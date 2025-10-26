Netanyahu susține că Israelul nu are nevoie de aprobări pentru a lansa atacuri: „Politica de securitate este în mâinile noastre”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a susținut că nu are nevoie de aprobare pentru a lansa atacuri asupra inamicilor Israelului, care este un „stat independent”, relatează AFP, conform News.ro.

„Politica noastră de securitate este în mâinile noastre”, a susținut Netanyahu în cadrul unei întruniri a Cabinetului.

„Noi răspundem la discreţie atacurilor, aşa cum am văzut în Liban şi recent în Fâşia Gaza”, a mai adăugat premierul israelian.

Benjamin Netanyahu a făcut aceste declarații după o săptămână în care a primit vizite din partea unor înalți oficiali americani. Printre cei care s-au aflat în Israel se numără șeful diplomației americane Marco Rubio și vicepreședintele american J.D. Vance.

Mai mult, el a declarat și că Israelul va stabili ce forțe străine vor face parte din forța internațională planificată în Gaza pentru a contribui la încheierea războiului, potrivit Reuters.

„Noi controlăm securitatea noastră și am clarificat, de asemenea, în ceea ce privește forțele internaționale, că Israelul va decide care forțe sunt inacceptabile pentru noi, și așa funcționăm și vom continua să funcționăm”, a spus el duminică.

„Desigur, acest lucru este acceptabil și pentru Statele Unite, așa cum au exprimat în ultimele zile reprezentanții săi de rang înalt”, a mai adăugat Netanyahu.

Amintim că armata israeliană a anunțat sâmbătă că a efectuat un „atac țintit” asupra unei persoane din centrul Fâșiei Gaza care plănuia să atace trupele sale. Israelul a precizat că a vizat un membru al Jihadului Islamic. Gruparea militantă palestiniană nu a comentat imediat această afirmație.

