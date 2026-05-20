Nestle și Danone sunt acuzate că au întârziat alertarea autorităților europene privind prezența unei toxine periculoase pentru sugari

Nestlé şi Danone se confruntă cu noi acuzaţii privind modul în care au gestionat retragerile unor formule de lapte praf pentru sugari contaminate cu o toxină periculoasă, după publicarea unei investigaţii realizate de instituţii media publice din Franţa, Belgia şi Elveţia, relatează Reuters.

Investigaţia realizată de Radio France, RTBF şi RTS susţine că Nestlé ar fi întârziat alertarea autorităţilor europene privind prezenţa cereulidei, o toxină care poate provoca vărsături şi diaree şi care este considerată deosebit de periculoasă pentru sugari.

Toxina a fost detectată într-un ingredient furnizat de compania chineză CABIO Biotech şi utilizat de mai mulţi producători de formule pentru bebeluşi, inclusiv Nestlé, Danone şi Lactalis.

Contaminarea a dus la retrageri de produse în mai multe ţări europene şi a provocat îngrijorări în rândul părinţilor.

Nestlé a respins acuzaţiile şi a declarat că investigaţia conţine „informaţii inexacte şi înşelătoare”.

Compania susţine că a acţionat „cu deplină transparenţă” şi a cooperat cu autorităţile încă din prima zi.

Potrivit Nestlé, compania a urmat proceduri stricte de evaluare, verificare a trasabilităţii şi identificare a produselor afectate înainte de lansarea retragerilor publice.

Danone nu a răspuns imediat solicitărilor Reuters pentru comentarii.

Nestlé declarase anterior că a detectat pentru prima dată niveluri reduse de cereulidă în probe de produse la sfârşitul lunii noiembrie şi că a încetat utilizarea tuturor amestecurilor care conţineau ulei de acid arahidonic furnizat de compania chineză după confirmarea contaminării, pe 24 decembrie.

Compania a notificat furnizorul pe 29 decembrie şi a continuat testele până pe 3 ianuarie pentru a evalua amploarea problemei, înainte de a începe retragerile publice pe 5 ianuarie.

Potrivit Radio France, aproximativ 838.000 de cutii de lapte praf au fost blocate din 26 decembrie la fabrica Nestlé din nordul Franţei şi în alte unităţi de producţie.

Investigaţia susţine însă că produse deja aflate pe piaţă au rămas în magazine sau în locuinţele consumatorilor fără o retragere oficială imediată şi fără notificarea rapidă a autorităţilor europene, deşi regulile prevăd raportarea promptă a oricărui risc pentru sănătate.

Instituţiile media au mai afirmat că Nestlé ar fi efectuat retrageri „discrete” ale unor produse în Austria şi Germania încă din 24 decembrie, înaintea anunţurilor oficiale, iar produse Danone ar fi fost retrase de la vânzare în ianuarie înainte de lansarea retragerilor publice.

Nestlé contestă ferm aceste acuzaţii.

Procurorii din oraşele franceze Bordeaux şi Angers au exclus existenţa unei legături între moartea a doi sugari şi produsele retrase de pe piaţă, însă un al treilea deces este încă investigat.

O altă anchetă deschisă în oraşul Meaux a fost transferată la Paris, potrivit Radio France.

Editor : A.C.