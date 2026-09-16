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Nepal, după dezastru: mii de familii așteaptă răspunsuri, identificarea victimelor merge lent, iar speranțele scad

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Deaths, missing numbers rise amid aftermath of Nepal-China flash floods
Inundații devastatoare în regiunea de graniță dintre Nepal și Tibet. Continuă operațiunile de căutare și salvare. Foto: Profimedia
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Autoritățile nepaleze au declarat, miercuri, că doar aproximativ 7% dintre cadavrele recuperate după inundațiile devastatoare au fost identificate, subliniind amploarea muncii depuse pentru a ajuta mii de familii să afle soarta celor dragi, potrivit Reuters.

La câteva săptămâni după ce torentul de noroi, pietre și apă a fost dezlănțuit de prăbușirea unui ghețar, rudele continuă să caute răspunsuri de la autorități, pe măsură ce speranțele de a găsi supraviețuitori se estompează.

Aproximativ 5.200 de persoane sunt încă dispărute, inclusiv 636 de străini, după ce dezastrul a cuprins comunități montane și situri hidroenergetice, omorând cel puțin 1.399 de persoane, a anunțat Autoritatea Națională pentru Reducerea și Managementul Riscurilor de Dezastre din Nepal, într-un comunicat transmis prin e-mail către Reuters.

Agenția a declarat că a colectat probe de ADN de la 1.206 cadavre și 1.889 de probe de la membrii familiilor persoanelor dispărute. În ciuda acestui fapt, în total doar 105 cadavre au fost identificate și predate familiilor, a adăugat aceasta.

Autoritățile au desfășurat drone termice și elicoptere în cadrul operațiunilor de căutare și au adus specialiști pentru a salva lucrătorii blocați în tuneluri.

Căutarea persoanelor dispărute a dus la câteva salvări remarcabile ale unor persoane blocate în tunelurile hidrocentralelor din Nepal. Însă fluxul odinioară regulat de informații despre eforturile de salvare a încetinit, au declarat familiile cetățenilor străini.

„Spațiul aerian îngust, terenul muntos dificil din punct de vedere geografic și amploarea depozitelor de resturi reprezintă principalele provocări în localizarea persoanelor dispărute”, au declarat autoritățile, care au adăugat că oferă actualizări periodice ambasadelor și familiilor prin canale directe și indirecte.

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Editor : Ș.R.

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