„N-am mai văzut niciodată”. Cum „maschează” China zborurile cu drone în cadrul unui potențial exercițiu de pregătire pentru Taiwan

O dronă militară chineză de mari dimensiuni a efectuat zboruri regulate deasupra Mării Chinei de Sud în ultimele luni, transmițând semnale false de transponder care o făceau să pară a fi o altă aeronavă, inclusiv un avion de marfă belarus sancționat și un avion de vânătoare britanic Typhoon, relatează Reuters.

Atașații militari și analiștii de securitate care examinează operațiunile spun că zborurile reprezintă o schimbare radicală în tactica Chinei în zona gri din Marea Chinei de Sud și par să testeze posibilele capacități de diversiune în cazul unei invazii chineze a Taiwanului.

Din august, cel puțin 23 de zboruri au fost înregistrate sub indicativul YILO4200, o dronă militară chineză cunoscută pentru autonomia sa îndelungată, dar aeronava a transmis numerele de înmatriculare ale altor aeronave, potrivit analizei sursei citate a datelor de pe site-ul de urmărire a zborurilor Flightradar24.

Analiza zborurilor a arătat că rutele duc adesea spre est, din provincia chineză Hainan către Filipine, în apropierea insulelor Paracel, care fac obiectul unui litigiu, și în josul coastei Vietnamului.

Operațiunile reprezintă un element nou și elaborat în expansiunea prezenței Chinei în Marea Chinei de Sud și în jurul Taiwanului, pe măsură ce armata sa răspunde cerințelor Partidului Comunist de a spori gradul de pregătire al forțelor sale, potrivit a trei diplomați regionali, patru analiști de informații din surse deschise și trei experți în securitate familiarizați cu datele de zbor. Activitățile includ exploatarea războiului electronic și a tacticii de înșelăciune în timp real, au spus ei.

Și, deși este puțin probabil ca mascarea să înșele complet controlorii de trafic aerian sau radarele militare, aceasta ar putea crea confuzie și pierderi de timp în cazul unui conflict, ar putea ascunde activități sensibile de supraveghere sau ar putea fi utilizată în scopuri propagandistice sau de dezinformare, au afirmat reprezentanții diplomatici și analiștii de informații.

„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”, a declarat Ben Lewis, fondatorul platformei de date open-source PLATracker. „Este... un fel de proces de înșelăciune desfășurat în timp real, folosind aeronave care nu sunt tocmai discrete. Nu pare deloc a fi întâmplător”.

Ministerul Apărării din China nu a răspuns la întrebările agenției Reuters cu privire la zboruri și scopul acestora.

Avion de marfă din Belarus

Zborurile au apărut în mare parte pe Flightradar24 sub forma unui avion de marfă Ilyushin-62 operat de Rada Airlines din Belarus, dar și a unui avion Typhoon al Forțelor Aeriene Regale Britanice, a unui avion de pasageri Il-62 din Coreea de Nord și a unui avion executiv Gulfstream anonim.

De la jumătatea lunii decembrie, YILO4200 a efectuat și mai multe zboruri în nord-vestul Chinei, cel mai recent pe 15 februarie, când a apărut ca un Pilatus PC-12 anonim, un mic avion de pasageri cu turbopropulsor.

Numerele de înmatriculare ale aeronavelor provin dintr-o adresă codificată, așa-numită adresă de 24 de biți, reglementată de Autoritatea Internațională a Aviației Civile. Transmise prin transpondere, numerele ajută la dezvăluirea poziției, direcției și vitezei unei aeronave.

Deși sunt unice pentru fiecare aeronavă, adresele sunt cunoscute publicului, iar doi piloți și doi analiști au afirmat că este posibilă recodificarea unui transponder pentru a-i atribui un număr de înregistrare diferit.

Rada Airlines a fost sancționată de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al Statelor Unite în august 2024 pentru transportul de mărfuri în și din Africa, care includeau personalul grupului Wagner legat de armata rusă, precum și traficul de animale sălbatice exotice.

Adevăratul Il-62 belarus a fost activ pe toată durata perioadei cu un indicativ de apel diferit și a zburat în același timp cu drona chineză care încerca să-l mascheze, potrivit datelor Flightradar24.

Rada Airlines nu a răspuns la solicitarea de comentarii, iar ministerul britanic al apărării a declarat că nu poate comenta. Un purtător de cuvânt al ICAO a declarat că organismul nu comentează problemele sau speculațiile referitoare la anumite state membre.

Operațiunea ar putea crea confuzie

Plecând de pe aeroportul internațional Qionghai Boao din Hainan, aeronava a rămas frecvent în aer timp de ore întregi, zburând în formă de stea sau clepsidră deasupra acelorași zone.

