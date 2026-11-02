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Netanyahu îl îndeamnă pe Trump să reia războiul împotriva Iranului după alegerile intermediare din SUA: „Vor o soluție militară”

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Donald Trump și Benjamin Netanyahu. Foto: Getty Images
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Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu îl îndeamnă pe președintele american Donald Trump să reia rapid războiul SUA - Israel împotriva Iranului după alegerile de la mijlocul mandatului de săptămâna aceasta, potrivit unor surse familiarizate cu situația, relatează Financial Times.

Statele Unite și Israelul au lansat în februarie o ofensivă de amploare împotriva Iranului, iar oficialii din Orientul Mijlociu au avertizat în weekend că reluarea luptelor ar fi probabil mai intensă decât rundele anterioare, care au destabilizat regiunea și au provocat turbulențe pe piețele internaționale de energie. 

Într-o convorbire telefonică purtată sâmbătă, Netanyahu l-a îndemnat pe Trump să reia luptele după alegerile de la jumătatea mandatului de marți, însă președintele SUA nu a luat încă o decizie, potrivit a două persoane care cunosc situația.

„Statele Unite oferă o ultimă șansă ca diplomația să aibă succes, iar guvernul Netanyahu nu dorește deloc să se ajungă la un acord — ei vor o soluție militară la problema Iranului”, a declarat una dintre surse.

Un oficial american a confirmat că cei doi lideri au purtat o discuție și că Netanyahu, care se confruntă cu o luptă pentru a-și păstra puterea în urma alegerilor fără rezultat clar din Israel de săptămâna trecută, dorea reluarea ostilităților, dar că Trump „nu era încă pregătit pentru asta”. Detaliile privind convorbirea au fost relatate pentru prima dată de Axios.

Trump, care a declarat săptămâna trecută că are „o decizie de luat” cu privire la lansarea unei noi ofensive militare, a atacat Iranul de două ori în trecut, în timp ce administrația sa purta discuții cu Teheranul.

Eforturile regionale de mediere, conduse de Qatar, au încercat să faciliteze încheierea unui acord provizoriu între SUA și Iran, pe baza unei versiuni a planului iranian de șapte zile prezentat luna trecută în cadrul Adunării Generale a ONU. Oficialii iranieni au purtat discuții cu mediatorii la Doha în weekend, după ce o echipă de negociatori din Qatar a avut vineri o zi de negocieri la Teheran.

Conform propunerii, Iranul ar permite navelor să circule liber prin Strâmtoarea Ormuz dacă SUA ar ridica blocada asupra porturilor iraniene, ar permite Teheranului să exporte petrol și i-ar acorda acces la o parte din activele sale înghețate deținute în străinătate.

Părțile ar relua apoi negocierile privind un acord final. Însă semnalele de progres au fost limitate, întrucât Washingtonul și Teheranul, care nutresc o profundă neîncredere reciprocă, se ceartă cu privire la ordinea pașilor și la soarta stocului de 440 kg de uraniu puternic îmbogățit al Iranului.

Statele Unite doresc ca Iranul să accepte un calendar pentru vizitele inspectorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică la principalele sale instalații nucleare, unde se presupune că sunt depozitate rezervele Teheranului, a declarat o sursă la curent cu discuțiile.

De asemenea, administrația Trump a insistat în repetate rânduri ca Iranul să renunțe la stocul său nuclear și să îl transfere în străinătate. Însă oficialii iranieni resping public orice astfel de măsură.

O persoană la curent cu eforturile de mediere a unui acord a declarat că atât SUA, cât și Iranul doreau o înțelegere și dădeau semne de o mai mare flexibilitate, dar nu era încă clar dacă efortul diplomatic va reuși să elimine divergențele. Mediatorii îl îndemnau pe Trump să acorde mai mult timp diplomației, a adăugat acea persoană.

Oficialii iranieni au avertizat că republica va lansa un răspuns violent la orice nou atac, dar lasă totuși deschisă posibilitatea unei soluții diplomatice.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian al Afacerilor Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat luni că „dacă cererile Iranului vor fi îndeplinite, ar fi posibil să se restabilească securitatea în Strâmtoarea Ormuz și să se demareze procesul de negociere într-un termen scurt”.

El a adăugat: „Din punctul nostru de vedere, schimbul de mesaje este încă în curs”. Iranul își transmisese deja „cererile legitime” părții americane, iar acum era rândul SUA să ia o decizie, a spus el.

Un oficial militar israelian, informat cu privire la concluziile preliminare ale unei evaluări a serviciilor de informații, a declarat că interceptările și operațiunile de supraveghere recente au determinat Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) să considere că actuala rundă de negocieri ar putea duce la progrese suficiente pentru a convinge SUA să amâne atacurile, cel puțin pentru moment.

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Editor : A.M.G.

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