Live TV

Netanyahu acceptă încetarea focului, dar spune că trupele israeliene vor rămâne în Liban. „E o oportunitate istorică pentru pace”

Data publicării:
Premierul israelian Benjamin Netanyahu. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Trupele israeliene rămân în Liban Condițiile Israelului pentru pace

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a confirmat că Israel a acceptat un armistițiu temporar de 10 zile cu Liban, dar a subliniat că trupele israeliene vor rămâne desfășurate într-o zonă de securitate extinsă din sudul țării. Liderul israelian afirmă că există o oportunitate „istorică" pentru un acord de pace, dar insistă asupra dezarmării grupării Hezbollah, anunță The Times of Israel.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a confirmat că Israel a acceptat un armistițiu temporar de 10 zile cu Liban, în încercarea de a avansa negocierile diplomatice pentru un posibil acord de pace între cele două state.

Anunțul a fost făcut după discuții diplomatice desfășurate la Washington, iar liderul israelian a declarat că această pauză în ostilități ar putea crea premisele unor progrese semnificative.

„Avem ocazia să încheiem un acord de pace istoric cu Libanul”, a afirmat Netanyahu, descriind momentul drept unul rar și favorabil pentru stabilizarea regiunii.

Trupele israeliene rămân în Liban

Cu toate acestea, premierul israelian a respins cererile de retragere completă a trupelor israeliene de pe teritoriul libanez, insistând asupra menținerii unei prezențe militare în sudul țării.

„Rămânem în Liban într-o zonă de securitate extinsă”, a declarat Netanyahu, explicând că măsura este necesară pentru a preveni atacurile asupra comunităților din nordul Israelului și pentru a contracara riscul unei eventuale infiltrări.

Potrivit declarațiilor sale, zona de securitate ar urma să aibă o lățime de aproximativ 10 kilometri și ar fi mai consolidată decât cele existente anterior.

Anterior, gruparea Hezbollah a transmis că prezența trupelor israeliene în Liban oferă țării și populației „dreptul de a rezista”, sugerând că armistițiul ar putea rămâne fragil.

Condițiile Israelului pentru pace

Netanyahu a precizat că principalele cerințe ale Israelului rămân neschimbate: dezarmarea completă a Hezbollah și obținerea unei păci durabile, pe care a descris-o drept „pace prin forță”.

El a afirmat că Israelul a respins două condiții formulate de Hezbollah pentru armistițiu: retragerea completă a trupelor israeliene până la granița internațională și instituirea unui armistițiu de tip „liniște pentru liniște”.

Cu toate acestea, potrivit liderului israelian, gruparea libaneză ar fi acceptat în cele din urmă încetarea temporară a focului, chiar și fără îndeplinirea acestor condiții.

Premierul israelian a menționat și discuțiile purtate în ultimele zile cu președintele american Donald Trump, subliniind rolul Statelor Unite în susținerea Israelului în actualul context regional.

Potrivit lui Netanyahu, liderul american este hotărât să continue blocada navală asupra Iran și să sprijine eforturile de reducere a capacităților nucleare ale Teheranului.

El a adăugat că măsurile comune ale Washingtonului și Ierusalimului ar putea elimina amenințările majore din regiune și ar putea schimba semnificativ situația de securitate și diplomatică pentru anii următori.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de...
nicusor dan inquam octav ganea
2
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
nava pe apa
3
O țară și-a asigurat peste 270 de milioane de barili de petrol prin rute alternative la...
Peter Magyar.
4
Ungaria retrage trupele care păzeau infrastructura energetică. Orban trimisese armata să...
Agricultură
5
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă...
FOTO O Jurnalistă celebră și un antrenor uriaș, filmați pe ascuns împreună! Ambii sunt căsătoriți
Digi Sport
FOTO O Jurnalistă celebră și un antrenor uriaș, filmați pe ascuns împreună! Ambii sunt căsătoriți
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump
Trump anunță armistițiu de 10 zile între Israel și Liban: „Am rezolvat 9 războaie, acesta va fi al 10-lea”
Trump
Război în Orientul Mijlociu, ziua 48. „Ne descurcăm bine cu Iranul”, anunță Trump. Cât de aproape sunt SUA și Teheranul de un acord
benjamin netanyahu face declaratii
Compromisul făcut de Netanyahu care i-a „dezamăgit profund” pe israelieni: „Există frustrare chiar și în rândul electoratului său”
benjamin netanyahu face declaratii
Netanyahu anunță că avut o discuție „caldă” cu premierul ales al Ungariei. Mesajul surprinzător pe care i l-a transmis Peter Magyar
U.S.-Israeli Military Campaign In Iran, Tehran - 29 Mar 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 47. Discuții despre prelungirea armistițiului SUA-Iran. Netanyahu: Continuăm să lovim Hezbollah
Recomandările redacţiei
ID244154-INQUAM-PHOTOS-CODRIN-UNICI
„Suntem la începutul unei crize”. Președintele preia rolul de...
Sistem de rachete Patriot.
Țările europene au fost avertizate de SUA să se aștepte la întârzieri...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Bolojan: „Nu mai putem accepta companii de stat falimentare care...
Donald Trump
„Blocada rămâne”. Trump anunță că „nicio navă nu trece” de marina...
Ultimele știri
Radu Miruță: Președintele este un mediator și Coaliția de guvernare are nevoie de unul. PSD, acuzat de „iresponsabilitate”
Franța se pregătește de alegeri. Emmanuel Macron a anunţat un proiect de lege „împotriva interferenţelor străine”
Manifestaţie în faţa ambasadei SUA din Venezuela: Mulţumim că ne-ați dat puţin aer să respirăm, dar duceți treaba până la capăt
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o eră a norocului începând cu 16 aprilie 2026. Schimbarea astrală care le aduce bani și...
Cancan
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Fanatik.ro
Transfer-șoc! Fostul star de la FCSB, aproape să semneze
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
Problemele medicale cu care se confruntă o cunoscută tenismenă. A decis să nu mai ascundă nimic
Adevărul
Izvorul Tămăduirii, sărbătoare mare pe 17 aprilie 2026. Semnificație și obiceiuri
Playtech
Cine plătește când ești inundat de vecinul de sus. Mulți români care stau la bloc nu cunosc legea
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre motivul pentru care singurul ei fiu nu-i mai vorbește: „A zis că am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Vinicius, lăsat la stadionul lui Bayern după decizia UEFA! Autocarul lui Real Madrid a plecat fără el
Pro FM
Ce nu-i lipsește Monicăi Anghel din frigider, după ce a slăbit 40 kg: “Știu ce să mănânc. Nu mai fac ca...
Film Now
Michael J. Fox, prima apariție publică după ce a fost nevoit să dezmintă că a murit. Ce a spus despre...
Adevarul
Cel mai sângeros atac al Rusiei asupra Ucrainei de la începutul anului: cel puțin 17 morți și peste 100 de...
Newsweek
Un pensionar a obligat Casa de Pensii să îi recunoască 15 ani ca munciți la grupa a II-a. Ce meserie a avut?
Digi FM
Ai datorii la stat? Obligaţiile fiscale restante de cel puţin 1.200 de lei te pot trimite pe „lista rușinii”...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce fac zilnic oamenii fericiți și sănătoși. Șase obiceiuri simple, confirmate de un studiu Harvard desfășurat...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Tom Cruise, transformat total în comedia „Digger”. Inarritu: „Poate cea mai mare provocare” din cariera lui
UTV
Fiica lui Florin Dumitrescu, Mia, a împlinit 11 ani. „Cu ea am învățat din nou să văd partea frumoasă din...