„Ne-am pregătit pentru ce e mai rău tot anul”. Incertitudinea cuprinde Iranul după înfrângerea republicanilor lui Trump la alegeri

La doar câteva ore după ce rezultatele alegerilor intermediare din SUA au adus o înfrângere usturătoare partidului republican, mulțimi pro-regim s-au adunat în Piața Enghelab din Teheran pentru a da foc unui banner uriaș pe care erau înfățișați Donald Trump, vicepreședintele său, JD Vance, trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, relatează The Guardian.

De atunci, oficialii iranieni au emis declarații sfidătoare în care sărbătoresc înfrângerea republicanilor, prezentând rezultatele ca pe o respingere a războiului lui Trump împotriva Republicii Islamice.

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, al cărui tată și predecesor, Ali Khamenei, a fost ucis în timpul atacurilor din februarie, a declarat: „Procesul de prăbușire a Statelor Unite s-a accelerat”.

Televiziunea de stat iraniană a difuzat imagini cu o simulare a spânzurării lui Trump în Piața Tajrish din Teheran, în care apărea un actor care purta o mască reprezentându-l pe președintele SUA și o uniformă portocalie de deținut.

„O reziliență născută din constrângere”

În țară, însă, unii iranieni vorbesc despre un sentiment de îngrijorare, invocând înrăutățirea situației economice și incertitudinea cu privire la ceea ce ar putea însemna pentru viitorul lor eșecul politic al liderului de la Casa Albă.

Pentru Mehnaz, o jurnalistă din Teheran, atmosfera este una de deznădejde, în timp ce oamenii se străduiesc să înțeleagă ce îi așteaptă în viitor.

„Mi-e foarte frică. De ce? Încă nu știu. E un sentiment ciudat”, a spus ea. „Sincer, e o situație cu adevărat ciudată aici. Oamenii și-au îndreptat atenția spre SUA și Israel, sperând că asta va aduce o schimbare. Mi s-a părut foarte ciudat și încă mi se pare”.

Unii dintre cei cu care a discutat consideră că înfrângerea lui Trump la alegerile de la jumătatea mandatului ar putea spori probabilitatea izbucnirii unui alt război pe scară largă.

„Mulți cred că, întrucât acesta este al doilea mandat al lui Trump și, prin urmare, el nu mai are nevoie să fie reales, ar putea continua războiul”, a spus ea. „Dar ceea ce mă îngrijorează este faptul că regimul [iranian] execută oameni zilnic, iar situația nu face decât să se înrăutățească, cu sau fără război”.

Potrivit ONG-ului Iran Human Rights (IHR), cu sediul la Oslo, autoritățile iraniene au executat cel puțin 696 de persoane în acest an.

Alborz, un scriitor în vârstă de 36 de ani din Teheran, a afirmat că aparența unei vieți obișnuite ascundea o realitate din ce în ce mai precară.

„În magazine, oamenii încă mai pot fi văzuți uitându-se la haine și alte produse, la fel ca înainte. Cu toate acestea, achizițiile propriu-zise au devenit rare, iar un singur tricou costă acum cât ar fi costat un costum complet acum un an”, a spus el.

„În mijlocul glumelor și al discuțiilor cotidiene, auzi trecătorii dezbătând dacă un încălzitor cu kerosen este mai bun decât unul pe lemne, pregătindu-se, fiecare în felul său, pentru eventualitatea ca infrastructura să fie distrusă într-o bună zi”.

„Este o reziliență născută din constrângere. Nu este nimic nobil în asta”, a adăugat Alborz.

Spre deosebire de cei care se tem că înfrângerea lui Trump ar putea duce la o reluare a conflictului, Alborz a afirmat că oamenii din jurul său păreau să creadă că probabilitatea unui alt război pe scară largă a scăzut. „Există o impresie generală că, având în vedere ce s-a întâmplat la alegerile din SUA și în ceea ce privește Israelul, probabilitatea reluării unui război pe scară largă a scăzut. Totuși, nimeni nu este sigur”.

„Această represiune nu se va sfârși”

Însă, deși iranienii care se opun guvernului au păreri diferite cu privire la probabilitatea izbucnirii unui alt război, o teamă comună în rândul celor intervievați este aceea că represiunea din țară va continua indiferent de ceea ce se va întâmpla în SUA.

Pentru Noor, în vârstă de 24 de ani, locuitoare a orașului Karaj, care a petrecut trei săptămâni în închisoare după ce a participat la protestele din ianuarie, această teamă nu a făcut decât să se intensifice. „M-au arestat în timpul războiului, așa că mecanismul lor de represiune este ca o mașinărie bine unsă, care nu încetează să funcționeze nici sub nori, nici sub bombe”.

Întrebată cum se simte în privința zilelor care urmează după înfrângerea lui Trump la alegerile de la jumătatea mandatului, ea a spus că incertitudinea a devenit parte din viață. „Dacă cineva din țară îți spune ce prevede că se va întâmpla în continuare, minte. Nimeni, absolut nimeni, nu știe ce se va întâmpla. Ne-am pregătit pentru ce e mai rău tot anul”.

„Dar știu ce nu se va întâmpla. Această represiune nu se va sfârși”, a spus Noor.

Moein, un medic din centrul Iranului, considera că Statele Unite și Occidentul subestimau puterea Gărzii Revoluționare Islamice din Iran (IRGC), în special loialitatea personalului său și capacitățile sale strategice.

„Chiar și eu am subestimat cât de puternic și de bine poziționat strategic este IRGC”, a spus el. „Obișnuiam să cred, sau cel puțin îmi plăcea să cred, că întregul sistem este alcătuit din mullahi învechiți și militari corupți, rupți de realitate. Dar acum mi-e clar că sunt oarecum competenți. Și totuși loiali, în ciuda corupției de care dau dovadă”.

Pentru Moein, această recunoaștere a adus cu sine un sentiment amar de contradicție: „Un stat capabil să reziste la decenii de sancțiuni și să înfrunte cea mai puternică armată din lume, dar dispus să-și îndrepte aparatul coercitiv împotriva propriilor cetățeni”.

„E într-adevăr păcat. După ce au luptat împotriva singurei superputeri din lume și au rezistat jumătate de secol sub sancțiuni, doar ca să omoare fete tinere pe străzi”.

Întrebat dacă se așteaptă ca liderii mondiali să reacționeze la represiunea continuă din Iran, acesta a răspuns că are din ce în ce mai puține așteptări de la liderii europeni.

Pentru Mehnaz, festivitățile organizate de mulțimile pro-guvernamentale deveneau din ce în ce mai „scandaloase” pe zi ce trecea. „Și de ce n-ar sărbători? Ei [Garda Revoluționară Islamică] tocmai au găsit o speranță de supraviețuire”, a spus ea.

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Editor : A.M.G.