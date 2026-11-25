Nadia Comăneci, Ilie Năstase şi Gheorghe Hagi s-au întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea, miercuri, la Vatican.

Iniţiativa a fost organizată de George Bologan, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, în colaborare cu Mihai Covaliu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, ambii fiind prezenţi la întâlnirea cu Suveranul Pontif.

După întrevederea şi salutul personal cu Papa Leon, Nadia Comăneci a împărtăşit primele impresii.

„A fost o zi specială să fim împreună, legendele sportului românesc, Ilie Năstase, Gică Hagi, domnul ambasador Bologan şi domnul preşedinte al Comitetului Olimpic Român, Mihai Covaliu, să simţim această emoţie de a fi binecuvântaţi la Vatican în acest an care a fost extrem de special şi pentru mine, împlinindu-se 50 de ani de la primul 10... Mulţumim mult pentru această onoare şi multă, multă sănătate tuturor!”, a spus Nadia.

Într-o declaraţie acordată mai târziu lui Fabrizio Peloni pentru cotidianul «L'Osservatore Romano», Nadia Comăneci a spus: „Acesta este un pelerinaj în care i-am cerut papei o rugăciune pentru soţul meu, fostul gimnast american Bart Conner - campion olimpic la Los Angeles în 1984, din Chicago, la fel ca Prevost - care nu poate să fie aici din motive de sănătate”.

Ilie Năstase i-a oferit Sfântului Părinte o rachetă folosită în 1976, an în care a câştigat mai multe titluri internaţionale.

La rândul său, Gheorghe Hagi i-a oferit papei tricoul României de la Cupa Mondială din 1994, desfăşurată în SUA, pe tricou fiind scrise cuvintele „Credinţă, respect şi recunoştinţă”.

“O mare onoare şi un moment de profundă emoţie să îl întâlnesc pe Sanctitatea Sa, Papa Leon al XIV-lea. Sunt mândru că am avut privilegiul de a reprezenta România, alături de Nadia Comăneci, Ilie Năstase şi Mihai Covaliu, la o întâlnire cu o asemenea însemnătate.

Credinţă, respect şi recunoştinţă!”, a scris Hagi.

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Bogată în semnificaţie şi speranţă este, de asemenea, bluza de trening cu România pe care Nadia Comăneci i-a oferit-o Sfântului Părinte, bluza fiind însoţită de o şapcă LA 2028 semnată de ea şi de soţul ei, Bart Conner.

Los Angeles este gazda următoarei ediţii a Jocurilor Olimpice.

Editor : Sebastian Eduard