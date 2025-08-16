Live TV

„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri

Un copil privește rămășițele victimelor masacrului de la Nanjing expuse la Muzeul Masacrului de la Nanjing, pe 5 mai 2005, în Nanjing, provincia Jiangsu, China. Se estimează că 300.000 de civili au fost uciși când trupele japoneze au invadat orașul în decembrie 1937. Foto: Getty Images
Vremurile când ajutorul Japoniei conta

Cei 1,9 milioane de urmăritori ai vloggerului japonez Hayato Kato sunt obișnuiți cu clipurile sale amuzante despre explorarea Chinei, unde locuiește de câțiva ani. Dar, pe 26 iulie, el i-a surprins cu unul sumbru. „Tocmai am văzut un film despre Masacrul de la Nanjing”, a spus el, referindu-se la șase săptămâni de violențe ale armatei japoneze în Nanjing, la sfârșitul anului 1937, care, potrivit unor estimări, au ucis peste 300.000 de civili și soldați chinezi. Aproximativ 20.000 de femei ar fi fost violate, scrie BBC News într-un material despre relațiile tensionate din Japonia și China.

Dead To Rights, sau Nanjing Photo Studio, este o poveste plină de vedete despre un grup de civili care se ascund de trupele japoneze într-un studio foto. Deja un succes la box-office, este primul dintr-o serie de filme chinezești despre ororile ocupației japoneze, lansate pentru a marca 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Dar sentimentul unei istorii neterminate – adesea amplificat de Beijing – persistă, alimentând atât memoria, cât și furia.

Vorbind în chineză pe Douyin, versiunea chineză a TikTok, Kato a povestit scene din film: „Oamenii erau aliniați de-a lungul râului, apoi au început împușcăturile... Un bebeluș, de aceeași vârstă cu fiica mea, plângea în brațele mamei sale. Un soldat japonez s-a repezit, a apucat-o și a aruncat-o la pământ.”

El a spus că a văzut pe internetul japonez multe persoane, inclusiv personalități publice și chiar politicieni, care negau că Masacrul de la Nanjing a avut loc. „Dacă negăm acest lucru, se va întâmpla din nou”, a continuat el, îndemnând japonezii să vizioneze filmele și „să afle despre partea întunecată a istoriei lor”.

Videoclipul a devenit rapid unul dintre cele mai populare, cu peste 670.000 de aprecieri în doar două săptămâni.

Dar comentariile sunt mai puțin pozitive. Cel mai apreciat citează ceea ce a devenit deja o replică iconică din film, rostită de un civil chinez către un soldat japonez: „Nu suntem prieteni. Niciodată nu am fost”.

Pentru China, campania militară brutală și ocupația Japoniei se numără printre cele mai întunecate capitole din trecutul său, iar masacrul din Nanjing, pe atunci capitala țării, reprezintă o rană și mai adâncă.

Ceea ce a agravat situația este convingerea că Japonia nu și-a asumat niciodată pe deplin responsabilitatea pentru atrocitățile comise în locurile pe care le-a ocupat – nu doar în China, ci și în Coreea, în ceea ce era atunci Malaya, Filipine și Indonezia. Unul dintre cele mai dureroase puncte de dispută îl reprezintă „femeile de confort” – aproximativ 200.000 de femei care au fost violate și forțate să lucreze în bordelurile militare japoneze. Până în prezent, supraviețuitoarele încă luptă pentru a obține scuze și despăgubiri.

În videoclipul său, Kato pare să recunoască că acest subiect nu este discutat în Japonia: „Din păcate, aceste filme anti-japoneze despre război nu sunt difuzate public în Japonia, iar japonezii nu sunt interesați să le vadă.”

Când împăratul japonez a anunțat pe 15 august că se va preda, țara sa plătise deja un preț teribil – peste 100.000 de oameni fuseseră uciși în raidurile aeriene asupra Tokyo, înainte ca două bombe atomice să devasteze Hiroshima și Nagasaki.

Înfrângerea Japoniei a fost însă salutată în mare parte a Asiei, unde Armata Imperială Japoneză a făcut milioane de victime. Pentru aceștia, data de 15 august simbolizează atât libertatea, cât și trauma care persistă – în Coreea, această zi este numită „gwangbokjeol”, care înseamnă „întoarcerea luminii”.

