Live TV

NATO ia în considerare consolidarea securității în Arctica, după declarațiile lui Donald Trump privind preluarea Groenlandei

Data publicării:
Capitala Nuuk, Groenlanda.
Capitala Nuuk, Groenlanda. Foto: Profimedia

Țările NATO au cerut alianței să-și consolideze prezența în Arctica după ce SUA au intensificat amenințările de a ocupa Groenlanda, au declarat trei diplomați NATO pentru Politico. La o reuniune cu ușile închise care a avut loc joi la Bruxelles, ambasadorii alianței au convenit că organizația ar trebui să-și consolideze flancul arctic, potrivit diplomaților, cărora li s-a acordat anonimatul pentru a putea discuta despre aceste subiecte sensibile. Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că teritoriul danez este expus influenței rusești și chineze.

Trimișii au propus utilizarea capacităților de informații pentru a monitoriza mai bine teritoriul, intensificarea cheltuielilor de apărare în Arctica, transferul mai multor echipamente militare în regiune și organizarea mai multor exerciții militare în vecinătate. 

Valul de idei subliniază îngrijorarea crescândă a Europei cu privire la intențiile SUA în Groenlanda. Săptămâna aceasta, Casa Albă și-a intensificat pretențiile asupra Groenlandei și a refuzat în repetate rânduri să excludă o preluare militară.

Europa se străduiește să calmeze ultimele amenințări ale lui Trump și să evite o intervenție militară care, potrivit Danemarcei, ar însemna sfârșitul alianței. Un compromis cu președintele SUA este considerat prima și cea mai preferată opțiune.

Solicitarea de propuneri, la doar câteva zile după ultima declarație a Casei Albe, reflectă cât de în serios ia Europa ultimatumul și riscul existențial pe care orice incursiune în Groenlanda l-ar avea asupra alianței și legăturilor transatlantice. Funcționarii NATO sunt acum așteptați să vină cu opțiuni pentru trimiși, au spus diplomații alianței.

Pe lângă bogăția de materii prime și zăcăminte de petrol, Trump a invocat un presupus roi de nave rusești și chinezești amenințătoare în apropierea Groenlandei ca motiv al ultimei campanii a Washingtonului de a controla teritoriul. 

Experții contestă în mare măsură aceste afirmații, Moscova și Beijingul concentrându-și eforturile de apărare – inclusiv patrulele comune și investițiile militare – în estul Arcticii.

Reuniunea de joi a celor 32 de trimiși diplomatici s-a îndepărtat de confruntarea directă, au afirmat cei trei diplomați NATO, unul dintre ei calificând atmosfera din sală drept „productivă” și „constructivă”.

Ambasadorul Danemarcei, care a luat cuvântul primul, a afirmat că disputa este o chestiune bilaterală și s-a concentrat în schimb pe recentele succese ale strategiei NATO pentru Arctica și pe necesitatea intensificării eforturilor în regiune, au declarat diplomații – o declarație care a primit un sprijin larg.

Problema Groenlandei a fost ridicată și joi, în cadrul unei reuniuni cu ușile închise a ambasadorilor UE pentru apărare și politică externă, deși nu figura pe agenda oficială, au declarat doi diplomați ai UE. Capitalele blocului și-au exprimat apoi solidaritatea față de Danemarca, au adăugat aceștia.

Danemarca urmează să prezinte un raport oficial și să ofere informații actualizate în cadrul unei reuniuni a reprezentanților UE, vineri, au declarat aceiași diplomați.

Citește și:

Cum vor SUA să-i „cumpere” pe groenlandezi: plăți de până la 100.000 de dolari de persoană pentru separarea de Danemarca (Reuters)

Groenlanda în mâinile SUA: pactul din 1951 care oferă Washingtonului acces militar extins în insula arctică. „Dacă ar cere-o frumos”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
România UE
2
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
Reza Pahlavi
3
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă...
maduro
4
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
maduro venezuela
5
Reacții din Venezuela după capturarea lui Maduro: „Vrem să trăiască fiecare zi care i-a...
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat mirii
Digi Sport
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat mirii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Migranți SUA
Câți migranţi au părăsit SUA de când Trump a revenit la putere. „De la bun început nu ar fi trebuit să fie aici”
profimedia-1063943528
Cum vor SUA să-i „cumpere” pe groenlandezi: plăți de până la 100.000 de dolari de persoană pentru separarea de Danemarca (Reuters)
Soldati polonezi cazuti in Afganistan
Sicrie în loc de cuvinte. Val de reacții, după ce Trump s-a îndoit că aliații NATO ar fi alături de SUA: „Le-ați mulțumit vreodată?”
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu nerăbdare” o întâlnire cu Gustavo Petro
JD Vance, vicepreședintele SUA
Danemarca și Europa, țintele criticilor lui JD Vance pe tema securității Groenlandei: „O parte esențială a apărării antirachetă”
Recomandările redacţiei
Ukrainian President Volodymyr Zelensky visits Warsaw
Volodimir Zelenski avertizează că va urma o noapte grea: „Rușii...
masina de deszapezire in zona ranca
Cum vede prin parbriz șoferul unei autofreze de deszăpezire care...
ministerul-justitiei_INQUAM_Photos_George_Calin-1536x1024
Ministerul Justiției a declanșat procedura de selecție pentru șefia...
ger frig termometru gettyimages
Ger puternic în noaptea de joi spre vineri. Recomandările IGSU
Ultimele știri
O parte din Europa se pregăteşte pentru sosirea unor intemperii puternice. Unde vor lovi furtunile Goretti şi Elli
Peste 100 de agenţi ai Agenţiei de protecţie a frontierelor, mobilizați în Minnesota, după uciderea unei femei, miercuri
Revoltă după noi atacuri rusești în Ucraina. Un milion de oameni au stat ore în șir fără căldură și apă, afirmă Kievul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care au cele mai mari șanse să-și găsească dragostea în 2026. Spun adio relațiilor „de probă”
Cancan
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi...
Fanatik.ro
Fierbe Groenlanda! „Trump ar putea da un milion fiecărui insular!” Liderul opoziţiei îi atacă pe danezi, iar...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Cine este și cum arată mama lui Lisav Eissat. Anat este o femeie extrem de frumoasă
Adevărul
UE, acuzată că alimentează războiul Rusiei din Ucraina. Putin face miliarde de euro din exportul de gaze...
Playtech
Cum economiseşti energie electrică folosind dopuri de plută: trucul e viral în Europa
Digi FM
Se pensionează la 48 de ani, dar are planuri mari. Cu ce se va ocupa șeful Poliției Municipiului Sibiu după...
Digi Sport
Glume între milionare. Ce a spus Sabalenka după ce a învins-o pe Cîrstea + Cum a numit-o pe româncă
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Jennifer Garner, declarații rare despre divorțul de Ben Affleck: „Destrămarea familiei a fost cea mai...
Adevarul
De ce nu vrea nimeni un job de 160.000 de dolari la Ford
Newsweek
Pensii mai mici de 2.000 lei, după 30 de ani de muncă. 1.700.000 pensionari primesc astfel de sume. De ce?
Digi FM
Cum se menține în formă Jennifer Aniston la 56 de ani. Instructorul ei i-a dezvăluit secretele: „Iubește...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Cerb blocat într-o pungă de plastic, confundat cu un „suspect mascat”. Alarma a pus pe jar poliția din New...
Film Now
Box office: „Avatar 3” domină cu 88 de milioane $, iar „Marty Supreme” bifează al doilea cel mai profitabil...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...