Live TV

Netanyahu dezvăluie că a avut cancer. Liderul israelian a preferat să țină secretă boala în timpul războiului cu Iranul

Data actualizării: Data publicării:
Premierul israelian Benjamin Netanyahu Foto: Profimedia

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a primit un aviz medical favorabil în urma tratamentului reușit pentru un cancer de prostată în stadiu incipient, dezvăluit public pentru prima dată, potrivit unui raport medical oficial publicat vineri de Biroul Prim-ministrului, anunță The Jerusalem Post.

Raportul medical anual, datat 20 aprilie 2026, precizează că Netanyahu, în vârstă de 76 de ani, a suferit o primă intervenție chirurgicală pe 29 decembrie 2024, pentru tratarea hiperplaziei benigne de prostată. Intervenția chirurgicală efectuată la Centrul Medical Hadassah a fost descrisă ca fiind reușită și fără complicații.

O examinare RMN de rutină a identificat ulterior o leziune suspectă minusculă, cu dimensiuni mai mici de un milimetru, în prostată. Testele diagnostice suplimentare au confirmat prezența unui cancer de prostată în stadiu incipient, fără semne de metastaze.

Netanyahu a declarat că publicarea raportului a fost amânată cu două luni pentru a nu-i oferi Iranului ocazia de a-i exploata starea de sănătate în scopuri propagandistice pe durata războiului.

„Am ales să amân publicarea raportului pentru ca acesta să nu apară în plin război și să nu fie folosit de Iran în scopuri propagandistice”, a declarat Netanyahu într-un comunicat. „Astăzi pot spune că sunt sănătos și într-o formă fizică excelentă după ce am tratat un cancer de prostată în stadiu incipient, care a fost complet îndepărtat.”

„Acum câteva luni, în cadrul unui control de rutină, am descoperit o formațiune de 0,9 centimetri care s-a dovedit a fi un adenocarcinom de prostată”, a declarat prof. Aharon Popovzer, directorul Institutului Sharret, într-un comunicat, adăugând că Netanyahu a fost supus „unei examinări complete” și că boala a fost depistată „în stadii foarte incipiente”.

Raportul menționează că tratamentul a fost „un succes deplin”, dispariția completă a leziunii fiind confirmată de examinările imagistice și de laborator ulterioare.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_CONSULTARI_PNL_90_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Ghennadi Ziuganov la o manifestatie
2
ilie bolojan
3
Peter Magyar
4
putin si peskov
5
Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1068811333
islamabad, pakistan
Strait of Hormuz - Iran Conflict - Photo Illustration
Președontele SUA, Donald Trump, la un summit NATO.
Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian
Recomandările redacţiei
Darryl Nirenberg FB
ilie bolojan face declaratii
Alexandru Rogobete.
NDY2MDhhNjZhZDg3ODEwYWIwZGQzNzhlMTBhMzIwMw==.thumb
Ultimele știri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cancan
Fanatik.ro
editiadedimineata.ro
Fanatik.ro
Adevărul
Playtech
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pro FM
Film Now
Adevarul
Newsweek
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Digi Animal World
Film Now
UTV
