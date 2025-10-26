Live TV

Netanyahu susține că Israelul nu are nevoie de aprobări pentru a lansa atacuri: „Politica de securitate este în mâinile noastre”

Data publicării:
benjamin netanyahu
Foto: Alex Kolomoisky/Pool via REUTERS

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a susținut că nu are nevoie de aprobare pentru a lansa atacuri asupra inamicilor Israelului, care este un „stat independent”, relatează AFP, conform News.ro.

Politica noastră de securitate este în mâinile noastre”, a susținut Netanyahu în cadrul unei întruniri a Cabinetului.

„Noi răspundem la discreţie atacurilor, aşa cum am văzut în Liban şi recent în Fâşia Gaza”, a mai adăugat premierul israelian.

Benjamin Netanyahu a făcut aceste declarații după o săptămână în care a primit vizite din partea unor înalți oficiali americani. Printre cei care s-au aflat în Israel se numără șeful diplomației americane Marco Rubio și vicepreședintele american J.D. Vance.

Mai mult, el a declarat și că Israelul va stabili ce forțe străine vor face parte din forța internațională planificată în Gaza pentru a contribui la încheierea războiului, potrivit Reuters.

„Noi controlăm securitatea noastră și am clarificat, de asemenea, în ceea ce privește forțele internaționale, că Israelul va decide care forțe sunt inacceptabile pentru noi, și așa funcționăm și vom continua să funcționăm”, a spus el duminică.

„Desigur, acest lucru este acceptabil și pentru Statele Unite, așa cum au exprimat în ultimele zile reprezentanții săi de rang înalt”, a mai adăugat Netanyahu.

Amintim că armata israeliană a anunțat sâmbătă că a efectuat un „atac țintit” asupra unei persoane din centrul Fâșiei Gaza care plănuia să atace trupele sale. Israelul a precizat că a vizat un membru al Jihadului Islamic. Gruparea militantă palestiniană nu a comentat imediat această afirmație.

Citește și:

Avertismentul lui Marco Rubio privind proiectele israelienilor de anexare a Cisiordaniei: „Ar putea fi contraproductiv”

Dezarmarea Hamas este o „sarcină dificilă”, a recunoscut vicepreședintele american JD Vance, după discuțiile cu Benjamin Netanyahu

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-01-10 instant-4635
1
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce...
jurilovca
2
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
salvador dali
3
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
Vacanța de iarnă pentru elevi. Foto Getty Images
4
Cea mai lungă vacanță din an pentru elevi: Sărbătorile de iarnă aduc 19 zile libere...
maria zaharova face declaratii
5
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni...
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! A avut 60.000 € ”la mână”
Digi Sport
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! A avut 60.000 € ”la mână”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
Ziua în care a fost inaugurată Catedrala Națională. Politicieni...
autostrada soarelui
Focuri de armă în Capitală. Un bărbat a tras cu un pistol airsoft în...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea...
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan.
Momente amuzante cu băiețelul lui Nicușor Dan la inaugurarea...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski: „Ucraina este pregătită să lupte încă doi-trei ani”
CIA și Departamentul de Stat au avut opinii diferite cu privire la dorința lui Putin de a încheia pacea (Wall Street Journal)
Gripa aviară face ravagii în Germania: Peste 400.000 de animale au fost sacrificate. „E imposibil de prezis cum va evolua situaţia”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
armata israeliana - octombrie 2025
Israelul a lansat un „atac țintit” în centrul Fâșiei Gaza: un membru al Jihadului Islamic a fost vizat
Global protest called by the international organization Global March to Gaza, in Madrid
Moștenirea israeliană a războiului din Fâșia Gaza: izolarea internațională. „Are puterea de a transforma națiunea într-un lepros”
Screenshot 2025-10-22 150726
Trump: „Mi-am dat cuvântul țărilor arabe. Dacă va avea loc anexarea Cisiordaniei, Israelul va pierde sprijinul SUA”
US Secretary of State Marco Rubio exits the Hall of Names during his tour of the Yad Vashem Holocaust Memorial in Jerusalem
Avertismentul lui Marco Rubio privind proiectele israelienilor de anexare a Cisiordaniei: „Ar putea fi contraproductiv”
Israeli Prime Minister Netanyahu meets US Vice President JD Vance, in Jerusalem
Netanyahu califică drept „aberații” afirmațiile că Israelul este un „stat client” al SUA. Răspunsul lui JD Vance
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie. Zodiile care vor avea succes pe toate planurile, odată cu intrarea lui...
Cancan
Ce a făcut mulțimea când Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns la sfințirea Catedralei Mântuirii...
Fanatik.ro
Transferul pe axa UTA – Steaua care l-a băgat în belele pe Nicolae Ceaușescu. „Judecat pentru subminarea...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Povestea uluitoare a fostului fundaș de națională care s-a retras la 25 de ani. A dat fotbalul pe afaceri și...
Adevărul
Cursa contracronometru a Ucrainei de a atinge paritatea strategică cu Rusia. Budanov: 99% din atacuri sunt...
Playtech
Este bine să prăjești cu ulei de măsline? Ce spun nutriționiștii despre alegerea corectă a uleiului de gătit
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
Au făcut anunțul despre Simona Halep, după ce ”a pierdut” 18.000.000 $: ”S-a îndrăgostit și a plătit 600.000...
Pro FM
Loredana Groza, fabuloasă într-o rochie ultra mulată, la 55 de ani. Fanii au reacționat imediat: „Ești...
Film Now
Danny DeVito, îndrăgostit de rolul de bunic. “Carmine și tataie sunt cei mai buni prieteni”, spune fiica lui...
Adevarul
Casa Scânteii, mega-construcția din Capitala anilor '50. Ce ascundeau buncărele interzise, săpate la zeci de...
Newsweek
Protest, miercuri, pentru pensii mai mari. 4 sindicate alături de pensionari. Ce nemulțumiri sunt?
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
7 reguli simple pentru o inimă sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor pentru a reduce riscul de infarct și...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Jessica Alba, îndrăzneață la plajă, într-un costum de baie minuscul. Iubire cu un actor mai tânăr și un nou...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...