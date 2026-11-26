Liderul Myanmarului, Min Aung Hlaing, a anunțat că țara sa nu va respecta prevederile pe care le consideră „inadecvate” ale hotărârii Curții Internaționale de Justiție (CIJ), fără a preciza însă care sunt acestea. Instanța a stabilit săptămâna trecută că Myanmar a comis un genocid împotriva minorității rohingya în timpul operațiunilor militare din 2017 și a dispus plata unor despăgubiri.

Într-o hotărâre istorică pronunțată săptămâna trecută, CIJ a stabilit că Myanmar se face vinovat de comiterea unui genocid împotriva minorității rohingya, în timpul unei operațiuni militare din 2017, soldată cu mii de morți și care a forțat peste 700.000 de persoane să fugă din țară. Myanmar a negat că ar fi comis un genocid, susținând că forțele sale au răspuns atacurilor unor grupări armate, transmite BBC.

Min Aung Hlaing, liderul loviturii de stat devenit între timp președinte al țării, a declarat că „termenul «genocid» a afectat grav reputația țării”, a relatat joi presa de stat.

„Myanmar va lua măsurile care se impun unui stat responsabil, dar nu va respecta cerințele pe care le consideră inadecvate”, a declarat acesta miercuri, în cadrul unei reuniuni, potrivit presei de stat. Declarația nu precizează care sunt prevederile hotărârii pe care autoritățile din Myanmar le contestă.

Dosarul privind genocidul, deschis la sesizarea Gambiei în 2019, a vizat așa-numitele „operațiuni de curățare”, declanșate în 2017 în statul Rakhine, unde locuia o mare parte a minorității musulmane rohingya.

CIJ a stabilit că aproximativ 10.000 de membri ai comunității rohingya au fost uciși în mod violent în timpul operațiunii, în timp ce peste 700.000 ar fi fugit în Bangladesh, pe jos sau pe mare. Curtea a constatat că aproximativ 815.000 de persoane au fost vizate într-un fel sau altul de aceste operațiuni. Hotărârea a fost adoptată cu nouă voturi pentru și șase împotrivă, de un complet format din judecători din întreaga lume.

De asemenea, CIJ a stabilit, cu majoritate de voturi, că Myanmar a încălcat mai multe alte prevederi ale Convenției din 1948 privind genocidul. Hotărârea este definitivă și nu poate fi atacată. Myanmar devine astfel primul stat în cazul căruia s-a constatat încălcarea Convenției din 1948 privind genocidul.

CIJ a dispus ca Myanmar să plătească despăgubiri proporționale cu prejudiciile provocate, precizând însă că valoarea exactă a acestora ar putea fi stabilită ulterior. Curtea a cerut, de asemenea, autorităților din Myanmar să pună capăt încălcărilor care continuă și să demareze imediat anchete asupra persoanelor suspectate de încălcarea Convenției.

CIJ nu are însă puterea de a impune respectarea acestor cerințe, fiind nevoită să se bazeze pe Consiliul de Securitate al ONU și pe presiunile politice pentru punerea în aplicare a hotărârilor sale.

Deși hotărârea are în mare parte o valoare simbolică, aceasta a fost salutată de comunitățile rohingya și de organizațiile pentru apărarea drepturilor omului, care atrag de mult timp atenția asupra suferințelor acestei minorități.

Peste zece țări au luat act de hotărârea CIJ, iar Regatul Unit a anunțat sancțiuni împotriva mai multor oficiali de rang înalt ai armatei din Myanmar.

Myanmar este devastat de un război civil izbucnit după ce Min Aung Hlaing a condus, în 2021, o lovitură de stat prin care a înlăturat guvernul civil. Lovitura de stat a izolat Myanmarul pe scena internațională, iar regimul militar a fost supus unor sancțiuni internaționale de amploare.

De atunci, Min Aung Hlaing încearcă să reintegreze Myanmarul în comunitatea internațională, însă țara rămâne în mare măsură exclusă din principalele foruri diplomatice.

Editor : M.I.