Netanyahu: „Războiul cu Iranul nu s-a încheiat”. Premierul israelian avertizează că urmează noi provocări

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că războiul cu Iranul este departe de a se fi încheiat, în pofida loviturilor puternice suferite de Teheran în ultimele săptămâni. Liderul de la Ierusalim afirmă că Israelul va continua să împiedice Iranul să obțină arme nucleare și anunță că trupele israeliene vor rămâne în Liban atât timp cât va fi necesar, anunță The Times of Israel.

„Regimul iranian a suferit o lovitură severă, iar politica noastră este clară: Iranul nu va deține arme nucleare, fie că există un acord, fie că nu. Războiul nu s-a încheiat încă, iar noi provocări se profilează în fața noastră”, a declarat Netanyahu, potrivit presei israeliene.

Premierul israelian a reiterat una dintre principalele poziții ale guvernului său, susținând că Iranul ar fi obținut deja arme nucleare dacă Israelul nu ar fi intervenit. Autoritățile de la Teheran resping însă în mod constant aceste acuzații și afirmă că programul lor nuclear are exclusiv scopuri civile.

Netanyahu a transmis și că armata israeliană va continua să fie prezentă în sudul Libanului „atât timp cât va fi necesar”, invocând amenințările reprezentate de gruparea Hezbollah, susținută de Iran.

„Vom rămâne în zona de securitate din sudul Libanului atât timp cât va fi necesar pentru a garanta securitatea comunităților noastre din nord”, a declarat acesta, în cadrul unei ceremonii de absolvire a piloților Forțelor Aeriene Israeliene.

Libanul cere ca Israelul să-și îndeplinească angajamentul de a se retrage din două „zone pilot” din sudul țării și să le predea armatei libaneze înainte de a accepta să participe la următoarea rundă de negocieri directe, programată pentru săptămâna viitoare la Roma. Forțele israeliene ar păstra totuși o zonă tampon în sudul Libanului.

Referindu-se la campania împotriva Iranului, Netanyahu și-a reiterat angajamentul, adesea exprimat, că „fără un acord sau cu un acord, Iranul nu va deține arme nucleare”. El a subliniat că armata SUA a reprezentat „un multiplicator de forță extraordinar” pentru Israel.

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Fără a menționa acest lucru în mod direct, Netanyahu a făcut o aluzie indirectă la anunțul președintelui american Donald Trump privind intenția sa de a vinde avioane de vânătoare F-35 Turciei, unul dintre cei mai vocali critici ai Israelului și stat membru al NATO.

„Menținerea superiorității aeriene a Israelului este o piatră de temelie a doctrinei noastre de securitate națională. Este la fel de esențială pentru menținerea stabilității în turbulenta regiune a Orientului Mijlociu”, a spus el, reluând argumentele pe care le-a prezentat săptămâna aceasta împotriva vânzării. „Realizăm acest lucru prin îmbunătățirea continuă atât a angajaților noștri, cât și a tehnologiei noastre.”

Editor : C.A.