Profilurile de zbor corespundeau celor asociate de obicei cu dronele militare de mari dimensiuni utilizate în operațiuni de supraveghere și acopereau zone sensibile din Marea Chinei de Sud, inclusiv zone frecventate de submarine, au declarat patru analiști de informații familiarizați cu datele.

Armata chineză zboară în general cu dronele sale „în secret”, fără a transmite semnale de apel sau numere de înregistrare.

Două zboruri dintre cele 23 analizate de Reuters păreau a fi deosebit de neobișnuite: într-unul dintre ele, care a avut loc între 5 și 6 august, drona a transmis inițial un cod aparținând RAF Typhoon, apoi a comutat semnalul către alte trei avioane în aproximativ 20 de minute, aterizând în cele din urmă ca avionul Rada Airlines.

În altul, pe 18 noiembrie, drona a zburat pretinzând că este avionul belarus, în timp ce avionul Rada Il-62 a decolat de fapt din apropierea Belarusului cu destinația Teheran.

Analistul de securitate Alexander Neill, cu sediul în Singapore, a declarat că operațiunile din Hainan par a fi o nouă tactică dintr-o serie de opțiuni digitale chinezești menite să „tulbure apele” în cazul în care tensiunile regionale ar escalada într-un conflict.

„Nu par a fi exerciții, ci mai degrabă genul de acțiuni pe care Comandamentul Indo-Pacific al SUA le-a descris ca repetiții pentru o confruntare – orice pot face chinezii pentru a semăna confuzie în mințile rivalilor lor este în avantajul lor”, a declarat Neill, membru al Pacific Forum din Hawaii.

„SUA și aliații săi știu că, având în vedere realitățile conflictelor convenționale puternic automatizate, chiar și milisecundele contează în lanțul de escaladare.”

Pentagonul nu a răspuns la solicitarea de comentarii cu privire la zborurile dronelor chinezești.

Lewis și alți trei analiști de informații din surse deschise au afirmat că indicativul YILO4200 provine de la vehiculul aerian fără pilot Wing Loong 2, cu autonomie îndelungată, un aparat similar cu drona americană Reaper, cu o anvergură a aripilor de 20,5 metri.

Wing Loong este utilizat în principal pentru supraveghere, dar poate fi adaptat și pentru alte sarcini, inclusiv operațiuni de comandă și control, lovituri precise cu rachete și operațiuni antisubmarin. Este produs de Chengdu Aircraft Corporation, o filială a AVIC, afiliată statului. Compania a declarat că nu va comenta această chestiune.

Amelia Smith, care urmărește zborurile online, a făcut pentru prima dată legătura între Wing Loong 2 și indicativul de apel, analizând datele de zbor, rapoartele presei de stat și anunțurile guvernamentale.

Lewis, Smith și alți doi analiști de informații au declarat că nu este clar care agenție chineză operează aeronava de pe aeroportul Boao, care este o facilitate cu dublă utilizare, comercială și militară.

Imaginile din satelit din iulie, septembrie și ianuarie obținute de Reuters arată drone mari pe pistă, alături de clădiri auxiliare într-o parte a aeroportului care este în prezent în curs de extindere.

„O imagine convingătoare”

Directorul de comunicare al Flightradar24, Ian Petchenik, a declarat că sistemul de urmărire a observat zborurile Hainan și că nu a mai văzut o astfel de activitate până acum, în afară de codificări aparent accidentale, adrese inexistente sau date corupte.

„Pe baza modelelor de zbor și a modului de utilizare a acestor adrese de 24 de biți, nu pare să fie o eroare în programarea transponderelor”, a spus Petchenik.

Reuters nu a putut determina dacă zborurile se desfășoară pe trasee programate sau sunt controlate de la sol.

Traseele traversează zone cu activitate navală intensă, inclusiv apele din sudul insulei Hainan, în apropierea bazelor submarine chineze, și spre est, către canalul Bashi, între Taiwan și Filipine – un punct cheie pentru accesul marinei chineze în Pacific. Modelele traseelor sugerează o repetiție pentru o operațiune asupra Taiwanului, a declarat Neill, analistul de securitate.

Suprapuse pe o hartă a Taiwanului, cele 23 de traiectorii de zbor trec prin mai multe puncte militare de interes, concentrate în jurul Taipeiului, dar care se extind și de-a lungul coastei sudice a insulei. Traiectoriile estice aduc aeronavele în apropierea bazelor japoneze și americane din Okinawa și alte insule din lanțul Ryukyu.

„Este o imagine convingătoare – repetiții extinse în Marea Chinei de Sud pentru a fi desfășurate peste punctele cheie ale Taiwanului”, a spus Neill.