„Deși războiul militar s-a încheiat, războiul istoric continuă”, spune profesorul Gi-Wook Shin, de la Universitatea Stanford, explicând că cele două părți își amintesc acei ani în mod diferit, iar aceste diferențe sporesc tensiunea. În timp ce chinezii consideră agresiunea japoneză un moment decisiv și devastator din trecutul lor, istoria japoneză se concentrează pe propria victimă – distrugerea cauzată de bombele atomice și recuperarea postbelică.

„Oamenii pe care îi cunosc în Japonia nu vorbesc prea mult despre asta”, spune un chinez care locuiește în Japonia de 15 ani și care a dorit să rămână anonim.

„Ei consideră că este ceva din trecut, iar țara nu comemorează acest eveniment, deoarece se consideră și ei victime.”

El se consideră un patriot, dar spune că acest lucru nu i-a creat dificultăți personale, deoarece reticența lor de a vorbi despre acest subiect înseamnă că „evită subiectele sensibile”.

„Unii cred că armata japoneză a mers să ajute China să construiască o nouă ordine, iar în acest proces au avut loc conflicte. Desigur, există și cei care recunosc că a fost, de fapt, o invazie.”

China a luptat împotriva Japoniei timp de opt ani, din Manciuria, în nord-est, până la Chongqing, în sud-vest. Estimările privind numărul chinezilor care au murit variază între 10 și 20 de milioane. Guvernul japonez afirmă că aproximativ 480.000 de soldați ai săi au murit în acea perioadă.

Acei ani au fost bine documentați în opere literare și filme premiate – au fost, de asemenea, subiectul operei laureatului Nobel din 2012, chinezul Mo Yan (pe numele său real Guan Muoy).

Această perioadă este acum revizuită sub un regim care consideră patriotismul drept element central al ambițiilor sale: „reînnoirea națională” este modul în care Xi Jinping descrie visul său chinezesc. În timp ce Partidul cenzurează puternic propria istorie, de la masacrul din Piața Tiananmen până la represiunile mai recente, el încurajează amintirea unui trecut mai îndepărtat – cu un dușman exterior.

Xi a revizuit chiar și data începerii războiului cu Japonia – guvernul chinez consideră acum că primele incursiuni în Manciuria au avut loc în 1931, ceea ce înseamnă că războiul a durat 14 ani, și nu opt ani de conflict în toată regula.

Sub conducerea sa, Beijingul a comemorat, de asemenea, sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial la scară mai mare. Pe 3 septembrie, ziua în care Japonia s-a predat oficial, va avea loc o paradă militară importantă în Piața Tiananmen.

Tot în septembrie, o nouă lansare foarte așteptată se va concentra pe celebra Unitate 731, o ramură a armatei japoneze care a efectuat experimente letale pe oameni în Manciuria ocupată. Data lansării – 18 septembrie – este ziua în care Japonia a încercat prima invazie a Manciuriei.

La acestea se adaugă Dongji Rescue, un film inspirat din eforturile reale ale pescarilor chinezi care au salvat sute de prizonieri de război britanici în timpul raidurilor japoneze, și „Munții și râurile, martori ai istoriei”, un documentar realizat de un studio de stat despre rezistența chineză.

Și se pare că acestea ating un punct sensibil.

„Această generație a luptat în război pentru trei generații și a îndurat suferințe pentru trei generații. Salutăm martirii”, se poate citi într-o postare populară pe RedNote despre Nanjing Photo Studio.

„Nu suntem prieteni...”, celebra replică din film, „nu este doar o replică” între cei doi personaje principale, spune o recenzie populară care a fost apreciată de peste 10.000 de utilizatori pe Weibo.

Este „și din partea a milioane de chinezi obișnuiți față de Japonia. Nu au prezentat niciodată scuze sincere, încă îi venerează [pe criminalii de război], rescriu istoria – nimeni nu îi va trata ca pe niște prieteni”, spune comentariul, referindu-se la remarci disprețuitoare ale unor personalități de dreapta din Japonia.

