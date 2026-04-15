Netanyahu anunță că avut o discuție „caldă” cu premierul ales al Ungariei. Mesajul surprinzător pe care i l-a transmis Peter Magyar

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a anunțat miercuri că avut o discuție „caldă” cu premierul ales al Ungariei, Peter Magyar, la doar câteva zile după schimbarea de guvern de la Budapesta. Cei doi lideri au discutat despre continuarea relațiilor bilaterale și au făcut schimb de invitații oficiale, în contextul unor tensiuni diplomatice legate de Curtea Penală Internațională, potrivit The Times of Israel.

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a avut o „discuție introductivă caldă” cu prim-ministrul ales al Ungariei, Peter Magyar, potrivit unui comunicat al Biroului Primului Ministru de la Ierusalim.

Întâlnirea are loc la doar trei zile după ce Magyar l-a înlăturat de la putere pe Viktor Orban, un aliat de lungă durată al lui Netanyahu, marcând o schimbare importantă în politica internă de la Budapesta și potențial în relațiile externe ale Ungariei.

În cadrul discuției, Peter Magyar i-a transmis liderului israelian că intenționează să continue relațiile strânse dintre Ungaria și Israel și l-a invitat pe Netanyahu să participe la o ceremonie dedicată împlinirii a 70 de ani de la Revolta Maghiară. Invitația sugerează deschiderea noii conduceri de la Budapesta pentru o eventuală vizită oficială a premierului israelian.

Contextul este însă sensibil, în condițiile în care Magyar a anunțat anterior intenția de a readuce Ungaria în jurisdicția Curții Penale Internaționale, instituție din care guvernul lui Viktor Orban s-a retras anul trecut. CPI a emis un mandat de arestare pe numele lui Netanyahu, pe fondul acuzațiilor de crime de război în Gaza.

În cadrul discuției, Netanyahu ar fi salutat deschiderea omologului său și a răspuns pozitiv invitației, la rândul său adresând o invitație pentru o reuniune interguvernamentală la Ierusalim.

Biroul premierului israelian a precizat, de asemenea, că Netanyahu și-a exprimat încrederea că relațiile cordiale cultivate anterior cu Viktor Orban vor continua și în timpul mandatului lui Peter Magyar. Cei doi lideri au convenit ca miniștrii de externe ai celor două țări să se întâlnească în perioada următoare pentru a discuta continuarea cooperării bilaterale.

Separat, președintele Isaac Herzog și ministrul de Externe Gideon Sa’ar l-au felicitat pe Magyar pentru victoria sa electorală, semnalând dorința Israelului de a menține relații stabile cu noul guvern de la Budapesta.

