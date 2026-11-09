Papa Leon al XIV-lea i-a transmis un mesaj critic președintelui Argentinei, Javier Milei, în legătură cu măsurile drastice de austeritate adoptate de guvernul acestuia. Ajuns la Buenos Aires în cadrul unui turneu de 12 zile în America Latină, Suveranul Pontif a cerut ca economia să fie pusă în slujba oamenilor și a pledat pentru protejarea celor săraci, a persoanelor cu dizabilități și a celor vulnerabili. Declarațiile sale reprezintă o critică voalată la adresa reducerilor cheltuielilor publice promovate de liderul argentinian, remarcă BBC.

Papa Leon al XIV-lea a afirmat că economia Argentinei trebuie să aducă beneficii întregii populații, inclusiv celor săraci, într-o critică diplomatică, dar fermă, la adresa măsurilor de austeritate promovate de președintele Javier Milei.

Suveranul Pontif a făcut aceste declarații la sosirea sa în Buenos Aires, a doua etapă a unui turneu de 12 zile în America Latină. Vizita are loc la numai trei săptămâni după ce Papa a suferit o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea unei tumori pulmonare.

În replică, liderul argentinian de dreapta a afirmat că guvernul său încearcă să evite „pedepsirea argentinienilor de mâine în beneficiul argentinienilor de astăzi”.

Această etapă a vizitei Papei era considerată cea mai delicată din punct de vedere politic, în condițiile în care programul de reducere drastică a cheltuielilor publice promovat de Milei a fost criticat de Biserica Catolică. Reprezentanții acesteia susțin că măsurile afectează în special categoriile cele mai vulnerabile ale populației.

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„Economia trebuie să fie în slujba oamenilor, și nu oamenii în slujba economiei”, a declarat papa Leon al XIV-lea.

Suveranul Pontif a atras atenția asupra dificultăților cu care se confruntă persoanele care, „în ciuda muncii grele, se luptă totuși să-și acopere nevoile gospodăriei”.

El a cerut, de asemenea, „să se acorde o atenție deosebită celor afectați de boală, dependență și dizabilitate”, într-o referire indirectă la controversatele reduceri ale cheltuielilor guvernamentale destinate sprijinirii persoanelor cu dizabilități.

Mesaj pentru stilul combativ al lui Milei

Într-o aparentă critică la adresa stilului confruntațional și a limbajului folosit de Javier Milei în dezbaterile politice, Papa a subliniat că o democrație solidă presupune „disponibilitatea de a asculta” și „utilizarea atentă a cuvintelor”.

Președintele argentinian a avut în trecut confruntări dure cu predecesorul actualului Suveran Pontif, Papa Francisc. Înainte de a ajunge la conducerea Argentinei, Milei l-a numit pe acesta „răul pe pământ” și „comunist”, criticându-i promovarea unei doctrine a justiției sociale menite să sprijine categoriile sărace.

Duminică, însă, liderul argentinian a adoptat un ton mult mai conciliant, descriindu-l pe Francisc drept o „figură excepțională” și „fără îndoială, cel mai important argentinian din istorie”.

Milei îi urase bun venit actualului Suveran Pontif încă înainte de sosirea acestuia, printr-un mesaj publicat pe platforma X, în care afirma că Argentina îl așteaptă „cu imensă bucurie”.

Papa Leon al XIV-lea a îndemnat, totodată, Argentina să își apere democrația și a transmis un mesaj clar celor care exercită puterea politică.

„Cei care exercită autoritatea au datoria de a acționa cu prudență, de a recunoaște limitele puterii care le-a fost încredințată și de a-și orienta deciziile spre binele întregii comunități”, a afirmat Suveranul Pontif.

În discursul său de bun venit adresat papei, Javier Milei și-a apărat, în schimb, politicile libertariene. El a susținut că drepturile la viață, libertate și proprietate reprezintă fundamentul Constituției Argentinei și al democrațiilor occidentale.

Liderul argentinian, care a anunțat că intenționează să candideze pentru un nou mandat anul viitor, este un susținător ferm al președintelui american Donald Trump. Acesta din urmă l-a criticat pe Papa Leon al XIV-lea pentru opoziția exprimată față de războiul cu Iranul.

O vizită în memoria Papei Francisc

Călătoria actualului Suveran Pontif în Argentina a fost descrisă și ca un omagiu adus Papei Francisc, care nu s-a întors în țara natală pe parcursul pontificatului său.

Vizita are loc și în contextul preocupărilor privind starea de sănătate a lui Leon al XIV-lea, care a fost supus recent unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea unei tumori pulmonare.

Vaticanul a transmis că nu sunt necesare măsuri extraordinare în privința stării sale de sănătate, descriindu-l drept „un bărbat de 71 de ani care a suferit o operație”, și nu ca pe o persoană cu o „afecțiune medicală cronică”.

Intervenția chirurgicală pentru îndepărtarea tumorii, efectuată luna trecută, a avut succes, iar medicii care îl monitorizează au afirmat că boala nu s-a răspândit.

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