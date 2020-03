New York are rezerve medicale pentru lupta cu COVID-19 doar pentru trei săptămâni

Primarul din New York, Bill de Blasio, a declarat că orașul este la două-trei săptămâni distanță de a rămâne fără materiale medicale, potrivit CNN.

Primarul De Blasio, a declarat că orașul are nevoie de 3 milioane de măști N95, 50 de milioane de măști chirurgicale, 15.000 de ventilatoare și 25 de milioane de echipamente individuale de protecție (echipamente chirurgicale, mănuși și măști pentru față).

„Am spus foarte clar că, pentru luna martie, avem proviziile necesare, orașul are rezerve foarte bune, însă sunt îngrijorat pentru luna aprilie. Cred că în două, trei săptămâni trebuie să avem o aprovizionare substanțială. Guvernul federal are, în esență, două săptămâni pentru a ne furniza resurse majore sau oamenii din New York vor fi într-un pericol mult mai mare”, a declarat Bill de Blasio.

Numărul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns în SUA la 13.847. Doar în 24 de ore numărul de cazuri noi a crescut cu peste 4.500. În total, din cauza COVID-19 au murit până acum peste 200 de persoane în Statele Unite.

Editor: Robert Kiss