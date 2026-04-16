Netanyahu acceptă încetarea focului, dar spune că trupele israeliene vor rămâne în Liban. „E o oportunitate istorică pentru pace”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a confirmat acceptarea unui armistițiu temporar de 10 zile cu Liban, dar a subliniat că trupele israeliene vor rămâne desfășurate într-o zonă de securitate extinsă din sudul țării. Liderul israelian afirmă că există o oportunitate „istorică” pentru un acord de pace, dar insistă asupra dezarmării grupării Hezbollah, anunță The Times of Israel.

Anunțul a fost făcut după discuții diplomatice desfășurate la Washington, iar liderul israelian a declarat că această pauză în ostilități ar putea crea premisele unor progrese semnificative.

„Avem ocazia să încheiem un acord de pace istoric cu Libanul”, a afirmat Netanyahu, descriind momentul drept unul rar și favorabil pentru stabilizarea regiunii.

Trupele israeliene rămân în Liban

Cu toate acestea, premierul israelian a respins cererile de retragere completă a trupelor israeliene de pe teritoriul libanez, insistând asupra menținerii unei prezențe militare în sudul țării.

„Rămânem în Liban într-o zonă de securitate extinsă”, a declarat Netanyahu, explicând că măsura este necesară pentru a preveni atacurile asupra comunităților din nordul Israelului și pentru a contracara riscul unei eventuale infiltrări.

Potrivit declarațiilor sale, zona de securitate ar urma să aibă o lățime de aproximativ 10 kilometri și ar fi mai consolidată decât cele existente anterior.

Anterior, gruparea Hezbollah a transmis că prezența trupelor israeliene în Liban oferă țării și populației „dreptul de a rezista”, sugerând că armistițiul ar putea rămâne fragil.

Condițiile Israelului pentru pace

Netanyahu a precizat că principalele cerințe ale Israelului rămân neschimbate: dezarmarea completă a Hezbollah și obținerea unei păci durabile, pe care a descris-o drept „pace prin forță”.

El a afirmat că Israelul a respins două condiții formulate de Hezbollah pentru armistițiu: retragerea completă a trupelor israeliene până la granița internațională și instituirea unui armistițiu de tip „liniște pentru liniște”.

Cu toate acestea, potrivit liderului israelian, gruparea libaneză ar fi acceptat în cele din urmă încetarea temporară a focului, chiar și fără îndeplinirea acestor condiții.

Premierul israelian a menționat și discuțiile purtate în ultimele zile cu președintele american Donald Trump, subliniind rolul Statelor Unite în susținerea Israelului în actualul context regional.

Citește și:

Donald Trump susține că Iranul a acceptat să nu dețină arme nucleare timp de peste 20 de ani: „Avem o declarație foarte fermă”

Potrivit lui Netanyahu, liderul american este hotărât să continue blocada navală asupra Iran și să sprijine eforturile de reducere a capacităților nucleare ale Teheranului.

El a adăugat că măsurile comune ale Washingtonului și Ierusalimului ar putea elimina amenințările majore din regiune și ar putea schimba semnificativ situația de securitate și diplomatică pentru anii următori.

