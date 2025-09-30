Live TV

Netanyahu nu retrage trupele din Gaza: „Ne opunem unui stat palestinian. Şi preşedintele Trump a spus acelaşi lucru”

Data publicării:
Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu. Foto: Profimedia Images

Benjamin Netanyahu a transmis că armata israeliană nu se va retrage din Gaza și a respins categoric ideea unui stat palestinian, subliniind că nici planul discutat cu Donald Trump nu prevede o astfel de soluție. Declarația vine în contextul criticilor dure din coaliția de guvernare.

Într-o declaraţie video publicată pe canalul său de Telegram, discutând despre vizita sa în SUA, Benjamin Netanyahu a spus că Forțele de Apărare Israeliene (IDF) „vor rămâne în cea mai mare parte a teritoriului” ca parte a planului elaborat împreună cu Trump, şi că Israelul nu a fost de acord cu un stat palestinian, relatează The Guardian.

„A fost o vizită istorică. În loc ca Hamas să ducă la izolarea noastră, am întors situația și am izolat Hamas. Acum întreaga lume, inclusiv lumea arabă și musulmană, pune presiune pe Hamas să accepte condițiile pe care le-am stabilit împreună cu președintele Trump: să elibereze toți cei răpiți ai noștri, atât pe cei vii, cât și pe cei morți, în timp ce IDF rămâne în cea mai mare parte a teritoriului.”

Întrebat dacă a fost de acord cu înființarea unui stat palestinian în timpul vizitei, Netanyahu a spus: „Absolut nu, şi nici nu este scris în acord. Dar un lucru l-am spus: ne opunem ferm unui stat palestinian. Şi preşedintele Trump a spus acelaşi lucru; a spus că înţelege poziţia noastră. De asemenea, el a declarat la ONU că un astfel de pas ar fi o mare recompensă pentru terorism şi un pericol pentru statul Israel. Şi, bineînţeles, nu vom fi de acord cu asta.”

Ministrul de finanţe de extremă-dreapta al Israelului, Bezalel Smotrich, membru al coaliţiei guvernamentale a lui Netanyahu, a criticat planul ca fiind un „eşec diplomatic răsunător”.

„În opinia mea, se va sfârşi şi în lacrimi. Copiii noştri vor fi forţaţi să lupte din nou în Gaza,” a spus el.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Acest plan al lui Trump reprezintă o „întoarcere la concepţia de la Oslo (din 1993 care a lansat un proces de pace israeliano-palestinian, în prezent muribund), o ratare istorică a celei mai legitime şanse din lume de a ne elibera în sfârşit de lanţurile de la Oslo, un eşec diplomatic răsunător”, a denunţat el pe X.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
Muncitori federali
2
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
frunze tomnatice si oameni in parc
3
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
Criză carburant
4
Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Reacția lui...
Drone ataca
5
Momentul în care o mașină care transporta mai mulți operatori de drone ruși sare în aer...
A venit motivarea deciziei, după ce Ionel Ganea a pierdut procesul
Digi Sport
A venit motivarea deciziei, după ce Ionel Ganea a pierdut procesul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PSD și AUR au încasat cei mai mulți bani din subvenții. Cât au...
rabla
Românii s-ar mai putea înscrie în programul „Rabla” pentru mașini pe...
MiG-31k
Cele trei avioane care au intrat în spațiul Estoniei erau înarmate cu...
copil la calorifer
Orașele în care facturile la încălzire vor fi mai mari la iarnă...
Ultimele știri
Planul de pace al lui Donald Trump pentru Gaza: combinație de idei vechi și noi, dar aceleași obstacole
Bonusul de pensionare la Romsilva scade de la zece salarii la unul singur. Buzoianu: „Ne dorim un sistem echitabil”
Mesaj sfidător al lui Putin, la trei ani de când a anexat ilegal patru regiuni ucrainene: „Suntem mândri de ceea ce am făcut”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Președintele SUA, Donald Trump.
Procesul lui Trump cu YouTube se încheie cu un acord de 24,5 milioane de dolari. Cum vor fi folosiți banii
profimedia-1001270303
Primele reacții internaționale la planul lui Trump de a opri războiul din Fâșia Gaza. „Această ocazie nu trebuie irosită”
benjamin netanyahu face declaratii
Benjamin Netanyahu l-a sunat de la Casa Albă pe omologul său din Qatar și i-a transmis scuze pentru atacurile israeliene
US President Trump welcomes Israeli Prime Minister Netanyahu to the White House, WASHINGTON, United States - 29 Sep 2025
Donald Trump și-a anunțat planul în 20 de pași pentru pacea în Gaza. Benjamin Netanyahu: „Ne apropiem de sfârşitul războiului”
Trump Welcomes Netanyahu, Washington, Dc, United States - 29 Sep 2025
Benjamin Netanyahu, primit pentru a patra oară anul acesta la Casa Albă. Trump se declară „foarte încrezător” în privința păcii în Gaza
Partenerii noștri
Pe Roz
Keith Urban, cu aproape doi ani înainte de separarea de Nicole Kidman: „Dependențele mele au aruncat în aer...
Cancan
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
Fanatik.ro
Louis Munteanu, băgat în şedinţă de şefii CFR-ului după ce a ratat transferul la o echipă mare: „Am discutat...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Surpriză! Cine va fi noul preşedinte PSD! Previziunea făcută în direct
Adevărul
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără...
Playtech
Cum protejezi mușcatele și alte flori din balcon dacă frigul se instalează devreme toamna
Digi FM
Și-a lăsat biletul la loterie în jachetă și a uitat de el. Ce s-a întâmplat după 6 luni. „Am auzit la radio...
Digi Sport
O nouă "lovitură" pentru România, după ce Ana Maria Bărbosu a decis să plece în SUA
Pro FM
Divorțul dintre Keith Urban și Nicole Kidman "nu a fost chiar un secret" pentru prieteni. Cercul solistului...
Film Now
Matthew McConaughey, sărut pasional cu soția la premiera filmului „Lost Bus”. Cum au apărut pe covorul roșu...
Adevarul
Cum recrutează mafioții „tinere blonde” pentru a ucide și mutila rivalii în atacuri cu bombe „artizanele”, în...
Newsweek
Vești bune: Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus?
Digi FM
Victorie rară pe pieţele financiare. Economia acestei țări depășește aşteptările Europei. Triplă îmbunătăţire...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Face 100 de ani în două luni, dar tot merge la sala de sport și "trage de fiare". Dick Van Dyke, un...
UTV
Viviana Sposub, din nou îndrăgostită? Vedeta ar avea o relație cu tiktokerul Iustin Chiroiu