Navanethem Pillay, după ce a câștigat Nobelul pentru Pace: „Dacă aplaudaţi puţin mai tare, s-ar putea să împart premiul cu Trump”

„Dacă aplaudaţi puţin mai tare, s-ar putea să împart premiul cu (preşedintele american Donald) Trump”, a glumit vineri jurista sud-africană Navanethem „Navi” Pillay, după ce a aflat, în aplauze furtunoase, că a câştigat Premiul Nobel pentru Pace, informează AFP.

„Dar, ca avocat şi judecător, tot vreau să verific” că este adevărat, a adăugat ea râzând, referindu-se la faptul că i s-a acordat premiul Nobel.

Această reacţie a fost surprinsă de secretarul general al Amnesty International, Agnes Callamard, la Nurnberg, unde se desfăşoară un summit de drept internaţional, şi a fost postată pe reţeaua de socializare X.

„Ultimul lucru pe care l-am făcut a fost să prezint raportul despre Gaza, în care descriu ceea ce se întâmplă acolo drept genocid”, a mai declarat Navi Pillay.

Această juristă în vârstă de 85 de ani a prezidat comisia de anchetă independentă a ONU care a acuzat Israelul de comiterea „unui genocid” în Fâşia Gaza.

Cariera sa a purtat-o, de asemenea, de la instanţele sud-africane, unde a apărat activişti antiapartheid şi a asigurat drepturi cruciale pentru deţinuţii politici, la Tribunalul Penal Internaţional pentru Rwanda şi la Curtea Penală Internaţională (CPI).

Gluma făcută de Pillay vine în contextul în care este notorie dorinţa preşedintelui american de a câştiga acest premiu. Nu mai departe de această săptămână Trump a afirmat că ar trebui ca el să câştige Premiul Nobel pentru Pace.

„Am rezolvat opt conflicte şi am prevenit, poate, distrugerea totală a lumii, pentru că Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară. Şi acesta este un lucru bun, un lucru foarte bun”, a afirmat Trump.

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Editor : A.M.G.