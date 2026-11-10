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Nava care promitea o „croazieră fără sfârșit” în jurul lumii a fost pusă sub sechestru în Singapore

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Nava de croazieră de lux Odyssey
Nava de croazieră de lux Odyssey, ancorată în portul Sihanoukville din Cambodgia. Sursa foto: Profimedia Images
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O navă de croazieră care urma să ofere pasagerilor posibilitatea de a locui permanent la bord, călătorind în jurul lumii, a fost pusă sub sechestru în Singapore, în baza unei hotărâri judecătorești. Nava Odyssey, care trebuia să viziteze 150 de țări într-o călătorie de trei ani și jumătate, ajunsese deja în dificultate după ce operatorul american a suspendat brusc croaziera, invocând creșterea costurilor cu combustibilul. Aproximativ 200 de pasageri au fost nevoiți să debarce luna trecută în Cambodgia.

Nava Odyssey, care a plecat din Belfast în octombrie 2024 și urma să îi poarte pe pasageri într-o călătorie de mai mulți ani în jurul lumii, se află în prezent ancorată în apele portului Singapore, potrivit autorităților locale, relatează BBC.

Aproximativ 200 de pasageri au fost nevoiți să părăsească nava luna trecută, în orașul-port cambodgian Sihanoukville, după ce proprietarul acesteia, compania Villa Vie Residences, și-a suspendat brusc operațiunile, invocând „creșteri extraordinare ale costurilor cu combustibilul”.

Membrii echipajului aflați la bord sunt, potrivit informațiilor disponibile, în stare bună, a transmis autoritatea portuară din Singapore. „Măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor de trai și a bunăstării acestora sunt gestionate de creditorii navei”, a precizat autoritatea, adăugând că nava a fost „pusă sub sechestru în baza unei hotărâri judecătorești”.

Firma de avocatură Helmsman LLC din Singapore a fost desemnată drept reprezentantul juridic care a solicitat sechestrul, însă nu este clar ce parte reprezintă.

Odyssey urma să efectueze o călătorie de trei ani și jumătate, cu escale în 150 de țări. Pasagerii aveau la dispoziție mai multe opțiuni: să își cumpere definitiv cabina, ceea ce le-ar fi permis să rămână la bord și după încheierea călătoriei inițiale, să plătească pentru o rezidență de cinci ani sau să închirieze o cabină pentru excursii de câteva zile.

Prețurile pentru dreptul de rezidență permanentă în cabinele navei variau între 120.000 și 440.000 de dolari (aproximativ 89.272 de lire sterline pentru suma minimă). Cabinele puteau fi închiriate și pentru tarife începând de la 3.500 de dolari pe lună, potrivit site-ului companiei.

„Pentru aproximativ prețul unei mașini, poți deveni proprietarul unei locuințe pe o navă care călătorește în jurul lumii”, declara anterior fondatorul companiei, Mikael Petterson.

Croaziera s-a confruntat însă cu probleme încă de la început. Plecarea a fost amânată cu patru luni din cauza reparațiilor și a formalităților administrative.

În timpul unei escale în Vietnam, membrii echipajului ar fi fost nevoiți să cumpere alimente din magazinele locale, deoarece compania avea datorii către un furnizor care refuza să mai livreze produse, potrivit CBS News.

CBS a relatat, de asemenea, că operatorul i-a avertizat pe pasageri încă din august cu privire la dificultățile sale financiare. La acel moment, când nava ajunsese într-o altă escală în Singapore, compania a fost nevoită să strângă bani de la pasageri pentru a putea continua croaziera. Operatorul avertizase încă de atunci asupra riscului ca nava să fie reținută de autorități.

Nava a revenit în Singapore la începutul acestei luni, la câteva săptămâni după ce croaziera s-a încheiat brusc în Cambodgia. În contextul războiului din Iran, care a provocat o creștere puternică a prețurilor combustibilului la începutul acestui an, costurile lunare cu combustibilul pentru fiecare cabină au urcat, în anumite regiuni din Asia, de la 1.800 de dolari până la 8.000 de dolari, a transmis Villa Vie Residences într-un comunicat din 27 octombrie.

Compania a precizat că a luat „măsuri semnificative pentru reducerea consumului de combustibil”, însă acestea s-au dovedit insuficiente pentru a compensa „creșterea extraordinară a costurilor cu combustibilul”.

Editor : M.I.

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