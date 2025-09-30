Netanyahu nu retrage trupele din Gaza: „Ne opunem unui stat palestinian. Şi preşedintele Trump a spus acelaşi lucru”

Benjamin Netanyahu a transmis că armata israeliană nu se va retrage din Gaza și a respins categoric ideea unui stat palestinian, subliniind că nici planul discutat cu Donald Trump nu prevede o astfel de soluție. Declarația vine în contextul criticilor dure din coaliția de guvernare.

Într-o declaraţie video publicată pe canalul său de Telegram, discutând despre vizita sa în SUA, Benjamin Netanyahu a spus că Forțele de Apărare Israeliene (IDF) „vor rămâne în cea mai mare parte a teritoriului” ca parte a planului elaborat împreună cu Trump, şi că Israelul nu a fost de acord cu un stat palestinian, relatează The Guardian.

„A fost o vizită istorică. În loc ca Hamas să ducă la izolarea noastră, am întors situația și am izolat Hamas. Acum întreaga lume, inclusiv lumea arabă și musulmană, pune presiune pe Hamas să accepte condițiile pe care le-am stabilit împreună cu președintele Trump: să elibereze toți cei răpiți ai noștri, atât pe cei vii, cât și pe cei morți, în timp ce IDF rămâne în cea mai mare parte a teritoriului.”

Întrebat dacă a fost de acord cu înființarea unui stat palestinian în timpul vizitei, Netanyahu a spus: „Absolut nu, şi nici nu este scris în acord. Dar un lucru l-am spus: ne opunem ferm unui stat palestinian. Şi preşedintele Trump a spus acelaşi lucru; a spus că înţelege poziţia noastră. De asemenea, el a declarat la ONU că un astfel de pas ar fi o mare recompensă pentru terorism şi un pericol pentru statul Israel. Şi, bineînţeles, nu vom fi de acord cu asta.”

Ministrul de finanţe de extremă-dreapta al Israelului, Bezalel Smotrich, membru al coaliţiei guvernamentale a lui Netanyahu, a criticat planul ca fiind un „eşec diplomatic răsunător”.

„În opinia mea, se va sfârşi şi în lacrimi. Copiii noştri vor fi forţaţi să lupte din nou în Gaza,” a spus el.

Acest plan al lui Trump reprezintă o „întoarcere la concepţia de la Oslo (din 1993 care a lansat un proces de pace israeliano-palestinian, în prezent muribund), o ratare istorică a celei mai legitime şanse din lume de a ne elibera în sfârşit de lanţurile de la Oslo, un eşec diplomatic răsunător”, a denunţat el pe X.

