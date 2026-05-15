NASA schimbă planurile pentru Artemis III: Când vor ajunge din nou oamenii pe Lună

NASA a anunțat noile planuri pentru misiunea Artemis III, care nu va mai duce astronauți pe suprafața Lunii, așa cum era prevăzut inițial. În schimb, misiunea va testa pe orbită sistemele și tehnologiile necesare pentru viitoarele aselenizări și pentru zborurile de lungă durată spre Lună și Marte.

În timp ce lumea încă vorbește despre misiunea record Artemis II, care a dus patru astronauți pe partea îndepărtată a Lunii, Agenția Spațială Americană (NASA) pregătește deja următoarea etapă, scrie Euronews. NASA a prezentat planurile pentru Artemis III, o misiune care îi va menține pe astronauți aproape de Pământ, dar care va testa sistemele necesare pentru o viitoare aselenizare.

Misiunea va avea și rolul de a stabili modul în care vor funcționa împreună „mai multe nave spațiale” și partenerii implicați înainte ca astronauții să fie trimiși pe Lună, a declarat Jeremy Parsons, administrator adjunct interimar pentru programul Moon to Mars.

Astronauta Nichole Ayers.

Artemis III va presupune lansarea navei spațiale Orion cu un echipaj format din patru persoane. Nava va rămâne pe orbită joasă în jurul Pământului pentru a permite mai multe oportunități de lansare pentru fiecare element al misiunii, inclusiv pentru sistemul Space Launch System (SLS), care va trimite Orion și echipajul său în spațiu.

De asemenea, acest calendar le va oferi companiilor SpaceX și Blue Origin timp pentru a testa sistemele lor de rachete destinate aselenizării cu echipaj uman, a precizat NASA.

Contractele guvernamentale pentru programul Artemis urmau inițial să fie atribuite companiei SpaceX pentru racheta Starship, însă NASA a anunțat că va redeschide procesul de atribuire din cauza întârzierilor. Între timp, compania Blue Origin, fondată de Jeff Bezos, testează modulul său lunar Blue Moon în cadrul unei viitoare misiuni robotice programate pentru sfârșitul acestui an.

Echipajul, care nu a fost încă anunțat, va petrece mai mult timp în spațiu decât în misiunile anterioare pentru a testa sistemele de susținere a vieții de la bord, inclusiv aprovizionarea cu apă, oxigen și azot. Astronauții vor testa pentru prima dată pe orbită și performanța unui sistem de andocare, prin care două nave spațiale se conectează în spațiu pentru realimentare.

Aceasta este o componentă esențială pentru viitoarele misiuni spre Lună și, ulterior, spre Marte, deoarece zborurile de durată vor necesita realimentare efectuată direct în spațiu, au explicat anterior experții pentru Euronews.

„Misiunea va contribui la dezvoltarea conceptelor de întâlnire și locuire pentru modulul lunar, precum și a operațiunilor necesare viitoarelor misiuni la suprafața Lunii”, a transmis NASA într-un comunicat.

Agenția spațială americană a precizat că există încă mai multe întrebări fără răspuns legate de Artemis III, inclusiv durata exactă a misiunii, obiectivele sale științifice și modul în care astronauții vor comunica cu centrul de control de la sol.

Noua descriere a misiunii reprezintă o schimbare față de planul inițial al programului Artemis, care prevedea revenirea oamenilor pe Lună chiar în cadrul Artemis III. Mult așteptata revenire a oamenilor pe suprafața Lunii va trebui astfel să mai aștepte până la Artemis IV, programată pentru anul 2028.

