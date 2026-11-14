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Video Netanyahu promite să elimine „odată pentru totdeauna” amenințarea iraniană. Apel către rivalul său pentru un guvern de uniune națională

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Benjamin Netanyahu. Sursa foto: Profimedia Images
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Premierul israelian interimar Benjamin Netanyahu a lansat sâmbătă un nou apel către rivalul său politic Gadi Eisenkot pentru formarea unui guvern de uniune națională, susținând că Israelul are nevoie de o conducere puternică pentru a face față amenințării reprezentate de Iran. Într-un mesaj publicat pe X, Netanyahu a avertizat că Teheranul încearcă să-și relanseze programul nuclear și a promis să elimine această amenințare „odată pentru totdeauna”.

Netanyahu a afirmat că discuția purtată joi cu Eisenkot, fost șef al Statului Major al armatei israeliene, i-a întărit convingerea că este necesară constituirea unei coaliții largi, care să reunească partidele ce susțin existența Israelului ca stat al poporului evreu și care să poată răspunde provocărilor de securitate.

„Regimul iranian, care urmărește distrugerea Israelului, încearcă din nou să-și relanseze programul nuclear”, a declarat Netanyahu, avertizând că Teheranul nu ar ezita să folosească arme nucleare împotriva Israelului dacă ar reuși să le dezvolte.

Potrivit premierului interimar, Israelul trebuie să împiedice reluarea îmbogățirii uraniului și accelerarea programului iranian de înarmare nucleară, așa cum, susține el, a făcut prin operațiunile militare anterioare împotriva Iranului.

„Trebuie să eliminăm această amenințare existențială care planează asupra noastră, odată pentru totdeauna”, a insistat Netanyahu, argumentând că un guvern cu o majoritate fragilă nu ar putea îndeplini un asemenea obiectiv. În schimb, o coaliție de uniune națională ar putea, în opinia sa, să garanteze securitatea Israelului pentru mulți ani și să contribuie la reconcilierea unei societăți profund divizate.

Adresându-se direct lui Eisenkot, Netanyahu i-a cerut să renunțe la încercarea de a forma ceea ce a numit un guvern „fragil și periculos” și să accepte negocieri fără condiții prealabile.

„Să intrăm în aceeași încăpere, fără condiții prealabile, să lăsăm deoparte toate divergențele și toate boicoturile și să ajungem la acorduri pentru securitatea și viitorul Israelului”, a transmis el.

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Netanyahu a afirmat că negocierile ar putea include și problema recrutării militare obligatorii, unul dintre subiectele controversate ale politicii israeliene, susținând că o soluție poate fi găsită împreună cu reprezentanții comunității evreiești ultraortodoxe.

Apelul intervine după ce președintele Isaac Herzog i-a încredințat lui Gadi Eisenkot mandatul de a forma un nou guvern, în urma alegerilor parlamentare din octombrie, în care blocul lui Netanyahu a pierdut majoritatea.

Eisenkot, susținut de 67 de parlamentari, are la dispoziție 28 de zile pentru a negocia o coaliție, cu posibilitatea prelungirii termenului. Potrivit presei israeliene, acesta urmărește în continuare formarea unui executiv fără Netanyahu, în pofida apelului lansat de premierul interimar.

Editor : M.I.

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