Tokyo a prezentat scuze, dar mulți chinezi consideră că acestea nu sunt suficient de sincere.

„Japonia continuă să transmită mesaje contradictorii”, spune prof. Shin, referindu-se la cazurile în care liderii s-au contrazis în declarațiile lor privind istoria Japoniei din timpul războiului.

De ani de zile, în orele de istorie din China, elevilor li se arată o fotografie a fostului cancelar vest-german Willy Brandt îngenunchiat în fața unui monument comemorativ al revoltei din ghetoul din Varșovia din 1970. Chinezii așteaptă un gest similar din partea Japoniei.

Vremurile când ajutorul Japoniei conta

Totuși, nu a fost întotdeauna așa.

Când Japonia s-a predat în 1945, turbulențele din China nu au încetat. În următorii trei ani, Partidul Naționalist Kuomintang – pe atunci guvernul aflat la putere și principala sursă de rezistență chineză împotriva Japoniei – a purtat un război civil împotriva forțelor Partidului Comunist condus de Mao Zedong.

Războiul s-a încheiat cu victoria lui Mao și retragerea Kuomintangului în Taiwan. Mao, a cărui prioritate era construirea unei națiuni comuniste, a evitat să se concentreze asupra crimelor de război japoneze. Comemorările au sărbătorit victoria Partidului și au criticat Kuomintangul. De asemenea, el avea nevoie de sprijinul Japoniei pe scena internațională. De fapt, Tokyo a fost una dintre primele mari puteri care i-au recunoscut regimul.

Abia în anii 1980, după moartea lui Mao, ocupația japoneză a revenit să bântuie relațiile dintre Beijing și Tokyo. La acea vreme, Japonia era un aliat occidental bogat, cu o economie în plină expansiune. Revizuirea manualelor școlare japoneze a început să stârnească controverse, China și Coreea de Sud acuzând Japonia că ascunde atrocitățile comise în timpul războiului. China tocmai începuse să se deschidă, iar Coreea de Sud se afla în tranziție de la regimul militar la democrație.

Pe măsură ce liderii chinezi s-au îndepărtat de Mao – și de moștenirea sa distructivă –, trauma provocată de atacul japonez a devenit un narativ unificator pentru Partidul Comunist, spune Yinan He, profesor asociat de relații internaționale la Universitatea Lehigh din SUA.

„După Revoluția Culturală, majoritatea chinezilor erau deziluzionați de comunism”, a declarat ea pentru BBC. „Deoarece comunismul și-a pierdut atractivitatea, este nevoie de naționalism. Iar Japonia este o țintă ușoară, deoarece este cel mai recent agresor extern.”

Ea descrie o „reprezentare coregrafiată a trecutului”, în care comemorările din 1945 minimalizează adesea contribuțiile SUA și ale Kuomintangului și sunt însoțite de o examinare tot mai atentă a poziției oficiale a Japoniei cu privire la acțiunile sale din timpul războiului.

Ceea ce nu a ajutat este negarea crimelor de război – personalități proeminente de dreapta din Japonia nu acceptă că masacrul de la Nanjing a avut loc vreodată sau că soldații japonezi au forțat atât de multe femei să devină sclave sexuale – și vizitele recente ale oficialilor la Altarul Yasukuni, care onorează morții de război ai Japoniei, inclusiv criminali de război condamnați.

Această ostilitate dintre China și Japonia s-a extins în viața de zi cu zi, pe fondul creșterii naționalismului online – cetățeni chinezi și japonezi au fost atacați în țările celeilalte părți. Un elev japonez a fost ucis anul trecut în Shenzhen.

Creșterea economică și asertivitatea Chinei în regiune și dincolo de aceasta au schimbat din nou dinamica dintre cele două țări. China a depășit Japonia ca putere globală. Profesorul He spune că cel mai bun moment pentru a încerca să se pună capăt conflictului – anii 1970, când țările erau mai apropiate – a trecut.

„Au spus pur și simplu: să uităm de asta, să lăsăm asta deoparte. Nu s-au confruntat niciodată cu istoria – iar acum problema a revenit să-i bântuie din nou.”

