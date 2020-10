Ne poate ajuta un vaccin vechi de 100 de ani împotriva coronavirusului? Experimentul lansat în Marea Britanie

Oamenii de știință din Marea Britanie au început testarea unui vaccinul dezvoltat în 1921 pentru a vedea dacă este eficient și împotriva COVID-19, relatează BBC.

Vaccinul BCG a fost conceput împotriva tuberculozei, dar există unele dovezi că poate proteja și împotriva altor infecții.

Aproximativ 1.000 de persoane vor participa la testul lanssat la Universitatea Exeter.

Milioane de oamen au primit vaccinul BCG în copilărie, dar se crede că ar trebui să fie vaccinați din nou pentru ca acesta să fie eficient.

Vaccinurile sunt concepute pentru a antrena sistemul imunitar să creeze o protecție durabilă împotriva unei anumite infecții. Dar acest proces provoacă, de asemenea, schimbări pe scară largă în sistemul imunitar. Acest lucru pare să îmbunătățească și răspunsul la alte infecții, iar și oamenii de știință speră că BCG poate oferi corpului uman un avantaj împotriva coronavirusului.

Teste clinice anterioare au arătat că BCG a redus decesele cu 38% în rândul nou-născuților din Guineea-Bissau, în special prin reducerea cazurilor de pneumonie și sepsis. Studii făcute în Africa de Sud au făcut legătura între vaccin și scăderea cu 73% a infecțiilor la nivelul nasului, gâtului și plămânilor. Un studiu din Olanda au arătat că BCG a redus cantitatea de virus din organism în cazul febrei galbene.

„Acest lucru ar putea avea o importanță majoră la nivel global”, spune profesorul John Campbell, de la Universitatea din Exeter.

„Deși nu credem că protecția va fi specifică împotriva COVID, vaccinul are potențialul de ne ajuta să câștigăm timp până când ca vaccinurile anti-COVID să ajungă la populație și până când sunt dezvoltate alte tratamente”, adaugă el.

Experimentul din Marea Britanie face parte din studiul internațional Brace, care are loc și în Australia, Olanda, Spania și Brazilia și la care participă 10.000 de persoane în total.

Studiul se va concentra pe angajații din domeniul sănătății, deoarece aceștia sunt mai expuși la coronavirus, astfel încât cercetătorii vor ști mai repede dacă vaccinul este eficient.

Despre vaccinul BCG a vorbit recent și Mihai Netea, imunolog și profesor la Universitatea Radboud din Nijmegen.

„Vaccinul BCG este studiat în prezent în toată lumea, sunt în jur de 10-12 studii care se efectuează în acest moment atât în Europa, cât și în Africa, Australia și Statele Unite. Studiul pe care l-am publicat (la începutul lunii septembrie - n.r.) a fost de fapt pornit chiar înainte de criza COVID, pentru că noi știam și bănuiam că vaccinul BCG poate avea efecte benefice împotriva infecțiilor. Studiul a început cu un an și jumătate-doi în urmă, când am încercat să-l folosim împotriva tuturor tipurilor de infecții, inclusiv gripă, pneumonie și așa mai departe, la oameni în vârstă, de peste 65 de ani”, a explicat la Digi24 profesorul Mihai Netea.

„După urmărirea unui grup de pacienți care au primit BCG și a unui grup de pacienți care au primit un placebo, am numărat practic numărul de infecții pe care ei le-au avut timp de un an și am observat că oamenii care au primit BCG au avut cu aproximativ 80 la sută mai puține infecții respiratorii față de pacienții care au primit un placebo. Asta înseamnă că, de exemplu, din zece oameni, în jur de patru oameni au făcut o infecție virală respiratorie în grupul de control și numai o persoană a făcut această infecție în grupul vaccinat BCG”, a adăugat el.

Editor : Monica Bonea