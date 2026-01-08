NATO ia în considerare consolidarea securității în Arctica, după declarațiile lui Donald Trump privind preluarea Groenlandei

Țările NATO au cerut alianței să-și consolideze prezența în Arctica după ce SUA au intensificat amenințările de a ocupa Groenlanda, au declarat trei diplomați NATO pentru Politico. La o reuniune cu ușile închise care a avut loc joi la Bruxelles, ambasadorii alianței au convenit că organizația ar trebui să-și consolideze flancul arctic, potrivit diplomaților, cărora li s-a acordat anonimatul pentru a putea discuta despre aceste subiecte sensibile. Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că teritoriul danez este expus influenței rusești și chineze.

Trimișii au propus utilizarea capacităților de informații pentru a monitoriza mai bine teritoriul, intensificarea cheltuielilor de apărare în Arctica, transferul mai multor echipamente militare în regiune și organizarea mai multor exerciții militare în vecinătate.

Valul de idei subliniază îngrijorarea crescândă a Europei cu privire la intențiile SUA în Groenlanda. Săptămâna aceasta, Casa Albă și-a intensificat pretențiile asupra Groenlandei și a refuzat în repetate rânduri să excludă o preluare militară.

Europa se străduiește să calmeze ultimele amenințări ale lui Trump și să evite o intervenție militară care, potrivit Danemarcei, ar însemna sfârșitul alianței. Un compromis cu președintele SUA este considerat prima și cea mai preferată opțiune.

Solicitarea de propuneri, la doar câteva zile după ultima declarație a Casei Albe, reflectă cât de în serios ia Europa ultimatumul și riscul existențial pe care orice incursiune în Groenlanda l-ar avea asupra alianței și legăturilor transatlantice. Funcționarii NATO sunt acum așteptați să vină cu opțiuni pentru trimiși, au spus diplomații alianței.

Pe lângă bogăția de materii prime și zăcăminte de petrol, Trump a invocat un presupus roi de nave rusești și chinezești amenințătoare în apropierea Groenlandei ca motiv al ultimei campanii a Washingtonului de a controla teritoriul.

Experții contestă în mare măsură aceste afirmații, Moscova și Beijingul concentrându-și eforturile de apărare – inclusiv patrulele comune și investițiile militare – în estul Arcticii.

Reuniunea de joi a celor 32 de trimiși diplomatici s-a îndepărtat de confruntarea directă, au afirmat cei trei diplomați NATO, unul dintre ei calificând atmosfera din sală drept „productivă” și „constructivă”.

Ambasadorul Danemarcei, care a luat cuvântul primul, a afirmat că disputa este o chestiune bilaterală și s-a concentrat în schimb pe recentele succese ale strategiei NATO pentru Arctica și pe necesitatea intensificării eforturilor în regiune, au declarat diplomații – o declarație care a primit un sprijin larg.

Problema Groenlandei a fost ridicată și joi, în cadrul unei reuniuni cu ușile închise a ambasadorilor UE pentru apărare și politică externă, deși nu figura pe agenda oficială, au declarat doi diplomați ai UE. Capitalele blocului și-au exprimat apoi solidaritatea față de Danemarca, au adăugat aceștia.

Danemarca urmează să prezinte un raport oficial și să ofere informații actualizate în cadrul unei reuniuni a reprezentanților UE, vineri, au declarat aceiași diplomați.

