Negocierile din Pakistan. SUA au cerut Iranului să înghețe programul de îmbogățire a uraniului pentru o perioadă de 20 de ani (Axios)

Statele Unite au propus Iranului să accepte un moratoriu de 20 de ani asupra îmbogățirii uraniului în cadrul negocierilor de la Islamabad din weekend, potrivit unui oficial american și unei surse bine informate. Conform surselor, iranienii au răspuns cu o perioadă mai scurtă, de „o singură cifră”, relatează Axios.

Diferențele privind programul nuclear al Iranului — și, în special, întrebarea dacă Teheranul va accepta să nu mai îmbogățească uraniu și să renunțe la stocurile existente — au constituit principalul punct de blocaj care a împiedicat încheierea unui acord, afirmă sursele.

Mediatorii din Pakistan, Egipt și Turcia încearcă în prezent să elimine dezacordurile rămase și să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului înainte de expirarea armistițiului, pe 21 aprilie.

Între timp, președintele american Donald Trump a anunțat impunerea unui embargou asupra Iranului, ca parte a eforturilor sale de a-și consolida poziția în cadrul negocierilor.

„Există un dialog continuu între SUA și Iran și se înregistrează progrese în încercarea de a ajunge la un acord”, a declarat un oficial american.

Cererea Statelor Unite privind un moratoriu asupra îmbogățirii uraniului a constituit un punct crucial în cadrul negocierilor maraton din weekend. „Statele Unite au propus o durată de cel puțin 20 de ani, însoțită de tot felul de alte restricții”, a declarat o sursă bine informată.

Statele Unite au solicitat, de asemenea, Iranului să retragă din țară tot uraniul puternic îmbogățit. Potrivit celor două surse, iranienii au declarat că ar fi de acord, în schimb, cu un „proces supravegheat de diluare” a acestuia.

Deși nu s-a ajuns la niciun acord, iranienii credeau că erau aproape de o înțelegere preliminară până duminică dimineață și au fost luați prin surprindere de conferința de presă a lui JD Vance. Vicepreședintele american nu a dat niciun indiciu că s-ar fi ajuns la un acord, a dat vina pe iranieni și a anunțat că delegația americană părăsește Islamabadul.

„Iranienii erau foarte supărați din cauza acelei conferințe de presă”, a declarat o sursă bine informată.

Un membru al Parlamentului iranian care a făcut parte din echipa de negociatori a Teheranului, Seyyed Mahmoud Nabavian, a declarat luni că cele două cerințe ale Statelor Unite privind problema nucleară au fost motivul pentru care nu s-a ajuns la un acord.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni că Vance i-a spus, într-o convorbire telefonică pe drumul de întoarcere la Washington, că principalul punct de blocaj îl constituie eliminarea tuturor materialelor îmbogățite din Iran și asigurarea că nu vor mai avea loc activități de îmbogățire „în următorii ani, iar acest lucru ar putea dura zeci de ani”.

Casa Albă nu a răspuns imediat la solicitarea de a face un comentariu.

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a declarat luni că mediatorii depun eforturi pentru a soluționa diferențele rămase între Statele Unite și Iran. Se așteaptă ca ministrul egiptean de Externe, Badr Abdelatty, care joacă, de asemenea, un rol-cheie în eforturile de mediere, să viziteze Washingtonul în această săptămână și să se întâlnească cu secretarul de stat Marco Rubio și cu alți înalți oficiali.

Ministrul turc de Externe, Haqan Fidan, și șeful serviciilor de informații, Ibrahim Kalin, sunt, de asemenea, implicați în eforturile de a reduce diferențele.

Fidan a declarat agenției de știri Anadolu că „pozițiile inițiale sunt întotdeauna oarecum maximaliste. Ulterior, părțile încearcă să găsească un teren comun cu sprijinul mediatorilor. Atâta timp cât au intenția de a ajunge la un armistițiu, de a-l menține și de a-l asigura pe termen lung. Ceea ce observ eu este că ambele părți sunt sincere în privința armistițiului.”

Fidan a declarat că, în opinia sa, iranienii vor analiza propunerea SUA și vor da un răspuns în zilele următoare. El a afirmat că s-ar putea lua în considerare o prelungire a armistițiului cu 45-60 de zile pentru a permite continuarea negocierilor.

„Dacă problema nucleară ajunge într-o situație de tipul «totul sau nimic», mai ales în ceea ce privește îmbogățirea uraniului, cred că ne-am putea confrunta cu un obstacol serios. Vom încerca să depășim această situație cu sprijinul unor mediatori și al altor țări”, a spus el.

