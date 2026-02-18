Live TV

Video Nevoia de reglementare a AI, tot mai stridentă: pericolul unei curse a înarmărilor cu inteligență artificială

Data publicării:
AI inteligenta artificiala
Foto: Profimedia Images

Directorii generali din domeniul tehnologiei sunt angajaţi într-o „cursă a înarmărilor” cu inteligenţa artificială (AI), care riscă să distrugă umanitatea, a avertizat Stuart Russell, un proeminent informatician, într-un interviu acordat marţi pentru AFP, cerând guvernelor să intervină pentru a încetini acest ritm.

Russell, profesor la Universitatea din California, Berkeley, care a participat la Summitul Internaţional de AI de la New Delhi, spune că liderii celor mai mari companii din domeniu înţeleg pericolele reprezentate de sistemele super-inteligente care ar putea într-o zi să depăşească oamenii.

Potrivit acestuia, responsabilitatea pentru salvarea speciei revine guvernelor, care sunt capabile să acţioneze colectiv.

„A permite entităţilor private să joace practic ruleta rusească cu fiecare fiinţă umană de pe Pământ este, în opinia mea, o neglijare completă a datoriei”, a declarat Stuart Russell, o voce importantă în domeniul siguranţei AI, notează Agerpres.

Ţările şi companiile cheltuiesc sute de miliarde de dolari pentru a construi centre de date mari consumatoare de energie pentru a antrena şi opera instrumente de AI generative.

Această tehnologie în plină expansiune, care promite noi descoperiri în domeniul medicamentelor, ar putea duce şi la pierderi de locuri de muncă, ar facilita supravegherea online şi abuzurile, printre alte ameninţări. La aceasta se adaugă riscul ca „sistemele de inteligenţă artificială în sine să preia controlul, iar civilizaţia umană să devină o victimă colaterală în acest proces”, a declarat profesorul într-un interviu la AI Impact Summit.

„Fiecare CEO al marilor companii de inteligenţă artificială, cred, vrea să dezarmeze”, dar nu poate face acest lucru „unilateral” pentru că ar fi concediaţi de investitori, a spus el. „Unii au spus-o public, iar alţii mi-au spus-o în privat”, a adăugat el, menţionând că chiar şi Sam Altman, şeful OpenAI, creatorul ChatGPT, a declarat public că inteligenţa artificială ar putea duce la dispariţia umanităţii.

OpenAI şi startup-ul american rival Anthropic au înregistrat demisii publice din partea angajaţilor care şi-au exprimat preocupările etice. Anthropic a avertizat, de asemenea, săptămâna trecută că cele mai recente modele ale sale de chatbot ar putea fi manipulate pentru a „susţine în mod conştient - într-un mod limitat - eforturile de a dezvolta arme chimice şi alte crime odioase”.

Întâlnirile internaţionale, cum ar fi summitul AI din această săptămână, oferă o oportunitate de a reglementa sectorul, chiar dacă cele trei ediţii anterioare ale sale au dus doar la acorduri voluntare din partea companiilor de tehnologie.

„Este cu adevărat util ca fiecare dintre guverne să înţeleagă această problemă. De aceea sunt aici”, a spus Stuart Russell.

India speră că summitul AI de cinci zile, care reuneşte lideri din domeniul tehnologiei şi zeci de delegaţii naţionale la nivel înalt, o va ajuta să obţină un avans în acest domeniu. Ministrul indian al Tehnologiei Informaţiei, Ashwini Vaishnaw, a declarat marţi că ţara se aşteaptă la investiţii în AI de peste 200 de miliarde de dolari în următorii doi ani, aproximativ 90 de miliarde de dolari fiind deja angajate.

Între timp, temerile că instrumentele de asistenţă bazate pe AI ar putea duce la concedieri în masă în cele mai mari sectoare de servicii pentru clienţi şi asistenţă tehnică din India au făcut ca acţiunile companiilor de externalizare din ţară să scadă vertiginos în ultimele zile. Potrivit lui Stuart Russell, aceste tipuri de locuri de muncă back-office din India pot fi oricând înlocuite de AI.

„Creăm imitatori umani. Aşadar, desigur, aplicaţia naturală pentru acest tip de sistem este înlocuirea oamenilor”, a semnalat el.

Cercetătorul observă o rezistenţă tot mai mare faţă de AI, „în special în rândul tinerilor”. „De fapt, ei se opun aspectelor dezumanizante ale AI”, a declarat el.

„Când preiei controlul asupra tuturor funcţiilor cognitive - capacitatea de a răspunde la o întrebare, de a lua o decizie, de a face un plan (...) reduci pe cineva la mai puţin decât o fiinţă umană. Tinerii nu îşi doresc asta”, afirmă el.

Editor : B.E.

