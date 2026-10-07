„NATO a musulmanilor” dă primul test: Turcia și Pakistanul trimit trupe pentru sprijinirea Arabiei Saudite contra rebelilor houthi

Turcia și Pakistanul au activat un pact de apărare cu Arabia Saudită, supranumit „NATO a musulmanilor”, în timp ce regatul și aliații săi yemeniți luptă pentru a prelua controlul asupra strâmtorii strategice Bab al-Mandeb de la rebelii houthi susținuți de Iran, potrivit The Times.

Țările au declarat că vor trimite trupe după ce regatul a lansat o operațiune alături de forțele guvernamentale susținute de Arabia Saudită în Yemen pentru a redeobândi controlul asupra strâmtorii, care a fost preluată de houthi luna trecută.

Forțele guvernamentale yemenite au susținut că au recucerit strâmtoarea, care este o rută vitală pentru transporturile comerciale și de petrol, dar surse au declarat că rebelii houthi continuă să reziste.

Aceștia au ripostat atacând luni două aeroporturi din sudul Arabiei Saudite, rănind cel puțin trei persoane, și au susținut că au atacat aeroportul din capitala Riad.

Nu a fost imediat clar dacă Pakistanul, care are deja mii de soldați staționați în regat, și Turcia se vor alătura operațiunilor din Yemen. SUA și Marea Britanie au ajutat atacurile aeriene saudite cu informații despre țintele houthi și cu realimentarea avioanelor de vânătoare.

O înregistrare video filmată de luptătorii guvernamentali părea să-l arate pe șoferul unui vehicul blindat de luptă cum a călcat peste luptători houthi. Unii s-au predat, iar alții păreau răniți, în timp ce camarazii săi îl încurajau. Alte videoclipuri arătau luptători houthi luați captivi.

Strâmtoarea duce la Canalul Suez și este unul dintre cele mai importante puncte de blocare din lume pentru transporturile de containere și petrol. Rebelii houthi, care sunt înarmați și consiliați de Iran, au continuat să avanseze spre interior, cucerind tot mai mult teritoriu în apropierea orașului Taiz din sud.

Rashad al-Alimi, șeful guvernului Yemenului, recunoscut la nivel internațional, a anunțat operațiunea de recucerire a țării într-un comunicat emis din Arabia Saudită, în timp ce avioanele de vânătoare saudite au atacat pozițiile houthi cu sprijin logistic american și britanic.

Câteva ore mai târziu, houthii i-au cucerit casa din regiunea Taiz. Într-un videoclip, mai mulți rebeli s-au aliniat în fața casei lui Alimi pentru a scanda sloganul lor: „Dumnezeu este cel mai mare, moarte Americii, moarte Israelului, un blestem asupra evreilor și victorie a islamului”.

Adam Baron, expert în Yemen și membru al think tank-ului New America, a declarat că bătălia a rămas fluidă. El a afirmat: „Saudiții și aliații lor yemeniți își propun în mod clar să recâștige avântul.”

„Câștigurile nu sunt nesemnificative, dar sunt la început. Acestea sunt zone plate care sunt greu de apărat... iar zilele următoare vor fi destul de importante.”

Chiar în timp ce Alimi își făcea anunțul, houthii, care controlează nordul Yemenului și au ocupat mii de kilometri pătrați de-a lungul Mării Roșii luna trecută, și-au continuat avansul și s-au apropiat de Taiz.

Reluarea luptelor, după mai mulți ani de calm relativ, a readus Yemenul într-un război civil și amenință și mai mult aprovizionarea globală cu petrol. Arabia Saudită și guvernul yemenit semnaseră un armistițiu cu houthii în 2022 pentru a pune capăt unui conflict de șapte ani, despre care ONU a estimat că a ucis peste 377.000 de oameni, mulți din cauza foametei și a bolilor legate de război.

Armistițiul s-a destrămat anul acesta, după ce houthii au reluat atacurile asupra transporturilor maritime și instalațiilor petroliere saudite și au declarat o „blocadă maritimă” asupra transporturilor de petrol saudite.

Rebelii operează independent, dar atacurile lor sunt menite să-i ajute pe patronii lor din Iran, care au încercat să blocheze transporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz din Golf pentru a face presiuni asupra SUA să semneze un armistițiu și să pună capăt războiului lansat împotriva Iranului în februarie.

Teheranul reușise inițial să închidă Strâmtoarea Ormuz, reducând exporturile de petrol la o valoare minimă, dar SUA și aliații săi au reușit să ocolească blocada și să restabilească transporturile aproape la nivelurile de dinainte de război, reducând în același timp prețurile la combustibili.

Cu toate acestea, atacurile houthi asupra Arabiei Saudite, inclusiv asupra instalațiilor energetice și a unei conducte care transportă petrol din est către Marea Roșie, au zguduit piața energiei și au dus din nou la creșterea prețurilor, reprezentând o provocare pentru președintele SUA Donald Trump, în timp ce partidul său se pregătește pentru alegerile de la jumătatea mandatului de luna viitoare.

SUA au exclus o intervenție directă în Yemen, dar surse spun că asistă activ Arabia Saudită în vizarea serviciilor secrete și în realimentarea avioanelor sale în timp ce acestea efectuează atacuri aeriene asupra rebelilor houthi. Marea Britanie a anunțat, de asemenea, că va ajuta la realimentarea avioanelor saudite, iar Franța s-a angajat să trimită elemente de apărare aeriană în regat.

Deși Alimi a spus că scopul operațiunii a fost recucerirea tuturor teritoriilor yemenite, Arabia Saudită are obiectivul mai modest de a opri atacurile transfrontaliere ale houthilor și de a negocia un alt armistițiu cu miliția, a declarat o sursă.

Houthii au rezistat anilor de bombardamente saudite și emirateze și unei campanii aeriene de o lună desfășurate de SUA anul trecut pentru a pune capăt atacurilor asupra navelor din Marea Roșie, pe care le-au desfășurat în sprijinul Hamas din Gaza.

O rezoluție în Yemen este puțin probabilă fără un acord mai amplu între SUA și Iran, însă SUA, care își impun propria blocadă navală asupra Iranului, vor să facă presiuni asupra regimului iranian pentru a face concesii. Unii dintre aliații săi, inclusiv Israelul, încă speră că blocada și presiunea militară ar putea duce la o schimbare de regim la Teheran.

António Guterres, secretarul general al ONU, a tras luni un semnal de alarmă cu privire la escaladarea conflictului. Stéphane Dujarric, purtătorul său de cuvânt, a declarat că Guterres este „profund îngrijorat de escaladarea accentuată a luptelor, care s-a intensificat considerabil în ultimele zile. El condamnă atacurile transfrontaliere continue ale houthi împotriva Regatului Arabiei Saudite”.

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Editor : Ș.R.