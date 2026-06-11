NASA răspunde criticilor privind decizia de a selecta doar bărbaţi pentru misiunea Artemis 3

Administratorul NASA, Jared Isaacman, a apărat miercuri decizia de a selecta doar bărbaţi pentru echipajul misiunii Artemis 3, explicând că la baza acestei selecţii sunt numeroase criterii şi că membrii echipajului au fost aleşi pentru a oferi misiunii cele mai ridicate şanse de reuşită, transmite DPA, potrivit Agerpres.

„Am văzut reacţii care variază de la dezamăgire la indignare”, a declarat Isaacman într-o postare pe platforma X.

„Într-o lume cu atât de multe controverse, sper că acesta poate fi un moment în care sărbătorim astronauţii selectaţi, să respectăm integritatea procesului şi să recunoaştem profunzimea extraordinară a talentelor din întregul corp” de astronauţi al NASA, a adăugat administratorul NASA.

Selecţia se bazează pe numeroase criterii şi, în cele din urmă, echipajul ales este unul „care oferă misiunii cea mai bună şansă de a-şi îndeplini obiectivele”, a scris Isaacman, subliniind în acelaşi timp numărul remarcabil de astronauţi femei şi alte angajate pe care le are agenţia spaţială americană.

Astronauta americană Christina Koch a făcut parte din echipajul Artemis 2, devenind prima femeie care a orbitat Luna.

Misiunea Artemis 3, care iniţial avea scopul de a trimite un echipaj pe Lună cel mai devreme în 2028, este acum programată să fie lansată pe orbita Pământului, anul viitor, pentru testarea modulelor de aselenizare construite de companiile SpaceX şi Blue Origin.

Programul Artemis, aflat în dificultate, îşi propune să readucă oamenii pe Lună şi să stabilească o bază americană acolo, deschizând calea pentru misiuni pe Marte, pe fondul intensificării concurenţei globale pentru avantaje militare, comerciale şi ştiinţifice în spaţiu, mai notează DPA.

Editor : C.L.B.