Live TV

Netanyahu anunță că avut o discuție „caldă" cu premierul ales al Ungariei. Mesajul surprinzător pe care i l-a transmis Peter Magyar

Data publicării:
benjamin netanyahu face declaratii
Benjamin Netanyahu. Foto: GettyImages

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a anunțat miercuri că avut o discuție „caldă” cu premierul ales al Ungariei, Peter Magyar, la doar câteva zile după schimbarea de guvern de la Budapesta. Cei doi lideri au discutat despre continuarea relațiilor bilaterale și au făcut schimb de invitații oficiale, în contextul unor tensiuni diplomatice legate de Curtea Penală Internațională, potrivit The Times of Israel.

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a avut o „discuție introductivă caldă” cu prim-ministrul ales al Ungariei, Peter Magyar, potrivit unui comunicat al Biroului Primului Ministru de la Ierusalim.

Întâlnirea are loc la doar trei zile după ce Magyar l-a înlăturat de la putere pe Viktor Orban, un aliat de lungă durată al lui Netanyahu, marcând o schimbare importantă în politica internă de la Budapesta și potențial în relațiile externe ale Ungariei.

În cadrul discuției, Peter Magyar i-a transmis liderului israelian că intenționează să continue relațiile strânse dintre Ungaria și Israel și l-a invitat pe Netanyahu să participe la o ceremonie dedicată împlinirii a 70 de ani de la Revolta Maghiară. Invitația sugerează deschiderea noii conduceri de la Budapesta pentru o eventuală vizită oficială a premierului israelian.

Contextul este însă sensibil, în condițiile în care Magyar a anunțat anterior intenția de a readuce Ungaria în jurisdicția Curții Penale Internaționale, instituție din care guvernul lui Viktor Orban s-a retras anul trecut. CPI a emis un mandat de arestare pe numele lui Netanyahu, pe fondul acuzațiilor de crime de război în Gaza.

În cadrul discuției, Netanyahu ar fi salutat deschiderea omologului său și a răspuns pozitiv invitației, la rândul său adresând o invitație pentru o reuniune interguvernamentală la Ierusalim.

Biroul premierului israelian a precizat, de asemenea, că Netanyahu și-a exprimat încrederea că relațiile cordiale cultivate anterior cu Viktor Orban vor continua și în timpul mandatului lui Peter Magyar. Cei doi lideri au convenit ca miniștrii de externe ai celor două țări să se întâlnească în perioada următoare pentru a discuta continuarea cooperării bilaterale.

Separat, președintele Isaac Herzog și ministrul de Externe Gideon Sa’ar l-au felicitat pe Magyar pentru victoria sa electorală, semnalând dorința Israelului de a menține relații stabile cu noul guvern de la Budapesta.

Citește și:

lie Bolojan a discutat la telefon cu Peter Magyar. Prim-ministrul României l-a invitat pe viitorul premier ungar la București

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
Ce nu este indicat în a treia zi de Paște 2026. Foto Getty images
2
Când poți spăla rufe în Săptămâna Luminată 2026. Ce nu trebuie să faci în a treia zi de...
simion aur inquam george calin
3
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
4
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
donald trump
5
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de...
VIDEO Un interviu ”banal” a făcut internetul ”să explodeze”! Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze în direct
Digi Sport
VIDEO Un interviu ”banal” a făcut internetul ”să explodeze”! Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze în direct
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Peter Magyar Meets Hungarian President, Budapest, Hungary - 15 Apr 2026
„Viaţa e cel mai mare regizor”. În timp ce vizita palatul prezidenţial, Péter Magyar l-a zărit pe Viktor Orbán la un balcon
ilie bolojan si peter magyar
Ilie Bolojan a discutat la telefon cu Peter Magyar. Prim-ministrul României l-a invitat pe viitorul premier ungar la București
viktor orban
Viktor Orban nu va participa la reuniunea informală a Consiliului European din Cipru, după înfrângerea în alegerile parlamentare
alexandru muraru
De ce înfrângerea lui Viktor Orbán este cea mai mare victorie a Europei împotriva influenței ruse. Consecințe la București
Peter Magyar, la întâlnirea cu președintele Tamas Sulyok. Foto Profimedia
Anunț de ultimă oră al președintelui Ungariei referitor la numirea ca premier a lui Peter Magyar
Recomandările redacţiei
Alexandru Rafila, ministrul Sănătății
De ce nu a putut lua fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila o...
500151680_1025431209771835_8718037495320737883_n
Șeful ITM București a fost demis după ce a fost surprins la volanul...
ilie bolojan parlament
Partidele din opoziție promit că dau jos Guvernul, dar nu se înțeleg...
f-16 romanesc intercepteaza un avion rusesc de spionaj
Piloții români au interceptat un avion de spionaj al Rusiei în...
Ultimele știri
Proiectul de lege privind sancţionarea hărţuirii sexuale şi când nu este în cadrul unei relaţii de muncă, aviz favorabil de la CES
A zbura mai puţin nu este o opţiune pentru Germania, spune cancelarul german Friedrich Merz
Mark Rutte le cere țărilor NATO să nu „piardă din vedere Ucraina”: „Trebuie să ne asigurăm că are ce-i trebuie”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a cunoscut soțul la biserică și a avut șase copii cu el. Ce a descoperit apoi i-a schimbat viața: „Părea...
Cancan
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce...
Fanatik.ro
Caz șocant în fotbal! Arbitrul a fost împușcat mortal chiar în fața jucătorilor
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
RădoiMania: suporterii FCSB nu concep să-l mai vadă pe Mirel plecând. Povestea fanului care și-a tatuat...
Adevărul
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a rămâne pe cont propriu în deşert: „Cea mai mare...
Playtech
Ce salariu are un subofiţer în 2026: Sumele, dezvăluite chiar de militari
Digi FM
Șeful ITM București, Costel Grojdea, vine la serviciu cu un Lamborghini de 300.000 de euro. Mașina nu apare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un preot a ”explodat” pe internet și a spus ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Total interzis! Voi apela la...
Pro FM
Lucian Viziru, declarații rare despre plecarea din România. Din ce își câștigă banii în prezent: „Nu m-am...
Film Now
Jennie Garth, dezvăluiri despre divorțul de Peter Facinelli. Momentul care i-a distrus complet căsnicia
Adevarul
Iranul îl ironizează pe Trump cu un videoclip AI controversat: liderul american, aruncat în Iad de Iisus
Newsweek
Veste excelentă de la Casa de Pensii. 110.000 pensionari vor primi un ajutor de 1.400 lei. Cum se dau banii?
Digi FM
Fiul lui Hulk Hogan, confesiuni la 9 luni de la moartea wrestlerului: "Șocant și neașteptat. Era plin de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
La un pas de moarte din cauza cercelului din nas. Cazul bizar al unei tinere: "Am făcut chiar și o scrisoare...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Sandra Bullock, noua vedetă de pe Instagram. 4 milioane de fani în 5 ore, cu Jennifer Aniston printre ei: "E...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...