Live TV

Nestle și Danone sunt acuzate că au întârziat alertarea autorităților europene privind prezența unei toxine periculoase pentru sugari

Data publicării:
bebelus
foto: Profimedia

Nestlé şi Danone se confruntă cu noi acuzaţii privind modul în care au gestionat retragerile unor formule de lapte praf pentru sugari contaminate cu o toxină periculoasă, după publicarea unei investigaţii realizate de instituţii media publice din Franţa, Belgia şi Elveţia, relatează Reuters. 

Investigaţia realizată de Radio France, RTBF şi RTS susţine că Nestlé ar fi întârziat alertarea autorităţilor europene privind prezenţa cereulidei, o toxină care poate provoca vărsături şi diaree şi care este considerată deosebit de periculoasă pentru sugari. 

Toxina a fost detectată într-un ingredient furnizat de compania chineză CABIO Biotech şi utilizat de mai mulţi producători de formule pentru bebeluşi, inclusiv Nestlé, Danone şi Lactalis. 

Contaminarea a dus la retrageri de produse în mai multe ţări europene şi a provocat îngrijorări în rândul părinţilor. 

Nestlé a respins acuzaţiile şi a declarat că investigaţia conţine „informaţii inexacte şi înşelătoare”. 

Compania susţine că a acţionat „cu deplină transparenţă” şi a cooperat cu autorităţile încă din prima zi. 

Potrivit Nestlé, compania a urmat proceduri stricte de evaluare, verificare a trasabilităţii şi identificare a produselor afectate înainte de lansarea retragerilor publice. 

Danone nu a răspuns imediat solicitărilor Reuters pentru comentarii. 

Nestlé declarase anterior că a detectat pentru prima dată niveluri reduse de cereulidă în probe de produse la sfârşitul lunii noiembrie şi că a încetat utilizarea tuturor amestecurilor care conţineau ulei de acid arahidonic furnizat de compania chineză după confirmarea contaminării, pe 24 decembrie. 

Compania a notificat furnizorul pe 29 decembrie şi a continuat testele până pe 3 ianuarie pentru a evalua amploarea problemei, înainte de a începe retragerile publice pe 5 ianuarie. 

Potrivit Radio France, aproximativ 838.000 de cutii de lapte praf au fost blocate din 26 decembrie la fabrica Nestlé din nordul Franţei şi în alte unităţi de producţie. 

Investigaţia susţine însă că produse deja aflate pe piaţă au rămas în magazine sau în locuinţele consumatorilor fără o retragere oficială imediată şi fără notificarea rapidă a autorităţilor europene, deşi regulile prevăd raportarea promptă a oricărui risc pentru sănătate. 

Instituţiile media au mai afirmat că Nestlé ar fi efectuat retrageri „discrete” ale unor produse în Austria şi Germania încă din 24 decembrie, înaintea anunţurilor oficiale, iar produse Danone ar fi fost retrase de la vânzare în ianuarie înainte de lansarea retragerilor publice. 

Nestlé contestă ferm aceste acuzaţii. 

Procurorii din oraşele franceze Bordeaux şi Angers au exclus existenţa unei legături între moartea a doi sugari şi produsele retrase de pe piaţă, însă un al treilea deces este încă investigat. 

O altă anchetă deschisă în oraşul Meaux a fost transferată la Paris, potrivit Radio France. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
1
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot...
pavel orlov
2
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
3
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem o majoritate în...
vlad turcanu fb
4
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat...
Kelemen Hunor.
5
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
Mirii au "tras linie" după nunta anului în România. Cât au încasat, după ce au plătit peste 200.000 € pentru eveniment
Digi Sport
Mirii au "tras linie" după nunta anului în România. Cât au încasat, după ce au plătit peste 200.000 € pentru eveniment
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vaccination
Peste 19.000 de copii din România nu au fost vaccinați pentru rujeolă, oreion și rubeolă
Life In Beirut After Ceasefire Begins
200 de copii au murit în Liban de la începutul atacurilor Israelului. Raport îngrijorător al UNICEF
District town Rathenow
Scandal uriaș în Germania: pediatru acuzat de viol şi abuzuri sexuale asupra copiilor. Autoritățile investighează 130 de cazuri
TikTok, amendată cu 530 de milioane de euro după ce a trimis ilegal datele utilizatorilor în China
Uniunea Europeană pregăteşte noi măsuri împotriva TikTok şi Instagram, pentru „designul care creează dependenţă” la copii
copil refuza sa manance
Mofturile copiilor la mâncare. Care este cea mai mare provocare pentru părinții din ziua de azi: „Să nu căutăm calea ușoară”
Recomandările redacţiei
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
Opinia românilor despre medierea lui Nicușor Dan în criza politică...
vladimir putin la birou
Cine ar putea vorbi cu Putin în numele Europei: opțiunile luate în...
Senat 1
Proiectul care anula legile care interzic organizațiile fasciste și...
cutremur turcia
Cutremur în Turcia. Seismul s-a simțit destul de puternic, iar unii...
Ultimele știri
Angajații APIA critică revizuirea lunară a sporului de 40% pentru fonduri europene: „O măsură abuzivă”
Ce arată analiza Guvernului privind proiectele din PNRR. Bolojan cere urgentarea plăților pentru spitale
Garry Kasparov: „Dacă are noroc, NATO ar putea să adere la Ucraina”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Gemeni pe 21 mai. Ce îi așteaptă pe acești nativi în următoarea perioadă
Cancan
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin...
Fanatik.ro
Cât câștigă șoferul, paznicul sau bufetierul de la Primăria Capitalei. Cine are cel mai mare salariu din...
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Supercomputerul a decis! Ce șanse are Universitatea Craiova să meargă mai departe în Liga Campionilor...
Adevărul
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un sejur de lux și avertismentele...
Playtech
Ce avere are Oana Gheorghiu. Vicepremierul, în centrul unui scandal politic şi economic uriaş
Digi FM
Theodor Paleologu: Adevărul despre Nicușor Dan și criza politică
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ianis Hagi semnează
Pro FM
Lucian Viziru, reacție fermă după ce a fost acuzat de fani că cere bani pe TikTok: „Nimeni nu vă bagă mâna în...
Film Now
O îmbrățișare caldă și un sărut pe obraz. Prietenii Robert Downey Jr. și Paul Bettany, moment viral la o gală...
Adevarul
Cum arată „New York-ul Europei”, metropola care îi cucerește pe turiștii români și e la doar două ore de...
Newsweek
Decizia care poate aduce bani în plus la pensie pensionarilor cu grupe de muncă. Tribunalul se pronunță azi
Digi FM
„Bangaranga” s-a auzit în centrul Sofiei. Petrecere grandioasă în onoarea câştigătoarei Eurovision. Dara...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este cel mai bun moment să bei cafea pentru a avea mai multă energie
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Sebastian Stan, mișcat de reacția publicului la colaborarea lui cu Cristian Mungiu. "Fjord", primit cu ovații...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...