Negocierile de pace din Orientul Mijlociu, sub semnul întrebării. Iranul: „În urma evenimentelor, trebuie să reevaluăm situația”

Viitorul negocierilor de pace din Orientul Mijlociu a fost pus sub semnul întrebării după ce Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a declarat că trebuie să-și „reevalueze” participarea, în timp ce Donald Trump a afirmat că Iranul va trebui să „plătească prețul” în urma schimbului de focuri care a avut loc peste noapte între cele două țări, antrenând din nou statele vecine într-un război intermitent care afectează regiunea încă de la sfârșitul lunii februarie, relatează The Guardian.

Statele Unite au lansat atacuri împotriva Iranului în primele ore ale zilei de miercuri, ca represalii pentru ceea ce au afirmat că ar fi doborârea de către Iran a unui elicopter al armatei americane în apropierea strâmtorii Ormuz. Iranul a lansat apoi o serie de atacuri aeriene de represalii, susținând că a lovit baze americane din Kuweit, Bahrain și Iordania.

Aceste atacuri reciproce au reprezentat cea mai gravă escaladare a conflictului de la instaurarea armistițiului, la începutul lunii aprilie. Negocierile menite să transforme armistițiul într-o pace durabilă se află în impas de câteva săptămâni, fiind marcate de izbucniri periodice de violență, ambele părți lansând atacuri limitate și acuzându-se reciproc de încălcarea armistițiului.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului, Esmail Baqaei, a declarat că atacurile SUA pun în pericol negocierile de încetare a focului aflate în curs. El a acuzat SUA că subminează eforturile diplomatice prin atacurile și mesajele contradictorii și a afirmat că și Israelul afectează procesul diplomatic prin încălcarea continuă a încetării focului în Liban.

„În urma evenimentelor din noaptea trecută, trebuie să reevaluăm situația… Orice proces diplomatic necesită un mediu minim de stabilitate”, a declarat Baqaei.

Trump, la rândul său, a afirmat că Iranul a „așteptat prea mult pentru a negocia un acord care ar fi fost excelent pentru ei” și că acum va plăti prețul.

Într-o postare pe Truth Social, președintele SUA a declarat: „Armata iraniană este un dezastru total. O mare parte din ea, precum Marina și Forțele Aeriene, nici măcar nu mai există – au fost complet înfrânte. Iranul vorbește mult și nu face nimic. Bătăușul Orientului Mijlociu este MORT!!!”

Liderul de la Casa Albă a amenințat în repetate rânduri că va relua acțiunile militare de la stabilirea armistițiului în aprilie, dar nu a pus încă pe deplin în aplicare aceste amenințări.

Atacurile care au avut loc de la intrarea în vigoare a armistițiului au fost limitate și prezentate ca fiind atacuri punctuale și bine calculate, în timp ce ambele părți încearcă să-și consolideze poziția la masa negocierilor.

Armata americană a descris atacurile desfășurate în timpul nopții drept o „reacție proporțională” la doborârea elicopterului, ai cărui doi membri ai echipajului au fost salvați. Statele Unite au declarat că au lovit sistemele de apărare aeriană iraniene, stațiile de control terestre și bazele radar. Iranul a afirmat că insula Qeshm și orașul portuar Sirik au fost atacate, în timp ce mass-media iraniană a relatat despre explozii în orașul litoral Bandar Abbas.

„Cred că reacția ar trebui să fie foarte fermă, foarte puternică, și exact asta este”, a declarat Trump pentru ABC News.

Garda Revoluționară Islamică Iraniană (IRGC) a ripostat atacând cu rachete bazele americane din Bahrain, Kuweit și Iordania și a declarat că este pregătită să dea un răspuns „zdrobitor și decisiv” în cazul în care SUA ar lansa un nou atac.

Armata americană a declarat că aproape toate rachetele și dronele iraniene au fost interceptate, neexistând rapoarte imediate privind victime americane sau pagube aduse instalațiilor sale. Iordania, Kuweitul și Bahrainul au afirmat, de asemenea, că proiectilele iraniene au fost interceptate.

Cu câteva ore înainte de atacurile SUA, președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat într-o postare pe X: „Preferăm limbajul diplomației, dar vorbim alte limbi mult mai fluent. Dacă vă încălcați angajamentele, vom trece la ceea ce știm să vorbim cel mai bine”.

În ciuda atacurilor și a retoricii din ce în ce mai aprinse, un oficial american a sugerat că s-ar putea ajunge în curând la un acord cu Iranul.

„Situația actuală a acordului rămâne neschimbată”, a declarat pentru Politico un înalt funcționar anonim de la Casa Albă. „Există un aspect militar și unul legat de negocieri… Așadar, cele două lucruri pot avea loc simultan”.

Trump este dornic să încheie un acord de pace pe măsură ce se apropie alegerile intermediare din SUA, pe fondul creșterii inflației și al scăderii drastice a popularității sale. Cu toate acestea, deși președintele american afirmă frecvent că se apropie un acord cu Iranul și au avut loc mai multe runde de negocieri mediate, între cele două părți persistă diferențe semnificative.

Iranul dorește ridicarea sancțiunilor internaționale, deblocarea unor active în valoare de miliarde de dolari și controlul asupra strâmtorii Ormuz. Trump a declarat că orice viitor acord de pace trebuie să împiedice Iranul să dezvolte o armă nucleară, în timp ce Iranul neagă că ar dori una.

Accesul la strâmtoarea Ormuz – un punct strategic pentru aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol – rămâne restricționat de Iran, în timp ce Statele Unite mențin un blocaj asupra porturilor iraniene. Întreruperea transportului maritim mondial și a aprovizionării cu energie a avut efecte în lanț la nivel global, determinând creșterea prețurilor la alimente, energie și alte bunuri.

Un obstacol major în calea unui acord de pace durabil între Iran și SUA l-au constituit luptele dintre Hezbollah și Israel din Liban. Iranul a insistat ca orice încetare a focului să includă și frontul libanez, în timp ce Israelul și SUA au dorit cu ardoare să separe cele două aspecte.

Duminică, Iranul și Israelul au schimbat lovituri pentru prima dată de la încetarea focului din aprilie, după ce Israelul a lovit suburbiile din sudul Beirutului. Iranul a amenințat că va lovi din nou Israelul dacă acesta va ataca capitala Libanului. Israelul lansează zilnic zeci de atacuri asupra sudului Libanului, în timp ce Hezbollah trage asupra soldaților israelieni din sudul Libanului.

Atacurile israeliene au provocat moartea a peste 3.666 de persoane în Liban de la începutul ultimului conflict, în timp ce atacurile grupării Hezbollah au dus la moartea a cel puțin 30 de soldați israelieni și a trei civili israelieni.

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Editor : A.M.G.