Netanyahu confirmă că Israelul nu a acceptat proiectul lui Trump pentru Gaza: „Nu este planul nostru”

Premierul Benjamin Netanyahu a confirmat că Israelul nu a acceptat proiectul susținut de echipa președintelui american Donald Trump pentru Fâșia Gaza, precizând că a transmis Washingtonului propria poziție. Declarația vine după ce partea israeliană a primit asigurări că armata sa nu va fi obligată să se retragă din teritoriul palestinian înainte de dezarmarea completă a Hamas.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul nu a acceptat un plan susţinut de SUA pentru Fâşia Gaza, chiar şi după ce a primit asigurări că o retragere israeliană din teritoriul palestinian va avea loc doar după dezarmarea completă a grupării islamiste palestiniene Hamas, potrivit Agerpres.

Într-o înregistrare video postată în cursul nopţii pe reţelele sociale, Netanyahu a afirmat că echipa preşedintelui american Donald Trump „a considerat că poate obţine dezarmarea Hamas şi demilitarizarea Fâşiei Gaza. Analizăm această posibilitate. Ne-au trimis un proiect, pe care nu l-am acceptat: nu este planul nostru. Le-am transmis poziţia noastră”.

Luni, Netanyahu s-a întâlnit cu membrii Consiliului pentru Pace al preşedintelui Trump, însărcinat cu implementarea celei de-a doua faze a planului de pace pentru Gaza, şi a primit asigurări că armata israeliană nu va fi obligată să se retragă din poziţiile sale actuale din Fâşia Gaza, ea ocupând peste 60% din acest teritoriu, până când mişcarea islamistă palestiniană nu va fi dezarmată complet.

Hamas a anunţat vineri că a acceptat un acord prezentat de Donald Trump care, conform versiunii publicate la momentul respectiv de Consiliul pentru Pace, prevedea încetarea operaţiunilor militare ale ambelor părţi în Fâşia Gaza şi dezarmarea mişcării islamiste palestiniene, alături de o retragere treptată a Israelului.

Premierul Netanyahu, care candidează pentru un nou mandat la alegerile din octombrie, se află sub presiunea aliaţilor săi de extremă dreapta din coaliţia de guvernare, care au denunţat acordul pentru Gaza şi cer un vot în cadrul guvernului pentru a-l respinge.

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Editor : M.I.