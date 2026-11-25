Benjamin Netanyahu a cerut încheierea imediată a procesului în care este judecat pentru corupție, fraudă și abuz de încredere, după ce judecătorii au semnalat dificultăți în susținerea unora dintre acuzații. Într-un discurs rostit în Parlament, premierul israelian a vorbit despre „adevăr și dreptate” și a susținut că dosarele împotriva sa sunt pe cale să se prăbușească. Judecătorii nu au dispus însă oprirea procesului, ci au recomandat reexaminarea oportunității continuării urmăririi penale în anumite capete de acuzare.

Invocând „zece ani de suferințe teribile”, premierul israelian și-a exprimat satisfacția, într-un discurs susținut în Parlament, că „în sfârșit” ies la iveală „adevărul și dreptatea”. Netanyahu a susținut că dosarele „fabricate din nimic” împotriva sa sunt pe cale să se prăbușească, relatează AFP, citată de news.ro.

Anterior, judecătorii care instrumentează procesul îi recomandaseră procurorului general să reanalizeze oportunitatea menținerii celor mai grave acuzații care i se aduc premierului, în cadrul unui dosar complex în care acesta este judecat, printre altele, pentru corupție și fraudă.

Această evoluție intervine într-un moment în care Benjamin Netanyahu ar putea fi nevoit să părăsească puterea în următoarele săptămâni, dacă rivalul său de centru, Gadi Eisenkot, va reuși să formeze un guvern în urma alegerilor parlamentare care nu au conturat o majoritate clară.

În vârstă de 77 de ani, Benjamin Netanyahu a petrecut peste 19 ani la conducerea guvernului israelian, un record. El a negat în permanență acuzațiile care i se aduc, repetând: „Nu veți găsi nimic, pentru că nu există nimic”. În timp, această afirmație a devenit unul dintre sloganurile sale.

În principalul dosar, cunoscut sub numele de „dosarul 4000”, Netanyahu este acuzat de corupție, fraudă și abuz de încredere. Potrivit acuzării, el ar fi acordat favoruri guvernamentale conducerii Bezeq, principalul grup israelian de telecomunicații, în schimbul unei mediatizări favorabile pe un site de știri deținut de grup.

În cadrul unei scurte audieri care a avut loc miercuri, la care a fost convocată procurorul general Gali Baharav-Miara, judecătoarea Rivka Friedman-Feldman a afirmat că „acuzația de corupție ridică dificultăți considerabile”, în special din cauza contradicțiilor din declarațiile unui martor-cheie.

„Considerăm că șansele unei condamnări sunt suficient de reduse pentru a justifica reexaminarea” oportunității continuării urmăririi penale, a adăugat judecătoarea, potrivit presei israeliene.

Primul șef de guvern israelian în exercițiu judecat penal

Benjamin Netanyahu este primul prim-ministru israelian în exercițiu care este judecat penal. Procurorul general Gali Baharav-Miara, care are relații tensionate cu premierul israelian, a declarat că va analiza recomandările judecătorilor împreună cu echipa sa.

„Există doar două modalități de a duce un caz la bun sfârșit: un verdict sau o înțelegere de recunoaștere a vinovăției (între apărare și acuzare) adecvată”, a declarat aceasta, potrivit presei israeliene.

În timpul audierii, judecătorii și-au exprimat îndoielile și cu privire la soliditatea acuzațiilor dintr-un alt dosar, care vizează presupusele încercări ale lui Netanyahu de a obține o acoperire mediatică favorabilă prin negocieri cu Arnon Mozes, directorul publicației Yedioth Ahronoth.

În acest caz, în care premierul este acuzat de fraudă și abuz de încredere, „avem îndoieli serioase în a stabili dacă faptele descrise în actul de acuzare constituie o infracțiune”, a declarat judecătoarea Rivka Friedman-Feldman. Ea a cerut totuși acuzării să prezinte o „argumentație structurată” înainte ca instanța să decidă dacă procedura va continua.

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Netanyahu este acuzat, de asemenea, că ar fi acceptat, împreună cu membri ai familiei sale, produse de lux în valoare de peste 260.000 de dolari de la oameni de afaceri străini.

În acest dosar, în care este acuzat de fraudă și abuz de încredere, premierul susține că nu a făcut altceva decât să primească daruri de la prieteni, fără să le fi solicitat.

Judecătoarea a afirmat că „cea mai mare parte a probelor se află în fața noastră” și a făcut apel la „găsirea unei soluții”. Declarațiile au fost interpretate de presa israeliană drept un îndemn la negocierea unui acord de recunoaștere a vinovăției.

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„După ani de persecuție (...) este timpul să punem capăt acestui proces viciat încă de la început, care divide societatea israeliană și face ca țara să plătească un preț greu”, a declarat pe platforma X ministrul demisionar al Apărării, Israel Katz.

Benjamin Netanyahu a solicitat oficial, în noiembrie 2025, o grațiere prezidențială în acest proces, beneficiind de sprijinul președintelui american Donald Trump, care îi ceruse omologului său israelian, Isaac Herzog, să facă un asemenea gest. Herzog nu a luat încă o decizie.