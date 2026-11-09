Papa Leon al XIV-lea a afirmat că economia Argentinei trebuie să aducă beneficii întregii populații, inclusiv celor săraci, într-o critică diplomatică, dar fermă, la adresa măsurilor de austeritate promovate de președintele Javier Milei.
Suveranul Pontif a făcut aceste declarații la sosirea sa în Buenos Aires, a doua etapă a unui turneu de 12 zile în America Latină. Vizita are loc la numai trei săptămâni după ce Papa a suferit o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea unei tumori pulmonare.
În replică, liderul argentinian de dreapta a afirmat că guvernul său încearcă să evite „pedepsirea argentinienilor de mâine în beneficiul argentinienilor de astăzi”.
Această etapă a vizitei Papei era considerată cea mai delicată din punct de vedere politic, în condițiile în care programul de reducere drastică a cheltuielilor publice promovat de Milei a fost criticat de Biserica Catolică. Reprezentanții acesteia susțin că măsurile afectează în special categoriile cele mai vulnerabile ale populației.
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„Economia trebuie să fie în slujba oamenilor, și nu oamenii în slujba economiei”, a declarat papa Leon al XIV-lea.
Suveranul Pontif a atras atenția asupra dificultăților cu care se confruntă persoanele care, „în ciuda muncii grele, se luptă totuși să-și acopere nevoile gospodăriei”.
El a cerut, de asemenea, „să se acorde o atenție deosebită celor afectați de boală, dependență și dizabilitate”, într-o referire indirectă la controversatele reduceri ale cheltuielilor guvernamentale destinate sprijinirii persoanelor cu dizabilități.
Mesaj pentru stilul combativ al lui Milei
Într-o aparentă critică la adresa stilului confruntațional și a limbajului folosit de Javier Milei în dezbaterile politice, Papa a subliniat că o democrație solidă presupune „disponibilitatea de a asculta” și „utilizarea atentă a cuvintelor”.
Președintele argentinian a avut în trecut confruntări dure cu predecesorul actualului Suveran Pontif, Papa Francisc. Înainte de a ajunge la conducerea Argentinei, Milei l-a numit pe acesta „răul pe pământ” și „comunist”, criticându-i promovarea unei doctrine a justiției sociale menite să sprijine categoriile sărace.
Duminică, însă, liderul argentinian a adoptat un ton mult mai conciliant, descriindu-l pe Francisc drept o „figură excepțională” și „fără îndoială, cel mai important argentinian din istorie”.
Milei îi urase bun venit actualului Suveran Pontif încă înainte de sosirea acestuia, printr-un mesaj publicat pe platforma X, în care afirma că Argentina îl așteaptă „cu imensă bucurie”.
Papa Leon al XIV-lea a îndemnat, totodată, Argentina să își apere democrația și a transmis un mesaj clar celor care exercită puterea politică.
„Cei care exercită autoritatea au datoria de a acționa cu prudență, de a recunoaște limitele puterii care le-a fost încredințată și de a-și orienta deciziile spre binele întregii comunități”, a afirmat Suveranul Pontif.
În discursul său de bun venit adresat papei, Javier Milei și-a apărat, în schimb, politicile libertariene. El a susținut că drepturile la viață, libertate și proprietate reprezintă fundamentul Constituției Argentinei și al democrațiilor occidentale.
Liderul argentinian, care a anunțat că intenționează să candideze pentru un nou mandat anul viitor, este un susținător ferm al președintelui american Donald Trump. Acesta din urmă l-a criticat pe Papa Leon al XIV-lea pentru opoziția exprimată față de războiul cu Iranul.
O vizită în memoria Papei Francisc
Călătoria actualului Suveran Pontif în Argentina a fost descrisă și ca un omagiu adus Papei Francisc, care nu s-a întors în țara natală pe parcursul pontificatului său.
Vizita are loc și în contextul preocupărilor privind starea de sănătate a lui Leon al XIV-lea, care a fost supus recent unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea unei tumori pulmonare.
Vaticanul a transmis că nu sunt necesare măsuri extraordinare în privința stării sale de sănătate, descriindu-l drept „un bărbat de 71 de ani care a suferit o operație”, și nu ca pe o persoană cu o „afecțiune medicală cronică”.
Intervenția chirurgicală pentru îndepărtarea tumorii, efectuată luna trecută, a avut succes, iar medicii care îl monitorizează au afirmat că boala nu s-a răspândit.
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