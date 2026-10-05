Mostre de whisky vor fi maturate în spaţiu pentru prima oară, în cadrul unui experiment. Se anticipează arome „foarte intense”

Whisky-ul va fi distilat în spaţiu pentru prima dată, în cadrul unui experiment care va analiza şi modul în care băutura se maturează în mediul ostil de dincolo de atmosfera terestră, transmite luni DPA.

Ingineri din Scoţia şi Japonia plănuiesc să trimită whisky scoţian în spaţiu cu o rachetă în 2028, lansând un satelit care va conţine mostre de whisky şi ingredientele sale de bază într-o misiune de cinci ani pe orbita Pământului.

Se speră că alternanţele frecvente între căldura extremă şi frigul intens, la care va fi supus whisky-ul în timp ce orbitează planeta la fiecare 90 de minute, ar putea accelera procesul de maturare.

Acest lucru ar putea deschide calea către producţia viitoare de whisky maturat în spaţiu. Dr. Gilles Bailet, de la Universitatea din Glasgow, omul de ştiinţă din spatele proiectului, anticipează că acesta va avea arome „foarte intense” datorită călătoriei sale neobişnuite.

Deşi un astfel de whisky ar avea preţuri astronomice din cauza costurilor de lansare şi recuperare, există colecţionari care plătesc sute de mii de dolari pentru unele dintre cele mai rare sticle.

Dr. Bailet a declarat că mai mulţi studenţi au călătorit din Scoţia în Japonia pentru a contribui la proiectarea satelitului de tip „CubeSat” care va găzdui micile mostre de whisky şi ingredientele.

Se preconizează că acest experiment va oferi date despre modul în care ar putea funcţiona fabricile orbitale, capabile să dezvolte molecule pentru medicamente greu de produs pe Pământ.

„Vrem să vedem care este efectul mediului spaţial asupra maturării whisky-ului”, a declarat Bailet pentru agenţia britanică Press Association, citată de DPA.

„Avem aici, în Scoţia, cei mai buni specialişti care pot oferi expertiză în acest domeniu, bazată pe o experienţă de secole, astfel încât să putem transpune această experienţă legată de whisky în spaţiu”.

„Space Puffin”

Planul actual pentru experimentul cu whisky, supranumit „Space Puffin”, prevede lansarea satelitului CubeSat în 2028, în cadrul unei misiuni de aprovizionare SpaceX către Staţia Spaţială Internaţională (ISS), urmată de plasarea acestuia pe orbită din modulul japonez al staţiei spaţiale. Aspectele ştiinţifice legate de procesul prin care whisky-ul „respiră” în timp ce se maturează în butoaie de lemn nu sunt pe deplin înţelese, a spus Bailet, însă aceste cicluri s-ar putea desfăşura mult mai rapid în spaţiu - unde temperaturile pot varia brusc între minus 150 şi plus 200 de grade.

„Construim satelitul astfel încât să ofere un mediu mai propice pentru whisky, însă lemnul va 'respira' mai repede decât pe Pământ. Prin urmare, sperăm să putem accelera procesul de maturare pentru a obţine un produs mai interesant”, conform lui Bailet.

Whisky-ul aflat la bordul microsatelitului (cubesat) va fi monitorizat pe durata şederii în spaţiu, transmiţând date despre culoare şi compoziţia chimică cercetătorilor de la sol.

Whisky-ul se obţine din orz, apă şi drojdie. Drojdia descompune zaharurile din orz, generând etanol ca produs secundar. Sistemul dezvoltat de echipă va demonstra modul în care etanolul, substanţă care joacă un rol important în fabricarea multor medicamente, poate fi extras pe orbită.

Deşi microsatelitul nu va fi recuperat la finalul misiunii sale de cinci ani, dr. Bailet îşi doreşte să extindă procesul de maturare a whisky-ului în spaţiu şi să creeze un sistem care să permită lansarea whisky-ului scoţian pe orbită şi readucerea acestuia pe Pământ după maturare.

„Ne dorim foarte mult să putem trimite în spaţiu un sistem complet de producţie a whisky-ului, inclusiv un butoi întreg, dacă vom reuşi să colaborăm cu investitori sau cu alte persoane interesate de acest proiect. Totuşi, este absolut realizabil să aducem înapoi o cantitate de aproximativ un litru de whisky în următorii trei până la cinci ani”, a mai precizat Bailet.

El speră că acest proces va genera sortimente de whisky cu un caracter puternic şi profiluri aromatice extrem de complexe.

Deşi whisky-ul a mai ajuns în spaţiu în cadrul unui experiment menit să studieze aromele, acesta nu a părăsit niciodată mediul cu temperatură controlată al ISS.

Microsatelitul nu va transporta un butoi întreg de whisky. Totuşi, probele lichide vor fi păstrate împreună cu mici bucăţi de lemn pentru a simula procesul de maturare în butoaie, specific Pământului.

„Cercetările anterioare au sugerat că microgravitaţia ne-ar putea permite să obţinem cristale chimice mai mari şi mai pure, precum şi să pliem proteinele în moduri noi. Totuşi, rămân întrebări importante cu privire la modul în care am putea desfăşura efectiv activităţi de chimie în spaţiu, iar acest proiect îşi propune să ofere o serie de răspunsuri. Whisky-ul ne oferă un model foarte uşor de recunoscut şi bine înţeles pentru studierea şi monitorizarea proceselor biologice şi chimice în condiţii de microgravitaţie”, a adăugat Bailet.

Editor : Sebastian Eduard