„Nici măcar nu a fost bună”. O turistă s-a plâns că a fost taxată cu 44 de euro pentru două înghețate la Roma

O turistă americană s-a plâns pe rețelele sociale că a plătit 44 de euro pentru două înghețate la Roma. Postarea ei a atras peste 900 de comentarii și reacții furioase, relatează The Guardian.

Nicole Ann, din Florida, i-a sfătuit pe turiștii care merg la Roma să „evite Don Nino”, o gelaterie de pe o stradă din apropierea Pieței Navona. Ea a susținut că a comandat două cupe mici de înghețată, dar în schimb a fost taxată pentru două cornete mari, acoperite cu toppinguri pe care nu le-a cerut, inclusiv macarons, cornulețe și frișcă.

Distribuind o fotografie a chitanței, datată 3 iunie, pe un grup de Facebook care oferă sfaturi de călătorie pentru Roma, Nicole Ann a scris: „Ne-am oprit pentru gelato și am cerut 2 cupe mici”, dar chelnerul „ne-a dat cornetul cel mai mic și a spus că avem 3 cupe” și apoi „a început să adauge toppinguri pe care nu le-am cerut - cum ar fi cannoli și macarons, lăsând să se înțeleagă că sunt gratis”.

Nicole Ann a spus că nici măcar nu și-a dat seama că nota de plată era de 44 de euro până nu s-a uitat pe bon, pentru că „i s-a părut” chelnerul spusese 14 euro. Ea a spus că înghețata „nici măcar nu a fost bună”, dimpotrivă, a fost „cea mai rea” dintre toate înghețatele pe care le-a mâncat în cele 10 zile petrecute la Roma.

Nicole Ann a susținut că a comandat două cornete mici. Bonul menționa însă două cornete maxi la 12 euro fiecare, 4 euro pentru frișcă, două cannoli cu fistic la 10 euro și două macarons în valoare totală de 6 euro – totalul ajungând la 44 de euro.

Don Nino are mai multe filiale în centrul Romei. Compania a refuzat să comenteze incidentul la solicitarea The Guardian.

Postarea lui Nicole Ann a adunat peste 900 de comentarii din partea italienilor și turiștilor străini. „Ca italiancă care locuiește în Italia, mi-e rușine”, a scris o utilizatoare.

O altă persoană a întrebat dacă Nicole Ann a verificat prețurile înainte de a comanda. Ea a susținut că „nu a văzut prețuri nicăieri” și, după ce a mâncat multă înghețată în timpul călătoriei, a presupus că prețul va fi similar.

The Guardian a vizitat magazinul Don Nino de lângă Piazza Navona, iar lista de prețuri era clar vizibilă, o cupă la cornet mic costând 6 euro și 12 euro pentru trei cupe la cornet mare.

Prețul obișnuit al unei înghețate în Roma este de aproximativ 2-5 euro, în funcție de dimensiune și locația din oraș.

Editor : M.B.