Netanyahu califică drept „aberații” afirmațiile că Israelul este un „stat client” al SUA. Răspunsul lui JD Vance

Data publicării:
Israeli Prime Minister Netanyahu meets US Vice President JD Vance, in Jerusalem
JD Vance și Benjamin Netanyahu. Sursa foto: REUTERS

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a calificat drept „aberații” afirmațiile potrivit cărora Israelul ar fi dependent de Statele Unite, deși Washingtonul furnizează o mare parte din armamentul țării. În replică, vicepreședintele american JD Vance a declarat că SUA nu își doresc „un stat client” în Orientul Mijlociu, ci „un partener și un aliat”.

În a doua zi a unei ofensive diplomatice americane menite să consolideze fragila încetare a focului din Gaza, Netanyahu a respins sugestiile că Israelul ar fi subordonat Washingtonului, relatează The Guardian.

Întrebat miercuri dacă Israelul este dependent de SUA, premierul israelian a declarat: „Vreau să fie foarte clar. O săptămână se spune că Israelul controlează Statele Unite. O săptămână mai târziu se spune că Statele Unite controlează Israelul. Sunt aberații.”

Declarația a fost făcută la finalul unei întâlniri la Ierusalim cu vicepreședintele american JD Vance, parte a unei campanii diplomatice americane de susținere a planului de încetare a focului.

Netanyahu a adăugat: „Avem un parteneriat, o alianță între parteneri care împărtășesc aceleași valori și aceleași obiective. Putem avea discuții, putem avea dezacorduri ici și colo, dar, în ansamblu, trebuie să spun că în ultimul an am avut consens, consens nu doar asupra obiectivelor, ci și asupra modului în care să le atingem.”

La rândul său, JD Vance a răspuns: „Nu vrem un stat vasal, și Israelul nu este așa ceva. Nu vrem un stat client, și Israelul nu este așa ceva. Vrem un parteneriat. Vrem un aliat aici.”

Marți, vicepreședintele american JD Vance s-a declarat „foarte optimist” că armistiţiul din Fâşia Gaza va rezista și a transmis că SUA nu trimit trupe pentru monitorizare pe teren.

Vizita lui Vance a urmat deplasării emisarului american pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, și a lui Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump. Potrivit analiștilor, scopul acestor vizite este calmarea tensiunilor după mai multe încălcări ale armistițiului instituit la 10 octombrie, în urma cărora militanți palestinieni au ucis doi soldați israelieni, iar Israelul a bombardat Fâșia Gaza duminică.

Vicepreședintele american a vorbit și despre provocarea majoră care urmează: dezarmarea Hamas și reconstrucția Gazei, în paralel cu asigurarea securității Israelului.

„Avem o sarcină extrem de dificilă în fața noastră: să dezarmăm Hamas, dar și să reconstruim Gaza, pentru a îmbunătăți viața oamenilor de acolo și, în același timp, pentru a ne asigura că Hamas nu mai reprezintă o amenințare pentru prietenii noștri din Israel”, a spus Vance.

El a menționat și ideea unei „forțe internaționale de securitate” care ar trebui creată în Gaza. Conform planului în 20 de puncte propus de Donald Trump, această misiune militară ar urma să mențină pacea în teritoriu pe măsură ce Israelul se retrage.

