NATO va reafirma la Ankara angajamentul față de Articolul 5. Mesaj clar pentru Rusia și Iran

Liderii NATO vor reafirma la summitul de la Ankara angajamentul față de principiul apărării colective prevăzut de Articolul 5 și vor descrie Rusia drept o amenințare pe termen lung la adresa securității euro-atlantice, potrivit unui document consultat de Euronews. Textul include, de asemenea, un mesaj ferm privind Iranul și prevede un sprijin suplimentar de 70 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Pe măsură ce liderii NATO se pregătesc pentru summitul de la Ankara de săptămâna viitoare, un document consultat de Euronews arată că toate cele 32 de state membre, inclusiv Statele Unite, rămân angajate față de principiul apărării colective al Alianței.

Aliații NATO urmează să își reafirme angajamentul de neclintit față de Articolul 5 al Tratatului NATO și să declare că Rusia reprezintă o „amenințare pe termen lung la adresa securității și stabilității euro-atlantice” în declarația finală a summitului NATO de la Ankara, programat săptămâna viitoare.

O copie a documentului consultată de Euronews conține o declarație potrivit căreia „Iranul nu poate deține niciodată o armă nucleară” și prevede un sprijin suplimentar de 70 de miliarde de euro pentru Ucraina, urmând ca în 2027 să fie menținute niveluri de sprijin „cel puțin echivalente”.

Declarația reprezintă textul final convenit în prealabil pentru summit, negociat de toate cele 32 de state aliate, inclusiv SUA. Deși documentul a fost aprobat la nivel de ambasadori, liderii vor trebui să îl valideze oficial la finalul summitului, pe 8 iulie.

„Declarația de la Ankara va fi publicată după ce va fi aprobată de liderii aliați la summitul NATO de miercuri”, a declarat un purtător de cuvânt al NATO.

Un aspect deosebit de important este confirmarea aparentă a Washingtonului că susține apărarea colectivă a întregii alianțe. Principiul potrivit căruia „un atac împotriva unuia este un atac împotriva tuturor” reprezintă fundamentul existenței NATO, însă, în anumite momente, președintele american Donald Trump a pus sub semnul întrebării dacă administrația sa îl sprijină pe deplin.

Trump a refuzat anterior să garanteze că Statele Unite vor veni în ajutorul țărilor europene care, în opinia sa, nu își plătesc partea echitabilă pentru securitate și apărare.

Summitul de săptămâna viitoare va fi marcat de eforturile statelor europene membre NATO de a convinge administrația Trump că responsabilitatea pentru securitatea Europei nu mai depinde în aceeași măsură de armata americană, Alianța îndreptându-se acum către un „NATO 3.0”, o nouă arhitectură de securitate în care Europa își conduce propriile capacități de apărare.

Totuși, ultimele șase luni au fost deosebit de turbulente pentru NATO și, deși datele arată o creștere puternică a cheltuielilor de apărare în Europa și Canada, nu există garanții că Trump va recunoaște cu ușurință eforturile aliaților.

Mesajul lui Rutte pentru Washington

În ianuarie, Trump a refuzat să excludă folosirea forței militare pentru a „prelua” Groenlanda, teritoriu semiautonom aparținând Danemarcei, stat membru NATO. Joi seară, el și-a reiterat criticile potrivit cărora aliații NATO au abandonat Statele Unite în ofensiva împotriva Iranului, calificând drept „ridicolă” continuarea unei relații „unilaterale” din partea Washingtonului. „Nu au fost alături de noi!!!”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

În timp ce aliații SUA încearcă pe termen scurt să depășească tensiunile, obiectivul lor principal este să asigure pe termen lung apărarea continentului prin propriile investiții, în condițiile în care Washingtonul și-a exprimat deja intenția de a reduce sprijinul convențional pentru securitatea Europei.

În luna mai, Statele Unite au anunțat că reduc resursele militare puse la dispoziția NATO chiar și în perioade de război, astfel încât anumite bombardiere strategice, avioane de luptă, submarine și nave de război nu vor mai fi disponibile pentru utilizare europeană în caz de conflict.

„Aliații au fost informați că vom reduce ceea ce furnizăm modelului de forțe al NATO”, le-a declarat jurnaliștilor ambasadorul SUA la NATO, Mathew Whittaker, într-un briefing la Bruxelles, adăugând că europenii „nu pot continua să profite de contribuabilii americani”.

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Potrivit informațiilor Euronews, secretarul general al NATO, Mark Rutte, va sublinia că Europa și Canada și-au majorat cheltuielile de bază pentru apărare cu 20% față de anul precedent. O sursă a declarat că investițiile suplimentare pentru 2025 și 2026 însumează aproximativ 258 de miliarde de dolari (225 de miliarde de euro).

Rutte va evidenția și faptul că aliații au cheltuit aproximativ 1.000 de miliarde de dolari (870 de miliarde de euro) pentru apărare de la primul mandat al lui Trump. El va numi această sumă „trilionul lui Trump” și va susține că aceste cheltuieli istorice trebuie acum transformate în capabilități militare operaționale prin cooperare transatlantică.

De asemenea, Rutte va insista asupra necesității unui număr mai mare de militari pentru a îndeplini obiectivele NATO 3.0 și asupra nevoii ca industria europeană de apărare să își extindă și să își accelereze capacitățile de producție.

Editor : M.I.