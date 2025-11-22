Live TV

Nepoata fostului preşedinte J.F. Kennedy, diagnosticată cu cancer în stadiu terminal. „Nu credeam că doctorii vorbeau despre mine”

Data publicării:
Tatiana Schlossberg
Tatiana Schlossberg, fotografie din 2019. Foto: Profimedia
„Toată viaţa mea am încercat să fiu bună”

Jurnalista Tatiana Schlossberg, nepoata fostului preşedinte John F. Kennedy, a dezvăluit sâmbătă că a fost diagnosticată cu cancer în stadiu terminal. Un medic i-a spus că mai are mai puţin de un an de trăit.

Într-un eseu publicat în revista The New Yorker, femeia în vârstă de 35 de ani a scris că anul trecut a fost diagnosticată cu leucemie mieloidă acută cu o mutaţie rară cunoscută sub numele de Inversiunea 3, o anomalie genetică întâlnită în mai puţin de 2% din cazurile de LMA, scrie News.ro.

Medicii au descoperit cancerul la scurt timp după ce Schlossberg a născut-o pe fiica sa, în mai 2024.

„Nu credeam – nu puteam să cred – că vorbeau despre mine”, a scris Schlossberg. „Cu o zi înainte, însărcinată în nouă luni, înotasem un kilometru în piscină. Nu eram bolnavă. Nu mă simţeam bolnavă. De fapt, eram una dintre cele mai sănătoase persoane pe care le cunoşteam.”

În acest text, Schlossberg documentează procesul de tratament epuizant, care a inclus mai multe cicluri de chimioterapie, două transplanturi de măduvă osoasă şi participarea la două studii clinice. Schlossberg a spus că în septembrie a fost diagnosticată şi cu o formă de virus Epstein-Barr, care i-a „distrus rinichii” şi a trebuit să înveţe să meargă din nou.

„În timpul ultimului studiu clinic, medicul meu mi-a spus că mă poate ţine în viaţă timp de un an, poate”, a scris ea.

Citește și

Nepotul lui JFK şi-a anunţat candidatura pentru un loc în Congres cu un discurs anti-Trump

„Toată viaţa mea am încercat să fiu bună”

Schlossberg, jurnalistă specializată în probleme de mediu, este a doua fiică a fostului ambasador american Caroline Kennedy şi a designerului Edwin Schlossberg. Tatiana Schlossberg şi soţul ei, George Moran, au un fiu de 3 ani şi o fiică de 1 an.

Schlossberg a declarat că regretă faptul că ea completează istoria tragică a familiei sale, care include asasinarea lui John F. Kennedy în 1963 şi asasinarea unchiului său, fostul procuror general Robert F. Kennedy, în 1968.

„Toată viaţa mea am încercat să fiu bună, să fiu o elevă bună, o soră bună şi o fiică bună, să o protejez pe mama mea şi să nu o supăr sau să o enervez niciodată”, scrie ea. „Acum am adăugat o nouă tragedie în viaţa ei, în viaţa familiei noastre, şi nu pot face nimic pentru a opri asta.”

