mobil în mai multe regiuni, invocând măsuri de securitate împotriva atacurilor cu drone, și a publicat vineri o listă cu aplicaţii dezvoltate local care vor continua să funcţioneze.

Printre aplicaţiile exceptate de la blocaj se numără servicii guvernamentale şi magazine online, sistemul de plăţi electronice Mir şi mesageria MAX, susţinută de statul rus. În schimb, întreruperile vor afecta servicii concurente străine, inclusiv mesageria WhatsApp de la Meta, folosită de circa 97,8 de milioane de utilizatori din Rusia; Telegram, cu sediul în Dubai, deţinută de Pavel Durov, originar din Rusia, situată pe locul doi cu 90,9 milioane de utilizatori; platforma YouTube de la Alphabet.

Datele arată că a crescut la 16,7 milioane numărul utilizatorilor serviciului VK Messenger, clasat al treilea în domeniul comunicării directe între utilizatori; serviciul MAX este acum pre-instalat pe toate telefoanele şi tabletele vândute în Rusia şi a comunicat săptămâna aceasta că are 30 de milioane de utilizatori. Ambele sunt dezvoltate de compania VK, controlată de stat.

Ministerul dezvoltării digitale de la Moscova a afirmat că deţine o "soluţie tehnică specială" care permite funcţionarea aplicaţiilor locale, iar "măsura va reduce disconfortul provocat cetăţenilor de înteruperile internetului mobil necesare pentru asigurarea securităţii". Oficial, nu au fost menţionate în acest context nici dronele, nici Ucraina.

Guvernatorii regiunilor de la graniţa de est a Rusiei au susţinut de mai multe ori că întreruperile sunt necesare pentru a-i împiedica pe ucraineni să folosească dronele.

Totodată, Moscova îşi promovează tot mai mult serviciile autohtone pe internet şi a controlează tot mai strict spaţiul online local, remarcă Reuters. Au fost restricţionate aplicaţiile străine, în cadrul unor dispute mai ample cu platformele de tehnologie din străinătate, în special după ce forţele ruse au declanşat războiul, invadând Ucraina.

Unele servicii de monitorizare online au raportat în vara aceasta o creştere a numărului de plângeri ale utilizatorilor de internet ruşi privind conectivitatea slabă a WhatsApp şi întreruperea periodică a conexiunilor mobile.

